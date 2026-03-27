ભુજ: ભુજોડી ગામમાં LCBના દરોડા, તીનપત્તીનો જુગાર રમતા 8 શખ્સની ધરપકડ
પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે રેડ કરી રૂપિયા 2.43 લાખના મુદ્દામાલ સહિત કુલ 8 લોકોની ધરપકડ કરી, પંચાયતના બોર પાસે બાવળ નીચે ચાલતો હતો જુગાર.
Published : March 27, 2026 at 3:11 PM IST
ભુજ: કચ્છની કલાનગરી તરીકે ઓળખાતા ભુજોડી ગામમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલા પંચાયતના બોર પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં ચાલી રહેલા જુગાર પર પોલીસે અચાનક દરોડો પાડી આઠ શખ્સોને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે.
પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ખાનગી બાતમી મળી હતી કે ભુજોડી ગ્રામ પંચાયતના બોર પાસે બાવળના ઝાડ નીચે ગંજીપાના પત્તાથી તીનપત્તીનો જુગાર રમાઈ રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે LCB ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસને જોઈને ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા આરોપીઓને ટીમે ઘેરાબંધી કરી પકડી પાડ્યા હતા.
આરોપીઓના નામ
ઝડપી લેવાયેલા આરોપીઓમાં ધનજી આહીર, વિનોદ ગોરસીયા, અનિલ આડેસરા, દિનેશ વેકરીયા, શાંતિલાલ ઠક્કર, જીતેન્દ્ર સાધુ, ચંદ્રેશ ગોસ્વામી અને જયેન્દ્ર સોનીનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ આરોપીઓ માધાપર વિસ્તારના રહેવાસીઓ હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
પોલીસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ રૂ. 2,43,600નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલમાં રૂ. 43,500 રોકડા, 8 મોબાઇલ ફોન, 8 મોટરસાયકલ અને ગંજીપાના પત્તાનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબ્જે કરીને આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
કાનૂની કાર્યવાહી
આ સમગ્ર મામલે માધાપર પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગાર અધિનિયમની કલમ 12 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપીઓને અટકાયતમાં લઈને તેમની વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે જુગારમાં વપરાતી મોટરસાયકલો તેમજ અન્ય સામગ્રીની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
LCB દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ લગાવવાનો સ્પષ્ટ સંદેશ ગયો છે. સ્થાનિકોમાં પણ આ કાર્યવાહી અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પોલીસની કામગીરીને પ્રશંસા મળી રહી છે.નોંધનીય છે કે, જાહેર સ્થળે જુગાર રમવો કાયદેસર ગુનો છે અને આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે પોલીસ સતત સજાગ છે.
