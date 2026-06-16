ઘોઘા રોડ પર LCBની રેડ: ગોડાઉનમાં દારૂ ફેરવતા 4 આરોપી ઝડપાયા, 5 સામે ફરિયાદ
રેડ દરમિયાન પોલીસે ગોડાઉનના માલિક રમેશ લક્ષ્મણભાઈ જાંબુચા, આઇ-20 કારના ચાલક સતીશભાઈ શામજીભાઈ ગોહિલ, રાહુલ અશોકભાઈ સરવૈયા અને નિતેશ લવજીભાઈ મકવાણાને ઝડપી લીધા હતા.
Published : June 16, 2026 at 8:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એલસીબી પોલીસે બાતમીના આધારે કારમાંથી ગોડાઉનમાં દારૂ ફેરવતા સમયે રેડ કરીને દારૂ સાથે ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.
ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એલસીબીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે શિવાજી સર્કલ વિસ્તારમાં કારમાંથી દારૂ ઉતારીને ગોડાઉનમાં રાખવામાં આવતો હોવાની જાણ થતાં પોલીસે સ્થળ પર રેડ કરી હતી. આ દરમિયાન દારૂ સાથે ચાર શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસને મળેલી બાતમી અને કાર્યવાહી
એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે શિવાજી સર્કલ પાસે આવેલા નટરાજ ફાર્મની બાજુમાં ગોપાલ નમકીનના ગોડાઉન પાસે આઇ-20 કારમાંથી દારૂ ગોડાઉનમાં ઉતારવામાં આવી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે એલસીબીની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને રેડ કરી હતી.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને જપ્તી
રેડ દરમિયાન પોલીસે ગોડાઉનના માલિક રમેશ લક્ષ્મણભાઈ જાંબુચા, આઇ-20 કારના ચાલક સતીશભાઈ શામજીભાઈ ગોહિલ, રાહુલ અશોકભાઈ સરવૈયા અને નિતેશ લવજીભાઈ મકવાણાને ઝડપી લીધા હતા.
પોલીસે આ કેસમાં કુલ 1,440 ચપ્પા (પાઉચ) દારૂ જપ્ત કર્યો છે, જેની કિંમત રૂ. 1,48,800 છે. આ સાથે કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. કુલ મુદ્દામાલની કિંમત રૂ. 4,48,800 છે.
ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઝડપાયેલા ચાર આરોપીઓ સહિત વધુ એક આરોપી હરેશ ઉર્ફે ભયલુ ધનજીભાઈ બારૈયા સામે કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.