'ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026' સામે રાજ્યભરમાં વકીલો મેદાને, અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળથી ગુજરાતભરની કોર્ટોમાં કામકાજ ઠપ્પ
સરકારે કમિટી બનાવવાની ખાતરી આપી હોવા છતાં બાર એસોસિયેશન ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે.
Published : October 5, 2026 at 4:58 PM IST
ગુજરાત ભાડા વિધેયક 2026ને લઈને વકીલોનો વિરોધ યથાવત છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા સહિત રાજ્યના તમામ શહેરોમાં વકીલ મંડળે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરીને બિલ સામેનો બળાપો ઠાલવ્યો છે. સરકાર દ્વારા સમગ્ર મામલે કમિટી બનાવવાની ખાતરી આપવામાં આવ્યા બાદ પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહિત રાજ્યના વિવિધ બાર એસોસિએશનો દ્વારા હડતાળ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને કોર્ટની કાર્યવાહીથી અળગા રહીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
અમદાવાદમાં વકીલોનો વિરોધ, બાઈક રેલી
અમદાવાદની મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ, ગ્રામ્ય કોર્ટ તેમજ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં વકીલો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. વકીલોએ કોર્ટ પરિસરમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી વિધેયક સામે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. આ ઉપરાંત વકીલો દ્વારા બાઈક રેલી યોજી ઇન્કમટેક્સ સર્કલ નજીક પણ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
કોર્ટમાં સરકારી ખાતરી છતાં વિરોધ યથાવત્
મહત્વનું છે કે, આજે સવારે નાયબ મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં સરકાર તરફથી સમગ્ર મુદ્દે કમિટી બનાવવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે. જોકે સરકારની ખાતરી છતાં વકીલોએ હાલ પૂરતો વિરોધ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. બીજી તરફ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ આ મુદ્દે સરકાર તરફથી મહત્વની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ સરકાર વતી કોર્ટમાં ખાતરી આપતા જણાવ્યું હતું કે, સરકારે બાર કાઉન્સિલ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરી છે. રાજ્યપાલ આ વિધેયક પર હાલ સહી નહીં કરે તેવી પણ સરકાર તરફથી કોર્ટને ખાતરી આપવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
એડવોકેટ જનરલે કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સરકાર આ મામલે પ્રયાસ કરી રહી છે અને જે મૂળ કાયદો હતો તેને પરત લેવામાં આવે તે દિશામાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી આ ખાતરી બાદ પણ વકીલોનો વિરોધ સંપૂર્ણપણે શાંત થયો નથી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટની કામગીરી પણ વકીલોની હડતાળને કારણે પ્રભાવિત થતાં હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હાઈકોર્ટે તમામ પક્ષોના સેન્ટિમેન્ટનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તેવી ટિપ્પણી કરી હતી. હવે સરકારની કમિટી અંગેની કાર્યવાહી અને ગુજરાત ભાડા વિધેયકને લઈને સરકાર દ્વારા લેવામાં આવનારા આગામી નિર્ણય પર વકીલોની હડતાળનો અંત આવે છે કે આંદોલન વધુ ઉગ્ર બને છે તેના પર સૌની નજર છે.
વડોદરામાં પાંચ દિવસથી વકીલોની હડતાળ
આ તરફ વડોદરા વકીલ મંડળના વકીલો છેલ્લા પાંચ દિવસથી કોર્ટની કામગીરીથી અળગા રહ્યા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. વડોદરા કોર્ટ પરિસરમાં વકીલોએ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ સૂત્રોચ્ચાર સાથે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. વડોદરા વકીલ મંડળની આગેવાનીમાં યોજાયેલા વિરોધ દરમિયાન ‘કાળો કાયદો પાછો ખેંચો’ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. વિરોધના ભાગરૂપે વડોદરા કોર્ટમાં વકીલો માટેનો એન્ટ્રી ગેટ પણ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. વકીલ મંડળનું કહેવું છે કે, નવા રેન્ટ કાયદાની જોગવાઈઓથી પક્ષકારોના હિતોને નુકસાન થવાની શક્યતા છે અને આ જ કારણસર કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વડોદરા વકીલ મંડળના પ્રમુખ હસમુખ ભટ્ટે જણાવ્યું કે, ધારાશાસ્ત્રીઓ તરીકે વકીલો ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો કરતાં કાયદાનું જ્ઞાન વધુ ધરાવે છે. તેથી સરકારે કમિટીઓની વાત બાજુ પર મૂકીને વકીલ મંડળની રજૂઆતોને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. તેમના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ વકીલોની માતૃસંસ્થા છે, જ્યારે હાઈકોર્ટ બાર મોટા ભાઈ સમાન છે. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ અને હાઈકોર્ટ બાર દ્વારા પણ અચોક્કસ મુદતના આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વડોદરા વકીલ મંડળના તમામ વકીલોની સ્પષ્ટ માગણી છે કે રાજ્ય સરકારે રાજ્યપાલની મંજૂરી માટે મોકલેલો ખરડો પહેલાં પરત ખેંચવો જોઈએ અને તેમાં જરૂરી સુધારા કરવા જોઈએ. ત્યારબાદ જ આંદોલન પાછું ખેંચવા અંગે વિચાર કરવામાં આવશે. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ અને હાઈકોર્ટ બાર કાયદાની ઊંડી સમજ ધરાવે છે, તેથી તેમની સાથે યોગ્ય ચર્ચા કર્યા વગર કોઈ સમાધાન કરવામાં આવે તો વડોદરા વકીલ મંડળ તેને માન્ય રાખશે નહીં.
સુરતમાં સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
સુરત જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય ખાતે મોટી સંખ્યામાં વકીલો એકત્ર થયા હતા અને ભાડા કાયદા વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. છેલ્લા ચાર દિવસથી સુરત કોર્ટમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં વકીલો હડતાલ પર હોવાથી તમામ પ્રકારની ન્યાયિક કામગીરી સંપૂર્ણપણે અટકી ગઈ છે. હડતાલના કારણે કોર્ટના મુખ્ય ગેટ પરથી જ અસીલો અને પક્ષકારોને પાછા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે દૂર-દૂરથી કોર્ટના કામકાજ અર્થે આવતા સામાન્ય નાગરિકો અને અસીલોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના સભ્ય અને વકીલ જતીશ શેખે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા ચાર દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતના 282 વકીલ મંડળો દ્વારા નવા ભાડા વિધેયકમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓથોરિટીને જ્યુડિશિયલ ઓથોરિટીની સત્તા આપી દેવામાં આવી છે, તેનો સખત વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન પી.ડી. પટેલની આગેવાનીમાં મળેલી બેઠકમાં, જ્યાં સુધી આ ભાડા વિધેયક બિલ પાછું નહીં ખેંચાય ત્યાં સુધી વકીલો કામથી અળગા રહેશે તેવો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે.
ઈડરમાં 'કાળો કાયદો પાછો ખેંચો'ના લાગ્યા નારા
સાબરકાંઠાના ઇડરમાં પણ વકીલો દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. ઇડર બાર કાઉન્સિલ સહિત 12 એસોસિએશન દ્વારા સરકારના નવા કાયદા સામે વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. વકીલોનું કહેવું છે કે, ભાડા વિધેયકનો અમલ થતાં કોર્ટમાં ચાલતા આવા કેસોની સંખ્યામાં ધરખમ ઘટાડો થઈ શકે છે અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા મહત્વના પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે. આ મુદ્દે ગુજરાત બાર કાઉન્સિલે પણ રાજ્યભરના વકીલોની હડતાળને સમર્થન આપ્યું છે અને રાજ્યવ્યાપી વિરોધ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત બાર કાઉન્સિલની અપીલને પગલે રાજ્યની તમામ 182 જેટલી વકીલ મંડળીઓ દ્વારા કોર્ટ પરિસરમાં દેખાવો, વિરોધ પ્રદર્શન અને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વકીલો દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી ગુજરાત ભાડા વિધેયક પાછો ખેંચવામાં નહીં આવે અથવા તેમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન અને હડતાળ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
પાટણમાં પણ વકીલો મેદાનમાં
આ તરફ પાટણ કોર્ટ પરિસરની બહાર વકીલોએ એકત્ર થઈ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026ને પરત ખેંચવાની માંગ કરી હતી. વકીલોનો આક્ષેપ છે કે, નવા કાયદા હેઠળ ભાડુઆત અને મકાનમાલિક વચ્ચેના ભાડા તથા મકાન કરારને લગતી કેટલીક સત્તાઓ મહેસૂલી વિભાગને આપવામાં આવી છે. આ જોગવાઈઓને લઈને વકીલો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પાટણ જિલ્લામાં વકીલોની હડતાળને પગલે કોર્ટની કામગીરી પર પણ અસર જોવા મળી છે. વિવિધ કેસોમાં મુદત માટે કોર્ટમાં આવતા પક્ષકારો અને અસીલોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
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