પાટણ: સમીની બંધ જીનિંગ મીલમાંથી મળેલી બાળકીના વાલીઓને LCBએ ગણતરીના દિવસો ઝડપી પાડ્યા
બાળકીને આખરે કેમ ત્યજી દેવાઈ તેનું કારણ જાણવા માટે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે
Published : September 16, 2026 at 5:27 PM IST
પાટણ: 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમી તાલુકાના કઠિવાડા નજીક એક બંધ જીનિંગ મિલ (દિશા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ)ના દરવાજા પાસેથી તરછોડાયેલી બાળકી મળી આવી હતી. આ ઘટનામાં ગુજરાત સરકારની 112 જનરક્ષક ટીમ દ્વારા બાળકીને તાત્કાલિક ધારપુર હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાઈ હતી. બાદમાં પોલીસે બાળકીના વાલીની તપાસ માટેની કાર્યવાહી આદરી હતી અને ચાર દિવસની અંદર જ તેમને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પાટના DySP પરેશ રેણુકાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, બાળકીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા બાદ પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પર બાળકીની માહિતી શેર કરી તેના માતા-પિતા, સંબંધી અંગે જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સમગ્ર કેસમાં બાળ કલ્યાણ સમિતિ અને પોલીસ દ્વારા સંકલન કરી બાળકીના વાલી-વારસની તપાસના પ્રયાસો કર્યા હતા. બીજી તરફ વિવિધ રૂટના CCTV ચેક કર્યા હતા. આખરે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે પોલીસે આ મામલે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા જેમની ઓળખ પરેશ ઠાકોર (રહે. નાથુપુરા, બનાસકાંઠા) અને રેખા વાલ્મિકી (રહે. દિયોદર) તરીકે થઈ છે.
બાળકીને આખરે કયા કારણોસર ત્યજી દેવામાં આવી હતી તે અંગેનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી તેમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા વધુ પૂરપરછ બાદ અસલ કારણ પરથી પડદો ઊંચકાશે તેવી આશા છે. પોલીસ માહિતી અનુસાર, બંને 11 સપ્ટેમ્બરની સાંજે 7 વાગ્યે બાળકીને બંધ જિનિંગ મીલની અવાવરૂ જગ્યાએ મૂકીને બંને નાસી ગયા હતા. LCB ટીમે આરોપીઓ સામે BNS કલમ 93 અને JJ એક્ટ કલમ 75 હેઠળ ગુનો નોંધી સમી પોલીસને સોંપ્યા છે.
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