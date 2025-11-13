ETV Bharat / state

વલસાડની બુટલેગર હસીના નવસારી પોલીસના હાથે ચડી, લક્ઝુરિયસ કારમાં કરતી હતી દારૂની હેરાફેરી

નવસારીમાં લકઝુરીયસ કારમાં દારૂની હેરાફેરી કરતી એક હસીનાને LCB પોલીસે ઝડપી પાડી છે.

બુટલેગર હસીના પોલીસના હાથે ચડી
બુટલેગર હસીના પોલીસના હાથે ચડી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 13, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના LCB પોલીસે દારૂ હેરાફેરી કરતી એક યુવતીને ઝડપી પાડી છે. દમણથી સુરત તરફ જતી એમ.જી. હેક્ટર કાર માંથી પોલીસને ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂ વ્હીસ્કી, વોડકા, રમની બોટલો તથા ટીન બિયરની કુલ 1182 બોટલો ઝડપી પાડી છે.

ઝડપાયેલા આ દારૂની કિંમત રૂપિયા 4 લાખ 45 હજાર 518 રૂપિયા જેટલી થાય છે. સાથે જ અન્ય મુદ્દામાલ મળીને કુલ રૂ. 19 લાખથી વધુનો જથ્થો પોલીસે કબ્જે કર્યો છે.

આ કામગીરી દરમિયાન પોલીસે વલસાડ જિલ્લાના કોચરવા ગામની રહેવાશી નૈનિષા ઉર્ફે નેનસી વનેશભાઈ પટેલ નામની યુવતીને પકડી પાડી હતી, જ્યારે મુખ્ય આરોપી વલસાડના કલ્સરનો રહેવાશી જીગ્નેશ ઉર્ફે જીગલો પટેલ ફરાર થઈ ગયો હતો.

દારૂની હેરાફેરી કરતી નૈનિષા ઉર્ફે નેનસી ઝડપાઈ
દારૂની હેરાફેરી કરતી નૈનિષા ઉર્ફે નેનસી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

સુરત પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીર સિંહ તથા નવસારીના પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.જે.જાડેજાના નેતૃત્વમાં LCBની ટીમે આ કામગીરી હાથ ધરી હતી.

પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે એલ.સી.બી. સ્ટાફે છાપરા ચાર રસ્તા નજીક નાકાબંધી ગોઠવી હતી. તે દરમિયાન આરોપી કાર મુકીને ભાગી ગયો હતો, પરંતુ તેની સાથી આરોપી યુવતી પોલીસની પકડમાં આવી ગઈ હતી. પોલીસે વાહનમાંથી દારૂ મોટો જથ્થો કબ્જે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

કારમાંથી મળ્યો દારૂનો મોટો જથ્થો
કારમાંથી મળ્યો દારૂનો મોટો જથ્થો (Etv Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલી યુવતી અગાઉ પણ ત્રણથી ચાર વાર દારૂની હેરાફેરી કરી ચૂકી છે. આ મહિલા બ્યુટી પાર્લરનો વ્યવસાય કરી ગુજરાન ચલાવે છે, પરંતુ થોડા પૈસાની લાલચમાં તેણે દારૂની હેરાફેરી કરવાનું પણ કામ શરૂ કર્યું. - વી.જે.જાડેજા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર

