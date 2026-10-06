ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં ઉતર્યા વકીલો: અમદાવાદ-સાવલીમાં પૂતળું સળગાવ્યું; હિંમતનગરમાં કોર્ટ પરિસરને તાળાબંધી
અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં વકીલોએ નકલ સળગાવી પોતાનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : October 6, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 4:38 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ના વિરોધમાં રાજ્યભરના વકીલો દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક શહેરોમાં વકીલોએ નકલ સળગાવી પોતાનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટમાં વકીલોનો અનોધો વિરોધ, ભાડા વિધેયકની નકલો સળગાવી
ગુજરાત ભાડા વિધેયક, 2026ના વિરોધમાં અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટમાં વકીલો દ્વારા અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ યથાવત છે અને સરકાર પાસેથી લેખિત બાંહેધરીની માંગ સાથે વકીલો અડગ રહ્યા છે. સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટની બહાર વકીલોએ ભાડા વિધેયકની નકલો રાખીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું ત્યારબાદ વકીલોએ કાયદાની નકલોને આગ ચાંપી દહન કરી સરકાર સામે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વકીલોએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જ્યાં સુધી તેમની મુખ્ય માંગણીઓ અંગે સરકાર તરફથી લેખિત બાંહેધરી આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી વિરોધ ચાલુ રાખવામાં આવશે. સેશન્સ કોર્ટ પરિસરમાં વકીલોએ એકત્ર થઈ સૂત્રોચ્ચાર સાથે કાયદાની નકલો સળગાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
આ સમગ્ર વિરોધ અંગે સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ જગત ચોકસીએ જણાવ્યું હતું કે, વકીલોની માંગણીઓ અંગે સરકાર સાથે ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ માત્ર મૌખિક ખાતરીથી વકીલો સંતોષી નથી. સરકાર તરફથી લેખિત બાંહેધરી આપવામાં આવે તે તેમની મુખ્ય માંગ છે અને જ્યાં સુધી આ માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી વકીલોનો વિરોધ યથાવત રહેશે.
ગુજરાત ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા કોર્ટને તાળાબંધી
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ગુજરાત ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં વકીલોનું આંદોલન ઉગ્ર બન્યું છે. હિંમતનગર સહિત જિલ્લાની કોર્ટોમાં વકીલોએ કામગીરીથી અળગા રહી નવા વિધેયક સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. હિંમતનગર ન્યાયાલયના તમામ ગેટ બંધ કરી પ્રતિકાત્મક તાળાબંધી કરવામાં આવતા કોર્ટ પરિસરમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લા બાર એસોસિયેશનના નેજા હેઠળ મોટી સંખ્યામાં વકીલો યુનિફોર્મમાં એકઠા થયા હતા અને નવા કાયદાના વિરોધમાં ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. વકીલોનું કહેવું છે કે નવા વિધેયકની જોગવાઈઓથી વકીલો ઉપરાંત સામાન્ય પ્રજાને પણ મુશ્કેલી અને અન્યાયનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ગુજરાત ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા કોર્ટને તાળાબંધી #Sabarkantha #Himmatnagar #Law https://t.co/bg3vulROCN— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 6, 2026
વકીલોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓ અને નવા વિધેયક અંગેની રજૂઆતોને ગંભીરતાથી લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવામાં આવશે. કોર્ટની કામગીરીથી અળગા રહી વકીલોએ સરકાર સમક્ષ પોતાની માંગ રજૂ કરી છે અને નવા કાયદાની જોગવાઈઓ અંગે પુનર્વિચાર કરવાની માગ કરી છે. હિંમતનગર કોર્ટ ખાતે થયેલી તાળાબંધી અને સૂત્રોચ્ચારના પગલે વકીલોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. જિલ્લા બાર એસોસિયેશનના પ્રમુખ રાજેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ લડત માત્ર વકીલો પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ નવા વિધેયકથી પ્રજાના હિતને પણ અસર થવાની શક્યતા છે. તેથી વકીલ સમાજ દ્વારા આંદોલનને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.
જૂનાગઢમાં વકીલોએ રેલી કાઢી નોંધાવ્યો વિરોધ
જૂનાગઢના વકીલોએ પણ સૂચિત મકાન ભાડા સંશોધિત કાયદો પરત લેવાની માંગ સાથે રેલી કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં વકીલોએ સરકારની નવા કાયદા બનાવવાની પહેલને અયોગ્ય ગણાવી હતી જે સામાન્ય લોકો અને વકીલો બન્ને માટે નુકસાનકારક છે. જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં બાર એસોસિએશન દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
ગુજરાત ભાડા વિધેેયક 2026નો જૂનાગઢમાં વકીલોએ રેલી કાઢી નોંધાવ્યો વિરોધ #Junagadh #LawyerProtest https://t.co/fJdMJSvdNc— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 6, 2026
અત્યાર સુધી માલિકો અને ભાડુઆત વચ્ચે ભાડા કરારને લઈને જિલ્લાની ન્યાયાલયમાં મામલો વકીલોની મધ્યસ્થી ચાલી રહ્યો હતો અને તેમાં સુખદ સમાધાન અને નિર્ણયો ઉપર રાજ્યની ન્યાયાલયો દ્વારા કરવામાં આવતા હતા. હવે વકીલો એવું માને છે કે જો આ કાયદો પરત રેવન્યુ વિભાગ હેઠળ એટલે કે મામલતદાર અને કલેકટરને આપવામાં આવે આવી સ્થિતિમાં ન્યાય મળવાની પ્રક્રિયા ખૂબ લાંબી થતી જોવા મળશે.
સુરેન્દ્રનગરમાં વકીલોએ કલેક્ટર કચેરીનો રોડ ચક્કાજામ કર્યો
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ને પરત ખેંચવાની માંગ સાથે વકીલોનું આંદોલન ઉગ્ર બન્યું છે. વકીલોએ કલેક્ટર કચેરીનો મુખ્ય રોડ ચક્કાજામ કર્યો હતો. વકીલોએ બાઇક રેલી યોજીને શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઇ ગઇ હતી અને કોર્ટમાં તમામ કેસોની કામગીરી અટકી પડી હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કોર્ટ પરિસરમાં વકીલો એકઠા થયા હતા. બાર એસોસિએશનના નેજા હેઠળ સેંકડો વકીલોએ પહેલા કોર્ટના કામકાજનો બહિષ્કાર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓએ બાઈક રેલી કાઢી હતી. આ રેલી જિલ્લા કોર્ટથી શરૂ થઈને ટાવર ચોક, જવાહર ચોક થઈને કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચી હતી. કલેક્ટર કચેરીના મુખ્ય ગેટ સામે વકીલોએ બેસી જઈને રસ્તો બ્લોક કરી દીધો હતો અને સરકાર વિરુદ્ધ ઉગ્ર સૂત્રોચાર કર્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગરમાં વકીલોએ કલેક્ટર કચેરીનો રોડ ચક્કાજામ કર્યો #Surendranagar https://t.co/aXyvXduS5M— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 6, 2026
જગદીશ મીર નામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, મહેસૂલી અધિકારીઓ કાયદાના નિષ્ણાત હોતા નથી. તેઓ સરકારના વહીવટી અધિકારીઓ છે, તેમની પાસે પહેલાથી જ મહેસૂલી કામનો ભારે બોજ છે. જો ભાડાના કેસો પણ તેમને આપવામાં આવશે તો કેસનો નિકાલ થવામાં વર્ષો લાગી જશે જ્યારે કોર્ટમાં આ કેસ ઝડપથી અને નિષ્પક્ષ રીતે ચાલતા હતા.
બાર એસોસિયેશન પ્રમુખ ઘનશ્યામસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, વકીલોની હડતાળને કારણે આજે જિલ્લાની તમામ કોર્ટોમાં કામગીરી સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. અનેક કેસોમાં તારીખો પડી છે. અસીલોને ધક્કા ખાવા પડ્યા હતા. કેટલાક કેસોમાં આરોપીઓને જામીન મળી શક્યા નથી. વકીલ એસોસિએશને ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો સરકાર આ કાળા કાયદાને પરત નહીં ખેંચે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે.
સાવલીમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયકનો ઉગ્ર વિરોધ
ગુજરાત ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં સાવલી બાર એસોસિએશન દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સાવલી કોર્ટ પરિસરની બહાર મોટી સંખ્યામાં વકીલો એકત્ર થયા હતા અને સરકાર વિરૂદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ દરમિયાન વકીલો દ્વારા ગુજરાત સરકારના પૂતળાનું દહન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતા પોલીસ કોર્ટ પરિસરમાં પહોંચી હતી અને પૂતળું સળગાવતાં રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
વડોદરા: સાવલીમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયકનો ઉગ્ર વિરોધ #Vadodara https://t.co/v1OuVRY7Lh— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 6, 2026
સાવલી બાર એસોસિએશનના વકીલો દ્વારા આયોજિત આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાડા વિધેયકને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં વકીલોએ સરકાર વિરુદ્ધ વિવિધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વકીલો દ્વારા વિધેયક સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી તેને લઈને પોતાનો વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. વિરોધ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં વકીલો હાજર રહ્યા હતા અને કોર્ટ પરિસરની બહાર એકસાથે અવાજ ઉઠાવી સરકાર સુધી પોતાની રજૂઆત પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સાવલી કોર્ટ પરિસરની બહાર વકીલો દ્વારા કરવામાં આવેલા આ વિરોધને પગલે પોલીસ પણ તાત્કાલિક સક્રિય થઈ હતી. પૂતળું દહન ન થાય તે માટે પોલીસ દ્વારા સ્થળ પર જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વકીલોનો વિરોધ ચાલુ રહેતા કોર્ટ પરિસરની બહારનો માહોલ ગરમાયો હતો.
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