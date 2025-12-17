ભાવનગરની મેઈનબજારની દુકાનોમાં હાથફેરો, ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે 2 ઝડપાયા
ભાવનગરની મેઈન બજારમાં આવેલી દુકાનોમાંથી ચોરી કરનાર બે શખ્સને LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમણે ક્યાં ક્યાંથી ચોરી કરી તેની કબુલાત પણ આપી છે.
Published : December 17, 2025 at 11:42 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં ચોરીનો સિલસિલો બંધ થતો નથી ત્યારે ભાવનગર શહેરની મેઈન બજારમાં આવેલી દુકાનોને ટાર્ગેટ કરનાર બે શખ્સોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. પેટ્રોલિંગ દરિમયાન LCB પોલીસે ઝડપીને મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. બાવળની કાટમાં બેઠેલા બે શખ્સો મેઈન બજાર વિસ્તારમાં દુકાનોને ટાર્ગેટ કરતા હતા
ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, શહેરના મોતી તળાવ વિસ્તારમાં વીઆઈપી ડેલાની પાછળ આવેલા સિકોતર માતાજીના મંદિરની પાસે બાવળની કાંટમાં બે શખ્સો બેઠા છે. આ બંને શખ્સો પાસે ચોરીનો મુદ્દામાલ હોય તેઓ ચોરીથી અથવા તો છળકપટથી મેળવ્યાનું માલુમ પડતા પોલીસે બાતમી વાળી જગ્યાએ પહોંચીને રેડ કરતા આ બે શખ્સો મળી આવ્યા હતા. જેની આગવી પુછપરછ કરતા ભેદ ખુલવા પામ્યો હતો.
ભાવનગર LCB પોલીસે પકડેલા બે શખ્સમાં જય ઉર્ફે રોકી સુરેશભાઈ વોરા ભગાતળાવ વિસ્તારનો રહેવાસી અને ઇજાન ઉર્ફે બાબા ફિરોજ શેખ કાજીવાડનો રહેવાસી છે. પોલીસે આગવી રીતે તેમની પૂછપરછ કરતા મેઈન બજારમાં એક દુકાનમાંથી પરચુરણની ચોરી અને થોડા દિવસ પહેલા એક સાથે એક રાતમાં ચાર જેટલી દુકાનોના તાળા તોડીને રોકડ સહિત ચીજ વસ્તુઓની ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી.
ભાવનગર LCB પોલીસે બંને શખ્સોની પુછપરછ કરતા તેમની પાસેથી ડીવીઆર, મોબાઈલ, વાઇફાઇ રાઉટર, રોકડ સહિતનો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો હતો. જેથી એલસીબી પોલીસે બંનેની ધોરણસર ઝડપીને 48,935નો મુદ્દા માલ કબ્જે લઈને ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપ્યાં છે.