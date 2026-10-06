લૉ ગાર્ડનઃ અમદાવાદમાં ચણિયાચોળીની ખરીદી માટેનું સૌથી લોકપ્રિય સ્થળ, જાણો વર્ષોથી બનેલી તેની ઓળખની કહાની
નવરાત્રી નજીક આવતાં જ અમદાવાદનું લો ગાર્ડન ચણિયાચોળી અને પરંપરાગત ગુજરાતી વસ્ત્રોની ખરીદી માટે ધમધમતું થઈ જાય છે.
Published : October 6, 2026 at 10:46 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી નજીક આવતાં જ અમદાવાદનું લૉ ગાર્ડન ચણિયાચોળી અને પરંપરાગત ગુજરાતી વસ્ત્રોની ખરીદી માટે ધમધમતું થઈ જાય છે. અહીં શહેર ઉપરાંત ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો ખરીદી કરવા આવે છે.
લોકો લૉ ગાર્ડન કેમ આવે છે?
લૉ ગાર્ડનનું સૌથી મોટું આકર્ષણ છે વેરાયટી અને એક જ સ્થળે અનેક વિકલ્પો. ખાસ કરીને નવરાત્રી દરમિયાન અહીં ઘણાબધા સ્ટોલ જોવા મળે છે. ગ્રાહકો એક જ જગ્યાએ અલગ-અલગ ડિઝાઇન અને ભાવની સરખામણી કરી શકે છે. બીજી ખાસ વાત એ છે કે અહીં મળતી ઘણી વસ્તુઓમાં ગુજરાતની લોકકલા અને હસ્તકલાની ઝલક જોવા મળે છે. તેથી માત્ર સ્થાનિક ગ્રાહકો જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદની મુલાકાતે આવતા લોકો પણ અહીં ખરીદી કરવા આવે છે.
ભાવમાં પણ મોટી રેન્જ
લૉ ગાર્ડનની ખાસિયત એ છે કે, અહીં ઓછા બજેટથી લઈને પ્રીમિયમ ચણિયાચોળી સુધી વિકલ્પ મળે છે. ગ્રાહકો પોતાની પસંદ અને બજેટ પ્રમાણે ખરીદી કરી શકે છે. જોકે ભાવ ડિઝાઇન, કારીગરી, ફેબ્રિક અને વર્ક પ્રમાણે બદલાય છે.
દુકાનદાર મમતાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, અમે લૉ ગાર્ડનમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ચણિયાચોળીનો ધંધો કરીએ છીએ. અત્યારે અજરક, ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ ચણીયાચોળી વધારે ચાલી રહી છે. 1000થી લઈને 5000, 10000 સુધીની ચણિયાચોળી અમારી પાસે છે. આ ચણીયાચોળી અમે જાતે બનાવીએ છીએ. છ મહિના પહેલાથી મહિલાઓ ઘરે ઘરે ચણિયાચોળી સીવે છે. જેનાથી ઘણી બધી મહિલાઓને રોજગારી મળે છે, તેને બનાવવામાં બહુ જ મહેનત લાગે છે. એક ચણિયાચોળી પાછળ મહિનો પણ લાગે એવી રીતે બને છે, કારણ કે કાપડ ઉપર ડિઝાઇન હેન્ડ વર્ક, પેજ વર્ક બધું જ હાથથી કરવું પડે છે.
ચણીયાચોળી વેચનાર રાજલબેને જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 30 વર્ષથી અમે અહીંયા ચણીયાચોળી વેચીએ છીએ, પહેલા અમારી સાસુ અહીંયા ધંધો કરતા હતા, પછી અમે દુકાનમાં બેસીએ છીએ. લો ગાર્ડનમાં સૌથી વધારે દુકાનો છે અને બધા નાના મોટા ગામડાઓ અને શહેરોથી લોકો સ્પેશિયલ ચણિયાચોળીની ખરીદી કરવા માટે આવે છે. નવરાત્રીના એક મહિના પહેલાથી અમે બધી વેરાઈટીઓ અને ડિઝાઇનની ચણિયાચોળી વેચવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. જેને ખરીદવા માટે લોકોની ભારે ભીડ હોય છે.
વડોદરાથી આવેલા નીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, હું દર વર્ષે લૉ ગાર્ડનમાં ચણિયાચોળીની ખરીદી કરવા માટે આવું છું. કારણકે અહીંયા વેરાઈટી નોવેલ્ટી અને પ્રાઈઝ ખૂબ જ સારી હોય છે અને અમને ગમે એવી ચણિયાચોળી ખરીદી શકીએ છીએ. ગયા વર્ષે બે ચણિયાચોળી અહીંયાથી ખરીદી હતી. આ વખતે પણ ઘણીબધી ચણિયાચોળી મારે ખરીદવાની છે. નવ દિવસ માટે નવ ચણિયાચોળી લેવાની છે.
લૉ ગાર્ડનમાં કઈ કઈ વેરાયટી મળે છે?
પરંપરાગત કચ્છી અને ભુજોડી વર્ક
આભલા વર્ક અને મિરર વર્ક
કચ્છી ભરતકામવાળા ચણિયા
બંધણી અને ટાઈ-ડાઈ ડિઝાઇન
કોટન, રેયોન, જ્યોર્જેટ અને સિલ્ક મટિરિયલ
હેવી અને લાઇટ વેઇટ ચણિયા-ચોળી
ડિઝાઈનર અને ટ્રેન્ડિંગ નવરાત્રી કલેકશન
બાળકો માટે ખાસ ચણિયાચોળી
મેચિંગ ઓઢણી, કેડિયું અને એક્સેસરીઝ
લૉ ગાર્ડન માર્કેટનો ઇતિહાસ
લૉ ગાર્ડન પોતે અમદાવાદનું જાણીતું જાહેર બગીચો છે અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર સમય જતાં સ્ટ્રીટ શોપિંગ અને હેન્ડિક્રાફ્ટ માર્કેટ તરીકે લોકપ્રિય બન્યો. ખાસ કરીને સાંજ પછી અહીં સ્ટોલ અને દુકાનોમાં પરંપરાગત ગુજરાતી ડ્રેસ, હસ્તકલા, જ્વેલરી અને અન્ય વસ્તુઓની ખરીદી માટે ભીડ વધતી ગઈ. નવરાત્રી સાથે લૉ ગાર્ડનનું નામ ખાસ રીતે જોડાઈ ગયું. વર્ષોથી અહીં ગુજરાતી પરંપરાગત પહેરવેશ અને કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રની હસ્તકલાને બજાર મળતું રહ્યું છે, જેના કારણે આજે લૉ ગાર્ડન અમદાવાદના નવરાત્રી શોપિંગના સૌથી ઓળખીતા સ્થળોમાંનું એક બની ગયું છે.
ગ્રાહક તાક્ષીતાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, હું લો ગાર્ડનમાં દર વર્ષે ખરીદી કરવા માટે આવું છું. અહીંયાની ચણિયાચોળી ખૂબ જ સુંદર અને ડિઝાઇનર હોય છે. પરંતુ બધી ચણિયાચોળી ફિક્સ ભાવમાં મળી રહી છે. 2000થી લઈને 10,000 સુધીની પેર મળી રહી છે. અમે ફરી ફરીને ચણીયાચોળી પસંદ કરી રહ્યા છીએ. મેં અજરક વાળી ચણિયાચોળી ખરીદી છે. મને કોડીવાલી ચણિયાચોળી બહુ જ ગમી છે. નવરાત્રીની તૈયારીઓ માટે વિચાર્યા વગર ખર્ચ પણ કરી રહ્યા છીએ. અને ગરબા રમવા માટે અમેં બધી જ જગ્યાએ જઈશું.
રિયા પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા ઘણી બધા લોકો ખરીદી કરવા માટે આવે છે, એટલે અમને ચિંતા થઈ રહી છે કે, અમે કઈ રીતે ખરીદી કરીએ. અને એટલી બધી વેરાયટી છે કે, કઈ ચણીયાચોળી પસંદ કરીએ એ સમજ નથી આવતું. અજરતવાળી ચણિયાચોળી ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહી છે, અમે પણ એ જ ખરીદીશું અને એની સાથે ઓર્નામેન્ટ્સ ઓક્સિડાઇઝ જ્વેલરી ખરીદીશું.
વેપારી ચેતનભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 20 વર્ષથી અમે લૉ ગાર્ડનમાં ચણિયાચોળી વેચીએ છીએ. લૉ ગાર્ડનમાં ગ્રાહકોની બહુ જ ભીડ હોય છે, પરંતુ અત્યારે બધી જગ્યાએ ચણિયાચોળી મળે છે, અલગ અલગ માર્કેટ થઈ ગયા છે. એટલે અહીંયા ઘરાકી થોડી ઓછી થઈ છે. અત્યારે કચ્છી વર્ક, ઉનવર્ક, અજરક વર્ક, ગામઠી ફેન્સી અને પ્રિન્ટેડ ચણિયાચોળી બજારમાં આવી છે. સ્ટાર્ટિંગ અજરકવાળી ચણિયાચોળી 2000 રૂપિયાની હોય છે, ઉનવાડી ચણિયાચોળી 3000ની છે. કચ્છી ગામઠી ચણીયાચોળી 2500થી 5000 સુધીની છે. આ માર્કેટ વર્ષો જૂનું અને પ્રખ્યાત માર્કેટ છે, એટલે લોકો ગામડાઓથી પણ અહીંયા જ ખરીદી કરવા માટે આવે છે. લો ગાર્ડનમાં ચણિયાચોળીની લગભગ 110 દુકાનો છે. વધારે દુકાન બની રહી છે અને પાથરણાવાળાઓને દબાણવાળાઓ ભગાડી મૂકે છે. જેના લીધે એમને પણ નુકસાન થાય છે. પરંતુ તહેવાર માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે.
સાણંદથી ચણિયાચોળી ખરીદવા માટે આવેલી સીમા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં ખૂબ જ સારી ચણિયાચોળી મળે છે, એટલે દર વખતે હું અહીંયા જ આવું છું. અમારી બધી ફ્રેન્ડ સાથે આજે ખરીદી કરવા માટે આવી છું. ઘણી બધી વેરાયટી મળી રહી છે, અમે અહીંયાથી ચણીયાચોળી અને ઓર્નામેન્ટ ખરીદીશું. અત્યારે બે ચણીયાચોળી ખરીદી લીધી છે. કચ્છી ચણીયાચોળી અને અજરક ચણીયાચોળી લીધી છે.
વેપારી અલ્પેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે લૉ ગાર્ડનમાં બહુ જ ભીડ છે અને નવી નવી વેરાઈટીની ચણિયાચોળી ખરીદવા માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. નવી ડિઝાઇનો આવી છે, ડિજિટલ કચ્છી અજરક વર્કવાળી ચણિયાચોળી અમારી પાસે છે. અમારે એક મહિનાનો ધંધો હોય છે. લોકો નવરાત્રીની ખુબ જ મોજથી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે અને ચણિયાચોળી ખરીદી રહ્યા છે.
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