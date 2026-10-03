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જામનગરમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ: સુત્રોચ્ચાર કરી કોર્ટ કામકાજથી અળગા રહ્યા

જામનગરના વકીલોએ એકજૂથ થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને માંગના સમર્થનમાં તમામ સભ્યોએ કોર્ટના કામકાજથી અળગા રહેવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

જામનગરમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ
જામનગરમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 3:29 PM IST

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જામનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવી રહેલા 'ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026'ની કેટલીક જોગવાઈઓના વિરોધમાં જામનગર બાર એસોસિએશન દ્વારા સખત નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ નવા વિધેયકના કાયદાકીય માળખા અને તેની જોગવાઈઓને લઈને વકીલ આલમમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જેના પગલાં રૂપે જામનગરના વકીલોએ એકજૂથ થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને માંગના સમર્થનમાં તમામ સભ્યોએ કોર્ટના કામકાજથી અળગા રહેવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

જામનગર બાર એસોસિએશનની રજૂઆત મુજબ, ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026માં સમાવિષ્ટ કેટલીક જોગવાઈઓ વ્યવહારિક નથી. જો આ વિધેયક આ જ સ્વરૂપમાં પસાર થઈને કાયદો બનશે, તો ભવિષ્યમાં રાજ્યના સામાન્ય નાગરિકો, કોર્ટમાં આવતા પક્ષકારો અને વકીલોને કાનૂની પ્રક્રિયામાં અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આથી, નાગરિકો અને અસીલોના વ્યાપક હિતને ધ્યાનમાં રાખીને બાર એસોસિએશન દ્વારા આ કાયદામાં સમયસર અને જરૂરી સુધારા-વધારા કરવાની સરકાર સમક્ષ પ્રબળ માંગ કરવામાં આવી છે.

વકીલોએ કોર્ટ કામકાજનો બહિષ્કાર કર્યો હોવાથી કોર્ટની રોજિંદી કાર્યવાહી પર અસર પડી છે. જોકે, આ હડતાળ અને ગેરહાજરીના કારણે કોઈપણ પક્ષકારના કેસને કે ન્યાયિક પ્રક્રિયાને કોઈ મોટું નુકસાન ન પહોંચે તે માટે જામનગર બાર એસોસિએશને તમામ સંબંધિત કોર્ટો સમક્ષ વિશેષ વિનંતીઓ કરી છે. એસોસિએશને અપીલ કરી છે કે, હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વકીલો અને પક્ષકારોની ગેરહાજરીને દરગુજર કરવામાં આવે.

જામનગર બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ ભરત સુવાએ જણાવ્યું કે, આજરોજ જામનગર વકીલ મંડળ દ્વારા ઠરાવ કરાયો છે કે જે નવો 'રેન્ટ એક્ટ' અમલમાં આવ્યો છે તેનો ગુજરાતના સમગ્ર વકીલ મંડળોએ તથા બાર મંડળોએ આનો વિરોધ કર્યો છે. તેનો વિરોધ ન્યાયિક પ્રક્રિયાને સ્પર્શ કરે છે અને જનતાને સ્પર્શ કરતો મુદ્દો છે. કે રેન્ટ એક્ટમાં સુધારો કરીને તેની સત્તા રેવન્યૂ ઓથોરિટીને આપી દીધી. એટલે રેવન્યૂ ઓથોરિટી પાસે લોકોએ રેન્ટને લગતો ન્યાય લેવા જવાનું થશે. ન્યાયિક અદાલત પાસેથી જે ન્યાયની અપેક્ષા રાખતો હોય તે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે ન્યાયને લગતી કાર્યવાહી છે તે રેવન્યૂ ઓથોરિટી કરશે તે વહીવટી અધિકારી થયા અને ક્યાંકને ક્યાંક દબાણવશ થઈને ન્યાયિક પ્રક્રિયા દૂષિત થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના અને શક્યતા રહેલી છે અને આવા જે ન્યાયને લગતા જે પ્રશ્નો છે તે સોલ્વ કરવા અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની ન્યાયાલયોને સત્તા હોવી જોઈએ.

કોઈપણ કેસમાં વકીલ કે પક્ષકારની ગેરહાજરીના કારણે તે કેસનો જે-તે સ્ટેજ જાળવી રાખવા (સ્ટેટસ કો) અને કેસને કોઈ પ્રતિકૂળ અસર ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા ન્યાયાધીશોને રજૂઆત કરાઈ છે. વધુમાં, ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં કેસોની સ્થિતિ યથાવત રાખવા અને ગેરહાજર રહેલા કોઈ પણ વકીલ કે પક્ષકાર સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ કાઢવા સહિતની કોઈપણ દંડાત્મક કાર્યવાહી ન કરવા કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે તમામ સંબંધિત કોર્ટોને જાણ કરીને ન્યાયતંત્ર પાસે યોગ્ય સહકાર આપવા જામનગર બાર એસોસિએશન દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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JAMNAGAR LAWYER STRIKE
જામનગરમાં વકીલોની હડતાળ
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