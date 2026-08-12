બુલડોઝર એક્શન પહેલાં જાણો કાયદો શું કહે છે: નોટિસ, સ્ટે અને વળતર અંગે મહત્વની માહિતી
સૌથી પહેલાં એક મૂળભૂત વાત સમજવી જરૂરી છે મકાન તોડવાની નોટિસ મળવી અને મકાન ગેરકાયદે સાબિત થઈ જવું, બંને એક બાબત નથી.
Published : August 12, 2026 at 4:37 PM IST
અમદાવાદ: બુલડોઝરનો અવાજ આવે તે પહેલાં કાયદો શું કહે છે તે જાણવું સૌથી જરૂરી છે. દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ગેરકાયદે બાંધકામ અને અતિક્રમણ સામે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી થતી જોવા મળે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને અચાનક મકાન તોડી પાડવાની નોટિસ મળે, તંત્ર ડિમોલિશનની કાર્યવાહી શરૂ કરે અથવા મકાન તોડી પણ નાખવામાં આવે ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ થાય છે કે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ પાસે કયા કાયદાકીય વિકલ્પો છે? શું માત્ર આરોપી હોવાના કારણે કોઈનું ઘર તોડી શકાય? નોટિસ મળે તો શું કોર્ટમાંથી સ્ટે મેળવી શકાય? અને જો મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું હોય તો શું વળતર માગી શકાય?
સૌથી પહેલાં એક મૂળભૂત વાત સમજવી જરૂરી છે મકાન તોડવાની નોટિસ મળવી અને મકાન ગેરકાયદે સાબિત થઈ જવું, બંને એક બાબત નથી. નોટિસનો અર્થ એ છે કે સંબંધિત સત્તાવાળાઓએ બાંધકામ અંગે કોઈ કાયદાકીય ખામી, જરૂરી મંજૂરીના અભાવ, મંજૂર નકશાના ભંગ અથવા અન્ય નિયમોના ઉલ્લંઘનનો આક્ષેપ કર્યો છે. આવી સ્થિતિમાં મિલકતના માલિકને પોતાની વાત રજૂ કરવાની અને પોતાના દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની તક મળવી જરૂરી બને છે.
બુલડોઝર એક્શન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કર્યો છે કે કોઈ વ્યક્તિ સામે FIR નોંધાઈ હોય, તેની ધરપકડ થઈ હોય અથવા તે કોઈ ગુનામાં આરોપી હોય, માત્ર એટલા આધારે તેની મિલકતને સજા તરીકે તોડી શકાય નહીં. ફોજદારી ગુનો અને મિલકતનું ગેરકાયદે બાંધકામ આ બંને અલગ કાયદાકીય મુદ્દા છે. કોઈ વ્યક્તિ ગુનામાં દોષિત છે કે નહીં તેનો નિર્ણય કોર્ટ કરે છે, જ્યારે કોઈ બાંધકામ કાયદેસર છે કે ગેરકાયદે તે સંબંધિત સત્તાવાળાઓએ લાગુ કાયદા અને નક્કી કરેલી પ્રક્રિયા મુજબ નક્કી કરવાનું રહે છે.
સરકાર મકાન ક્યારે તોડી શકે?
જો કોઈ બાંધકામ જરૂરી મંજૂરી વિના કરવામાં આવ્યું હોય, મંજૂર નકશા અથવા પરવાનગીથી વિરુદ્ધ બાંધવામાં આવ્યું હોય, જમીનના ઉપયોગના નિયમોનો ભંગ થતો હોય, સરકારી જમીન પર અતિક્રમણ હોય અથવા લાગુ પડતા બિલ્ડિંગ અને ટાઉન પ્લાનિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોય તો સત્તાવાળાઓ કાયદા મુજબ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરી શકે છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકા ગેરકાયદે બાંધકામને રક્ષણ આપતી નથી. તે માત્ર એટલું સુનિશ્ચિત કરે છે કે ગેરકાયદે બાંધકામ દૂર કરતી વખતે પણ કાયદેસરની પ્રક્રિયાનું પાલન થાય.
હવે માની લો કે તમારા ઘરે મકાન તોડી પાડવાની નોટિસ આવી છે. આવી સ્થિતિમાં સૌથી મોટી ભૂલ નોટિસને અવગણવાની છે. સૌપ્રથમ નોટિસ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી જોઈએ અને તેમાં કયા કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, કયા બાંધકામને ગેરકાયદે ગણવામાં આવ્યું છે, કયો નિયમ ભંગ થયો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે અને જવાબ આપવા માટે કેટલો સમય આપવામાં આવ્યો છે તે તપાસવું જોઈએ.
ત્યારબાદ મિલકતના માલિકીના દસ્તાવેજો, મંજૂર નકશો, બાંધકામની પરવાનગી, જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં BU પરમિશન, પ્રોપર્ટી ટેક્સના દસ્તાવેજો, વારસાઈ અથવા માલિકીના પુરાવા તથા અગાઉ તંત્ર સાથે થયેલો પત્રવ્યવહાર એકત્ર કરવો જોઈએ. કારણ કે કોર્ટ સમક્ષ માત્ર ‘મારું મકાન કાયદેસર છે’ એવું કહેવું પૂરતું નથી; પોતાની વાતના સમર્થનમાં દસ્તાવેજો અને અન્ય પુરાવા પણ મહત્વના બની શકે છે.
અહીં સવાલ આવે છે કે ડિમોલિશનની નોટિસ સામે કોર્ટમાંથી સ્ટે કેવી રીતે મેળવી શકાય? જો અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને લાગે કે કાર્યવાહી કાયદા વિરુદ્ધ છે, યોગ્ય નોટિસ આપવામાં આવી નથી, પોતાની વાત રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી નથી અથવા તેની પાસે બાંધકામ કાયદેસર હોવાના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા છે, તો કેસની હકીકતો મુજબ યોગ્ય કાયદાકીય ઉપાય દ્વારા કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકાય છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સત્તાવાળાઓની કાર્યવાહી સામે યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બંધારણની કલમ 226 હેઠળ રિટ પિટિશન સહિતની રાહત માગી શકાય છે.
પરંતુ અહીં એક વાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કોર્ટમાંથી સ્ટે આપોઆપ મળતો નથી. કોર્ટ સમક્ષ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સામે કાયદાકીય આધાર શું છે, તંત્રએ કઈ પ્રક્રિયા અનુસરી છે, મિલકતની સ્થિતિ શું છે, વ્યક્તિ પાસે કયા દસ્તાવેજો છે અને તાત્કાલિક ડિમોલિશનથી તેને શું નુકસાન થઈ શકે છે જેવી બાબતો રજૂ કરવી પડે છે. યોગ્ય કેસમાં કોર્ટ વચગાળાની રાહત અથવા ડિમોલિશન સામે સ્ટે અંગે નિર્ણય લઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં દરેક ડિમોલિશન કેસમાં એક જ કાયદો લાગુ પડતો નથી. મિલકત કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે અને કઈ સત્તા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તેના આધારે કાયદાકીય જોગવાઈઓ બદલાઈ શકે છે. અમદાવાદ જેવા મહાનગર વિસ્તારોમાં ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ એક્ટ અને સંબંધિત બિલ્ડિંગ તથા ડેવલપમેન્ટ નિયમો મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. અન્ય નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં ગુજરાત મ્યુનિસિપાલિટીઝ એક્ટ લાગુ પડી શકે છે. જ્યારે શહેરી આયોજન, જમીનનો વિકાસ અને બાંધકામના નિયમોના પ્રશ્નોમાં ગુજરાત ટાઉન પ્લાનિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ એક્ટ તથા તેના હેઠળના નિયમો અને લાગુ ડેવલપમેન્ટ કંટ્રોલ રેગ્યુલેશન્સ પણ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
બુલડોઝર એક્શનના સંદર્ભમાં સુપ્રીમ કોર્ટે 2024માં ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા અંગે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા આપી હતી. સામાન્ય રીતે શો-કોઝ નોટિસ, તેમાં ગેરકાયદે બાંધકામ અંગેની વિગતો, જવાબ આપવા માટેનો સમય અને પોતાની રજૂઆત કરવાની તક જેવી પ્રક્રિયાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકા મુજબ સામાન્ય રીતે નોટિસ મળ્યા બાદ ઓછામાં ઓછા 15 દિવસનો સમય આપવાનો છે અથવા સ્થાનિક કાયદા હેઠળ વધુ સમય હોય તો તે લાગુ પડે છે. ત્યારબાદ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિની રજૂઆત પર વિચાર કરીને સત્તાવાળાઓએ કારણસભર નિર્ણય લેવો જરૂરી બને છે.
આ માર્ગદર્શિકાનો સીધો અર્થ એ છે કે તંત્ર માત્ર નોટિસના નામે ઔપચારિકતા પૂરી કરીને તરત જ બુલડોઝર ચલાવી શકે નહીં. સંબંધિત વ્યક્તિએ રજૂ કરેલા દસ્તાવેજો અને જવાબ પર વિચાર કરવો પડે છે અને જો ડિમોલિશનનો નિર્ણય લેવામાં આવે તો તેની પાછળના કારણો સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ. જોકે, જાહેર રસ્તા, ફૂટપાથ, રેલવે લાઇનને અડીને આવેલી કેટલીક રચનાઓ, નદી અથવા જળાશય જેવા જાહેર સ્થળો પરના ચોક્કસ પ્રકારના અતિક્રમણ તથા કોર્ટના આદેશથી થતી કાર્યવાહી માટે અલગ કાયદાકીય સ્થિતિ હોઈ શકે છે. તેથી દરેક કેસમાં લાગુ કાયદો અને કાર્યવાહીનું સ્વરૂપ અલગથી તપાસવું જરૂરી છે.
જો બુલડોઝર આવી ગયું અને મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું તો શું કાયદાકીય રસ્તો બંધ થઈ જાય છે?
જવાબ છે—જરૂરી નથી. જો અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ પાસે એવો આધાર હોય કે ડિમોલિશન યોગ્ય પ્રક્રિયા વિના થયું, જરૂરી નોટિસ આપવામાં આવી નહોતી, પોતાની વાત રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી નહોતી અથવા સત્તાવાળાઓએ કાયદાકીય સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો, તો તે યોગ્ય કાયદાકીય ઉપાય માટે કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે.
ડિમોલિશન થઈ ગયા બાદ વળતરનો સવાલ પણ મહત્વનો બને છે. માત્ર મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું છે એટલા આધારે આપોઆપ વળતર મળતું નથી. પરંતુ જો યોગ્ય પુરાવા અને કેસની હકીકતો પરથી કોર્ટ સમક્ષ એ સાબિત થાય કે સત્તાવાળાઓએ કાયદેસરની પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન કર્યું અથવા કાયદાની મર્યાદા બહાર જઈને કાર્યવાહી કરી, તો અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ વળતર સહિતની યોગ્ય રાહતની માગ કરી શકે છે. આવા સમયે ડિમોલિશન નોટિસ, અંતિમ ઓર્ડર, મિલકતના દસ્તાવેજો, મંજૂરીઓ, ફોટોગ્રાફ્સ, વીડિયો, પંચનામું અથવા ડિમોલિશન રિપોર્ટ અને તંત્ર સાથેનો પત્રવ્યવહાર મહત્વના પુરાવા બની શકે છે.
આ સમગ્ર મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સામે વ્યક્તિ કાયદાનો સહારો લઈ શકે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં મિલકત અને બાંધકામને લગતા અલગ-અલગ કાયદા છે અને કોઈ વ્યક્તિનું મકાન અથવા એકમ તોડી પાડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો કેસની હકીકતો અને લાગુ પડતા કાયદા અનુસાર તે કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે.
એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો મકાન તોડવા અંગેની નોટિસ પાઠવવામાં આવી હોય અને અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ પાસે યોગ્ય કાયદાકીય આધાર તથા પુરાવા હોય તો તે કોર્ટમાં જઈને ડિમોલિશન સામે સ્ટે સહિતની યોગ્ય રાહત માગી શકે છે. જો વ્યક્તિ પાસે મકાન કાયદેસર હોવાના પુરાવા હોય અથવા તંત્રની કાર્યવાહી કાયદેસર પ્રક્રિયા વિરુદ્ધ હોવાનો આધાર હોય તો તે પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકાય છે.
એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાના જણાવ્યા મુજબ જો ડિમોલિશન થઈ ગયું હોય તો પણ કાયદાકીય ઉપાયનો રસ્તો સંપૂર્ણપણે બંધ થતો નથી. જો ડિમોલિશન કાયદેસરની પ્રક્રિયા વિના થયું હોવાનું અથવા કાયદાકીય હકોના ભંગ સાથે થયું હોવાનું યોગ્ય પુરાવાથી દર્શાવી શકાય તો અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ કોર્ટ સમક્ષ યોગ્ય રાહત અને કેસની હકીકતો મુજબ વળતરની પણ માગ કરી શકે છે.
અહીં પરિવારની મિલકતનો મુદ્દો પણ ખૂબ મહત્વનો છે. માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ સામે ગંભીર ગુનો નોંધાયો છે, પરંતુ જે મકાનમાં તે રહે છે તે તેની પત્ની, માતા-પિતા અથવા અન્ય પરિવારના સભ્યની માલિકીનું છે. માત્ર આરોપી વ્યક્તિ સામે કેસ છે એટલા માટે પરિવારના અન્ય સભ્યની કાયદેસરની મિલકતને સજા તરીકે તોડી શકાય નહીં. મિલકત સામે કાર્યવાહી કરવી હોય તો તે મિલકતની કાયદેસર સ્થિતિ અલગથી તપાસવી પડે છે.
જો મકાનનો માત્ર એક ભાગ ગેરકાયદે હોય તો સમગ્ર મકાન તોડી પાડવાનો પ્રશ્ન પણ મહત્વનો બની શકે છે. સત્તાવાળાઓએ લાગુ કાયદા મુજબ એ વિચારવું પડે કે ગેરકાયદે ભાગ દૂર કરી શકાય છે કે નહીં, બાંધકામને નિયમિત અથવા કમ્પાઉન્ડ કરવાની કોઈ કાયદેસર શક્યતા છે કે નહીં અને સમગ્ર મકાન તોડી પાડવું શા માટે જરૂરી છે. એટલે ડિમોલિશનનો નિર્ણય પણ કાયદેસર કારણો અને પ્રક્રિયા પર આધારિત હોવો જોઈએ.
આખરે જો તમારા મકાનને ડિમોલિશનની નોટિસ મળે તો ચાર બાબતો ખાસ યાદ રાખો: નોટિસ અવગણશો નહીં, તમામ દસ્તાવેજો એકત્ર કરો, નોટિસમાં દર્શાવેલા કાયદા અને કારણો તપાસો અને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી તાત્કાલિક થવાની હોય તો સમય બગાડ્યા વિના યોગ્ય કાયદાકીય સલાહ લો. જો મકાન તોડી પાડવામાં આવી ગયું હોય તો પણ નોટિસથી લઈને ડિમોલિશન સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયાના દસ્તાવેજો અને પુરાવા સાચવો.
આ સમગ્ર મુદ્દાનો સાર એટલો જ છે કે ગેરકાયદે બાંધકામ સામે સરકાર કાર્યવાહી કરી શકે છે, પરંતુ સરકારની કાર્યવાહી પણ કાયદાની મર્યાદામાં જ હોવી જોઈએ. માત્ર FIR નોંધાઈ છે એટલે મકાન ગેરકાયદે બની જતું નથી અને આરોપી હોવું એટલે મકાન તોડી પાડવાનો કાયદાકીય અધિકાર તંત્રને મળી જતો નથી. બીજી તરફ જો બાંધકામ ખરેખર ગેરકાયદે હોય તો માત્ર કોર્ટમાં અરજી કરવાથી તેને કાયદેસર રક્ષણ મળી જાય એવું પણ નથી. અંતે વાત એટલી જ કે બુલડોઝર કાયદાની સત્તાથી ચાલી શકે છે, પરંતુ કાયદાથી ઉપર ચાલી શકે નહીં.