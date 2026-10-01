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ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં વકીલોનું આંદોલન, અમદાવાદમાં સતત બીજા દિવસે કોર્ટ કાર્યવાહીથી અળગા

અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના કેમ્પસમાં વકીલો દ્વારા મંડપ ઊભો કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં વકીલોનું આંદોલન
ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં વકીલોનું આંદોલન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 1:37 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં અમદાવાદના વકીલોનું આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું છે. સતત બીજા દિવસે પણ વકીલો કોર્ટની કામગીરીથી અળગા રહ્યા હતા. જેના પગલે અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ તેમજ સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં નિયમિત કોર્ટ કાર્યવાહી પર અસર જોવા મળી હતી.

અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના કેમ્પસમાં વકીલો દ્વારા મંડપ ઊભો કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં વકીલો મંડપમાં એકત્ર થયા હતા અને નવા ભાડા વિધેયકમાં જરૂરી સુધારા કરવાની માંગ સાથે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

વકીલોનો મુખ્ય વિરોધ નવા કાયદામાં ન્યાયિક સત્તાઓ વહીવટી તંત્રને સોંપવાની જોગવાઈ સામે છે. વકીલોનું કહેવું છે કે, ન્યાયિક બાબતો સાથે સંકળાયેલી સત્તાઓનું વહીવટી તંત્ર તરફ હસ્તાંતરણ ન્યાયિક પ્રક્રિયા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરી શકે છે. આથી વિધેયકમાં જરૂરી કાયદાકીય અને વ્યવહારુ સુધારા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ના વિરોધમાં વકીલોનું આંદોલન (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મુદ્દે અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સ્મોલ કોઝ કોર્ટ બાર એસોસિએશન દ્વારા ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા બાર એસોસિએશન દ્વારા પણ આ ઠરાવને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. વકીલોને 30 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી કોર્ટની કામગીરીથી અળગા રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

વિરોધ દરમિયાન વકીલો તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ આંદોલન શાંતિપૂર્ણ અને સંયમિત રીતે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. વકીલો પોતાની માંગણીઓ અંગે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવા માટે પણ આગળ વધ્યા છે.

ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026 અંગે રાજ્યપાલને રૂબરૂ રજૂઆત કરવા માટે વકીલોનું પ્રતિનિધિમંડળ ગાંધીનગર જશે. પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા વિધેયકની જોગવાઈઓ અંગે વકીલોની ચિંતાઓ અને જરૂરી સુધારા અંગે રજૂઆત કરવામાં આવશે.

આંદોલન અંગે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના મેમ્બર અલ્તાફ અન્સારીએ જણાવ્યું હતું કે, વકીલોનો વિરોધ કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓ અંગે છે અને જરૂરી સુધારા થાય તે માટે કાયદેસરની તથા શાંતિપૂર્ણ રીતે રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે.

સ્મોલ કોઝ કોર્ટના મેમ્બર વસંતિકા ભટ્ટએ જણાવ્યું હતું કે, નવા વિધેયકની કેટલીક જોગવાઈઓને લઈને વકીલોમાં ગંભીર ચિંતા છે. ખાસ કરીને ન્યાયિક સત્તાઓ સાથે સંકળાયેલા મુદ્દે સ્પષ્ટતા અને જરૂરી સુધારા જરૂરી છે. વકીલો એકજૂથ થઈને પોતાની માંગ સરકાર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

આ રીતે ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026 સામે અમદાવાદના વકીલોનું વિરોધ આંદોલન સતત બીજા દિવસે પણ યથાવત રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં સરકાર તરફથી શું પ્રતિસાદ મળે છે અને વકીલોની માંગ અંગે શું નિર્ણય લેવાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

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