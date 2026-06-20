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CCTV ફૂટેજે પલટી દીધો આખો કેસ! હત્યાના પ્રયાસ અને ષડયંત્રના આરોપમાંથી વકીલ બિલાલ કાગઝીને હાઇકોર્ટથી મોટી રાહત

સુરતમાં વર્ષ 2019માં બનેલી જીવલેણ હુમલાની ઘટનાના એક મહત્વના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો નોંધપાત્ર ચુકાદો

સુરતમાં વર્ષ 2019માં બનેલી જીવલેણ હુમલાની ઘટનાના એક મહત્વના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો નોંધપાત્ર ચુકાદો
સુરતમાં વર્ષ 2019માં બનેલી જીવલેણ હુમલાની ઘટનાના એક મહત્વના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો નોંધપાત્ર ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 7:16 PM IST

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અમદાવાદ: સુરતમાં વર્ષ 2019માં બનેલી જીવલેણ હુમલાની ઘટનાના એક મહત્વના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે નોંધપાત્ર ચુકાદો આપ્યો છે. હત્યાના પ્રયાસ, ગંભીર ઇજા પહોંચાડવા અને ગુનાહિત ષડયંત્ર જેવા ગંભીર આરોપો હેઠળ નોંધાયેલી FIRમાંથી એક વકીલનું નામ હટાવી કોર્ટે FIR રદ કરી દીધી છે. હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, તપાસ દરમિયાન જ એકત્ર થયેલા CCTV ફૂટેજ અને અન્ય સામગ્રી ફરિયાદીના આરોપોને સમર્થન આપતી નથી, પરંતુ તેની વિરુદ્ધ જાય છે.

શું હતો કેસ?

પ્રસ્તુત કેસની વિગતોમાં 10 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ ફરિયાદી અશરફ ઉર્ફે ઇમ્તિયાઝ શેખ પોતાના મિત્ર વિજય ઉર્ફે અબ્દુલને મળવા સુરત સેશન્સ કોર્ટ પહોંચ્યો હતો. FIRમાં આરોપ મૂકાયો હતો કે, કોર્ટના ત્રીજા માળે હાજર વકીલ બિલાલ કાગઝીએ ફરિયાદીને ધમકી આપી હતી કે, જો અગાઉનો કેસ પાછો નહીં ખેંચે તો તેનું "અંત લાવી દેવામાં આવશે". થોડા કલાકો બાદ ફરિયાદી પર ઋષભ ચાર રસ્તા નજીક જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તલવાર અને લોખંડના પાઇપથી માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું હતું.

ફરિયાદમાં વધુમાં એવો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો કે, આ હુમલો અગાઉ નોંધાયેલા એક ગુનાના વેર-ઝેરના કારણે કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદીના પિતાને અગાઉ કેટલાક આરોપીઓએ માર માર્યો હતો અને તે કેસ હજુ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો. આ જ વેર રાખીને બિલાલ કાગઝી સહિતના આરોપીઓએ મળીને હુમલાનું કાવતરું રચ્યું હોવાનું FIRમાં જણાવાયું હતું. પરંતુ કેસમાં મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે વકીલ બિલાલ કાગઝીએ FIR નોંધાયા બાદ તરત જ પોલીસ કમિશનર અને તપાસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરી.

તેમણે દાવો કર્યો કે, તેઓ કોર્ટમાં તે સ્થળે અને તે સમયે હાજર જ નહોતા જ્યાં ફરિયાદી તેમને મળ્યાનો દાવો કરે છે. તેમણે CCTV ફૂટેજ તપાસવાની માંગ કરી હતી. બાદમાં હાઇકોર્ટના હસ્તક્ષેપ પછી તપાસ એજન્સીએ CCTV ફૂટેજ મેળવ્યા હતા. હાઇકોર્ટના રેકોર્ડ મુજબ CCTV ફૂટેજમાં બિલાલ કાગઝી કોર્ટના ત્રીજા માળના કોરિડોર કે ગેલેરીમાં દેખાતા જ નથી. એટલે કે FIRમાં કરવામાં આવેલો સૌથી મહત્વનો આરોપ કે, તેમણે સવારે 10 વાગ્યે ફરિયાદીને ધમકી આપી હતી, તે જ શરૂઆતથી ખોટો સાબિત થયો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે, જ્યારે FIRનો મૂળ આધાર જ તૂટી જાય ત્યારે તેના આધારે આગળની કાર્યવાહી ન્યાયસંગત ગણાવી શકાય નહીં.

રાજ્ય સરકાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, બિલાલ કાગઝી સામે IPC કલમ 120-બી હેઠળ ગુનાહિત ષડયંત્રનો આરોપ છે. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, હુમલાના દિવસે તેમની એક સહઆરોપી સાથે ફોન પર વાતચીત થઈ હતી અને તેમનું મોબાઇલ લોકેશન પણ ઘટના વિસ્તાર આસપાસ હતું. તેથી કેસ ટ્રાયલ સુધી ચાલવા દેવો જોઈએ.

હાઈકોર્ટે દલીલો ફગાવી

જોકે, હાઇકોર્ટે આ દલીલો સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે કહ્યું કે, માત્ર ફોન પર થયેલી વાતચીત અથવા કોઈ વિસ્તારની આસપાસ હાજરીથી ષડયંત્ર સાબિત થતું નથી. ખાસ કરીને જ્યારે અરજદાર વ્યવસાયે વકીલ હોય અને જે વ્યક્તિ સાથે વાત થઈ હતી તે તેનો ક્લાયન્ટ હોય, ત્યારે ફોન પરનો સંપર્ક સ્વાભાવિક બાબત ગણાય. આ પરિસ્થિતિને ગુનાહિત કાવતરાના પુરાવા તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં. કોર્ટે વધુમાં એક મહત્વની કાનૂની બાબત પર પણ ભાર મૂક્યો. ષડયંત્રના આરોપને સમર્થન આપવા માટે મુખ્યત્વે સહ-આરોપીઓના પોલીસ સમક્ષ આપેલા નિવેદનોનો આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. હાઇકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું કે, પોલીસ સમક્ષ આપવામાં આવેલા કબુલાતનામા અથવા સહઆરોપીઓના નિવેદનો સ્વતંત્ર પુરાવા વગર બીજા આરોપીને ફસાવવા માટે પૂરતા નથી.

અરજદારના વકીલ કશ્યપ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, જસ્ટિસ પી. એમ. રાવલે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું કે, તપાસ દરમિયાન મળેલા CCTV ફૂટેજ સ્ટર્લિંગ અને નિર્વિવાદ ગુણવત્તાના પુરાવા છે, જે ફરિયાદીના આક્ષેપોને સીધા જ ખોટા સાબિત કરે છે. જ્યારે પ્રોસિક્યુશન પાસે તેની સામે કોઈ મજબૂત અને સ્વતંત્ર પુરાવો ન હોય ત્યારે આવા કેસને ચાલુ રાખવો કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ સમાન બને છે. આથી હાઇકોર્ટે બિલાલ કાગઝી સામે નોંધાયેલી FIR તેમજ તેની તમામ અનુસંગિક કાર્યવાહી રદ કરી દીધી. જોકે કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ રાહત માત્ર અરજદાર પૂરતી મર્યાદિત છે અને અન્ય આરોપીઓ સામેની તપાસ અથવા ટ્રાયલ પર તેની કોઈ અસર થશે નહીં.

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BILAL KAGZI CASE
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CCTV FOOTAGE BILAL KAGZI CASE

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