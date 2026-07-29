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જામનગરના વકીલો હડતાળ પર, કામકાજથી અળગા રહ્યાં, સૌરાષ્ટ્રમા હાઈકોર્ટની માંગણી સાથે કલેકટરને આપ્યું આવેદન

રાજકોટ ખાતે હાઇકોર્ટની બેંચ પુનઃ શરૂ કરવાની માંગ સાથે વકીલ મંડળો દ્વારા લડત તેજ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત જામનગર કોર્ટના વકીલોએ હડતાળ પાડી હતી.

જામનગરના વકીલો હડતાળ પર
જામનગરના વકીલો હડતાળ પર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 2:50 PM IST

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જામનગર: સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારના નાગરિકોને ઝડપી તથા સસ્તો ન્યાય મળી રહે તે હેતુથી રાજકોટ ખાતે હાઇકોર્ટની બેંચ પુનઃ શરૂ કરવાની માંગ સાથે વકીલ મંડળો દ્વારા લડત તેજ કરવામાં આવી છે.

જામનગર બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ ભરતભાઈ સુવાએ જણાવ્યુ હતું કે, 1960 સુધી રાજકોટમાં હાઇકોર્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને બંધ કરીને સમગ્ર રાજ્ય માટે માત્ર અમદાવાદ ખાતે હાઇકોર્ટ કાર્યરત કરવામાં આવી હતી.

જામનગરના વકીલો હડતાળ પર (Etv Bharat Gujarat)

પ્રમુખ ભરતભાઈ સુવાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ઓખા કે છેવાડાના ગામોમાંથી આવતા સામાન્ય નાગરિકો માટે અમદાવાદ સુધી જઈને ન્યાય મેળવવો ખૂબ મુશ્કેલ અને મોંઘો પડે છે. સમય અંતરે વિવિધ તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ સેશન્સ અને સીનિયર કોર્ટો સ્થાપવામાં આવી છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના મધ્યમાં આવેલા રાજકોટમાં હાઇકોર્ટ બેંચની સ્થાપના કરવી એ સમયની માંગ અને પ્રજાહિત માટે અત્યંત જરૂરી છે.

આ લડતના ભાગરૂપે ગત 25 જુલાઈ 2024ના રોજ રાજકોટ બાર એસોસિએશન ખાતે વિવિધ જિલ્લા બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારોની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના તમામ તાલુકા તથા જિલ્લા બાર એસોસિએશનના વકીલો એક દિવસ માટે કોર્ટ કામગીરીથી સંપૂર્ણપણે અલિપ્ત રહ્યા છે.

આ ઉપરાંત, આ આંદોલનના બીજા ચરણમાં તમામ વકીલ મિત્રો રેલી સ્વરૂપે જઈને તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર તથા જિલ્લા કક્ષાએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આ લડત માત્ર વકીલોના હિત માટે નથી પરંતુ આ સામાન્ય પ્રજાની વ્યાજબી માંગણી છે. રાજકોટ ખાતે આગામી સમયમાં યોજાનારી બેઠકમાં નક્કી થનારા કાર્યક્રમો મુજબ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ વકીલો સંગઠિત થઈને રાજકોટમાં હાઇકોર્ટ બેંચ મેળવીને જ જંપશે તેવો મક્કમ નિર્ધાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

SAURASHTRA HIGH COURT
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વકીલોની હડતાળ
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