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જાણો દશેરાએ લુપ્ત થયેલી શમીના વૃક્ષની પરંપરા વિશે, શું છે રામ અને પાંડવો સાથે આ વૃક્ષનું કનેક્શન

દશેરાના દિવસે શમી પૂજન નું હતું પ્રાચીન મહત્વ આજે કાળક્રમે પ્રથા અને પરંપરા બની છે લુપ્ત

શમી પૂજન જૂનાગઢના નવાબ સરકારમાં પણ કરાતું
શમી પૂજન જૂનાગઢના નવાબ સરકારમાં પણ કરાતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2026 at 1:53 PM IST

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જૂનાગઢ: અસત્ય પર સત્યના વિજય સમાન વિજયા દશમી નો તહેવાર આજે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દરેક જગ્યાએ શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર પૂજન ના કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે. જેમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે સૌ કોઈ જોડાતા હોય છે. પરંતુ દશેરાના આ દિવસો દરમિયાન પરંપરાગત રીતે શમી પૂજન કરવાની પણ એક વિશેષ ધાર્મિક વિધિ જોવા મળતી હતી. જે રામાયણ અને મહાભારતના પ્રસંગો સાથે પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે. વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષનું પૂજન કરવાની પરંપરા જોવા મળતી હતી. પરંતુ આજે કાળક્રમે વિજયા દશમીના દિવસે માત્ર શસ્ત્રના પૂજનની વિધિ જોવા મળે છે.


વિજયાદશમી અને શમી પૂજનનું મહત્વ

અસત્ય પર સત્યના વિજય સમાન આજે વિજયા દશમીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજના દિવસે શસ્ત્ર અને અસ્ત્રના પૂજનના કાર્યક્રમ યોજાતા હોય છે. પરંતુ સનાતન પરંપરા અનુસાર વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષનું પૂજન કરવાનો પણ એક અનોખો ઇતિહાસ જોવા મળે છે. જે રામાયણ અને મહાભારત કાળ સાથે પણ જોડાયેલો જોવા મળે છે. આજે કાળક્રમે વિજયા દશમીના દિવસે શમી પૂજન થતું નથી તેની જગ્યા હવે શસ્ત્ર પૂજા એ લીધી છે. પરંતુ પ્રાચીનતમ ઇતિહાસ મુજબ વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષના પૂજનનું પણ એક ખાસ અને વિશેષ મહત્વ હતું. જૂનાગઢમાં પણ 1970 સુધી વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષના પૂજનનો કાર્યક્રમ થતો હતો, પરંતુ આજે કાળક્રમે લુપ્ત થયો છે.

મહાભારત અને રામાયણ કાળ સાથે જોડાયેલી પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
મહાભારત અને રામાયણ કાળ સાથે જોડાયેલી પરંપરા દશેરાના દિવસે શમી પૂજનનો ઇતિહાસ મહાભારત અને રામાયણકાળ સાથે પણ જોડાયેલો જોવા મળે છે. મહાભારતના સમયમાં પાંડવો જ્યારે વનવાસ હતા આ સમય દરમિયાન 13માં વર્ષે ગુપ્તવાસના સમય દરમિયાન પાંડવોએ શમીના ઝાડની બખોલમાં તેમના શસ્ત્રો અને અસ્ત્રો છુપાવ્યા હતા અને પાંડવોએ શમીના વૃક્ષની પૂજા કરી હતી. તેવી જ રીતે રામાયણ સમયમાં પણ ભગવાન રામે લંકા પર ચડાઈ કરતા પૂર્વે શમીના વૃક્ષનું પૂજન કર્યું હતું. શમીના વૃક્ષને શનિદેવ સાથે પણ જોડીને જોવામાં આવે છે.શમી પૂજન જૂનાગઢના નવાબ સરકારમાં પણ કરાતુંવિજયા દશમીના દિવસે સમીના ઝાડનું પૂજન મહાભારત અને રામાયણ કાળ પૂરતું જ મર્યાદિત ન હતું. પરંતુ આજથી 100 કે 125 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે જુનાગઢમાં નવાબનું શાસન હતું. ત્યારે પણ વિજયા દશમીના દિવસે શમી પૂજનનો કાર્યક્રમ થતો હતો અને તેના માટે નવાબ સરકાર દ્વારા વિશેષ ભંડોળની જાહેરાત પણ થતી હતી. તાલુકા કક્ષાએ અમલદારો દ્વારા શમીના વૃક્ષનું પૂજન કરવાની એક વિશેષ પરંપરા હતી. તાલુકા કક્ષાએ જો અમલદારો હિન્દુ ધર્મ સાથે જોડાયેલા ન હોય તો તેનાથી નીચેની કક્ષાના હિન્દુ અમલદારો દ્વારા દશેરાના દિવસે શમીના વૃક્ષનું પૂજન ફરજિયાત પણે કરવામાં આવતું હતું. આવો આદેશ નવાબ સરકારના સમયમાં પણ થયેલો હતો. કાળક્રમે આજે શમી પૂજન અને શમીના વૃક્ષો લુપ્ત થતા વિજયા દશમીના દિવસે શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર પૂજનના કાર્યક્રમો યોજાય છે.આ પણ વાંચો

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