એક જ મકાનમાં ચોર ટોળકીએ કરી ત્રણ ત્રણ વખત કરી ચોરી, ઘરમાંથી વાયર પણ ન મુક્યા
ભાવનગરમાં LCB પોલીસે ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે 3 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે બે શખ્સોની શોધખોળ કરી રહી છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો...
Published : February 9, 2026 at 7:04 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં એક જ મકાનમાંથી બેથી ત્રણ વખત ચોરી કરનાર ચોર ટોળકીના ત્રણ સભ્યોને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, વડવા તલાવડી વિઠ્ઠલના ડેલામાં મિહિરભાઈ ભંગારીના ઘરે કોઈ બે યુવકો સફેદ કલરની એક્સેસ સ્કૂટર લઈને માલ સામાન સાથે આવેલા છે. આ બંને શખ્સો મિહિરભાઈ ભંગારીના ઘરના ફળિયામાં હાલમાં હાજર છે. આથી એલસીબી પોલીસે સ્થળ ઉપર પહોંચીને મુદ્દામાલ સાથે મળી આવેલા યુવકોને પુછપરછ હાથ ધરતા તેઓ સંતોષકારક જવાબ આપી ન શકતાં વધુ પુછપરછ હાથ ધરી છે.
ખુલ્યો ચોરીનો ભેદ
LCB ત્યાં હાજર રહેલા શખ્સોની પુછપરછ કરતા સમગ્ર ચોરીનો ભેદ ખુલ્યો હતો કે, વિદ્યાનગર જૂની પોલીસ લાઈનમાં એક ખાલી મકાનમાં રાહુલ ઉર્ફે બાડો તેમજ વિજય ઉર્ફે કાળીયો સોલંકી નામના ઈસમોએ મકાનમાં ચોરી કરી હતી. જો કે રાહુલ ઉર્ફે બાડાએ એકલા એ જ બે થી ત્રણ વખત અને હાર્દિક મીઠાપરા સાથે ભેગા મળીને એક જ મકાનમાં ચોરી કરી હોવાની કબુલાત આપી હતી. આ સમગ્ર મુદ્દામાલ મિહિર ઉર્ફે બાડાને આપ્યો હોવાનું અને સુલેમાન સર્કિટ ભાઈને આપ્યો હોવાનું ખુલ્યું હતું.
મકાનમાંથી હાથ ફેરો
પોલીસે ઝડપેલા શખ્સો પાસેથી કુલ મુદ્દામાલ જોઈએ તેમાં તો મેડ ઇન ચાઇના લખેલો કેમેરો, આઇબીએમ સિસ્ટમ સ્ટોરેજની હાર્ડ ડિસ્ક 5, ડી લિંક કંપનીની સ્વીચ મોડલ, કોમ્પ્યુટરના કાળા કલરના પાવર કેબલ 4, રીયલમી કંપનીનો મોબાઇલ, રોકડ 1,000, સફેદ કલરની સુઝુકી કંપનીનું એક્સેસ સ્કૂટર, લેનોવો કંપનીનું સર્વર, કોમ્પ્યુટરના કાળા કલરના પાવર કેબલ નંગ 58, હુવાઈ કંપનીના એડેપ્ટર 5, પાવર કેબલ નંગ 4, એલસીડી મોનિટર, સ્વીચ બોર્ડ, યુપીએસ, એલસીડી ટીવી, એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુની લંબચોરસ ઈંટો 2 વગેરે મળી કુલ 1,51,350નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે.
તસ્કરોને દબોચ્યા
એલસીબી પોલીસે હાલમાં 20 વર્ષીય રાહુલ ઉર્ફે બાડો સવજીભાઈ સોલંકી, 19 વર્ષીય હાર્દિક ઉર્ફે દાબેલી સવજીભાઈ મીઠાપરા અને મિહિર મુકેશભાઈ ટાંકને ઝડપી લીધા છે. જ્યારે વિજય ઉર્ફે કાળીયો હિંમતભાઈ સોલંકી અને સુલેમાનભાઈ સર્કિટને ઝડપવાના બાકી છે. મુદામાલ સાથે ઝડપાયેલા ત્રણેય શખ્સો સામે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી સોંપવામાં આવી છે.