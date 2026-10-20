જાણો દશેરાએ લુપ્ત થયેલી શમીના વૃક્ષની પરંપરા વિશે, શું છે રામ અને પાંડવો સાથે આ વૃક્ષનું કનેક્શન
દશેરાના દિવસે શમી પૂજન નું હતું પ્રાચીન મહત્વ આજે કાળક્રમે પ્રથા અને પરંપરા બની છે લુપ્ત
Published : October 20, 2026 at 1:53 PM IST
જૂનાગઢ: અસત્ય પર સત્યના વિજય સમાન વિજયા દશમી નો તહેવાર આજે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દરેક જગ્યાએ શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર પૂજન ના કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે. જેમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે સૌ કોઈ જોડાતા હોય છે. પરંતુ દશેરાના આ દિવસો દરમિયાન પરંપરાગત રીતે શમી પૂજન કરવાની પણ એક વિશેષ ધાર્મિક વિધિ જોવા મળતી હતી. જે રામાયણ અને મહાભારતના પ્રસંગો સાથે પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે. વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષનું પૂજન કરવાની પરંપરા જોવા મળતી હતી. પરંતુ આજે કાળક્રમે વિજયા દશમીના દિવસે માત્ર શસ્ત્રના પૂજનની વિધિ જોવા મળે છે.
વિજયાદશમી અને શમી પૂજનનું મહત્વ
અસત્ય પર સત્યના વિજય સમાન આજે વિજયા દશમીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજના દિવસે શસ્ત્ર અને અસ્ત્રના પૂજનના કાર્યક્રમ યોજાતા હોય છે. પરંતુ સનાતન પરંપરા અનુસાર વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષનું પૂજન કરવાનો પણ એક અનોખો ઇતિહાસ જોવા મળે છે. જે રામાયણ અને મહાભારત કાળ સાથે પણ જોડાયેલો જોવા મળે છે. આજે કાળક્રમે વિજયા દશમીના દિવસે શમી પૂજન થતું નથી તેની જગ્યા હવે શસ્ત્ર પૂજા એ લીધી છે. પરંતુ પ્રાચીનતમ ઇતિહાસ મુજબ વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષના પૂજનનું પણ એક ખાસ અને વિશેષ મહત્વ હતું. જૂનાગઢમાં પણ 1970 સુધી વિજયા દશમીના દિવસે શમીના વૃક્ષના પૂજનનો કાર્યક્રમ થતો હતો, પરંતુ આજે કાળક્રમે લુપ્ત થયો છે.