સ્વ.માધવસિંહ સોલંકીના જીવન અને યોગદાન પર આધારિત પુસ્તક 'The Solanki Era'નું લોકાર્પણ
સ્વ. માધવસિંહ સોલંકીજીની 99મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભરતસિંહ સોલંકી દ્વારા લિખિત પુસ્તક "The Solanki Era" (ધ સોલંકી એરા)નું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : July 31, 2026 at 11:30 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પૂર્વ કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી સ્વ. માધવસિંહ સોલંકીજીની 99મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે તેમના પુત્ર અને કોંગ્રેસના પૂર્વ મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકી દ્વારા લિખિત પુસ્તક "The Solanki Era" (ધ સોલંકી એરા)નું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બંને ભાષાઓમાં પ્રકાશિત આ પુસ્તક માધવસિંહ સોલંકીના જીવન, તેમના પ્રભાવશાળી શાસનકાળ અને ગુજરાતના વિકાસમાં રહેલા તેમના ઐતિહાસિક યોગદાનને નવી પેઢી સમક્ષ ઉજાગર કરે છે.
માધવસિંહ સોલંકીને આજની યુવા પેઢી જાણી શકશે- ભરતસિંહ સોલંકી
આ પુસ્તક અંગે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા ભરતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે માધવસિંહ સોલંકીની 99મી જન્મ જયંતી નિમિત્તે એમની સાથે જોડાયેલા પુસ્તકનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. માધવસિંહ સોલંકીના યોગદાનને આજની નવી પેઢી જાણી શકે તે માટે પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં એમના જીવનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમને જે કામો કર્યા, તેમના યુગમાં જે કંઈ સફળતા અને યોગદાન આપ્યા તે બધાનો ઉલ્લેખ છે. આ પુસ્તકને અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બે ભાષામાં બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતના 4 વખતના મુખ્યમંત્રી હતા માધવસિંહ સોલંકી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે માધવસિંહ સોલંકી ગુજરાતના સૌથી પ્રભાવશાળી અને લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી રહેલા નેતાઓમાંના એક હતા. તેઓ ગુજરાતના 4 વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા અને ભારતના પૂર્વ કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી.
તેમના શાસનકાળ દરમિયાન તેમણે સામાજિક, શૈક્ષણિક અને ઔઘોગિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્ત્વના નિર્ણયો અને કામ કર્યું હતું જે આજે પણ પ્રેરણારૂપ છે.
1.મધ્યાહન ભોજન યોજના
સરકારી શાળાઓમાં ગરીબ બાળકોને મફત બપોરનું ભોજન આપવાની યોજના શરૂ કરી. તેમાથી શાળામાં હાજરી વધી, ડ્રોપ-આઉટ રેશિયો ઘટયો અને બાળકોનું કુપોષણ ઘટયું.
2. કન્યા કેળવણી અને મફત શિક્ષણ
ગુજરાતમાં છોકરીઓ (કન્યાઓ) માટે પ્રાથમિકથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીનું શિક્ષણ મફત કરવાની દિશામાં મહત્વના નિર્ણયો લીધા.
3. બક્ષી પંચ (OBC અનામત)નો અમલ
સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગોં (OBC) માટે બક્ષી પંચની ભલામણોનો અમલ કરીને શિક્ષણ અને સરકારી નોકરીઓમાં તેમને વધુ તકો ઉપલબ્ધ કરી.
4. OBC
5. GIDC અને ઔધોગિક વિકાસ
ગુજરાત ઔધોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC)ને પ્રોત્સાહન આપીને અંકલેશ્વર, વાપી, નરોડા જેવા વિસ્તારોમાં ઔધોગિક વિકાસ અને કેમિકલ ઉદ્યોગોને વેગ આપ્યો.
5. નર્મદા યોજના (સરદાર સરોવર ડેમ)
સરદાર સરોવર નર્મદા પ્રોજેકટ માટે કેન્દ્ર સરકાર અને વિશ્વ બેંક (World Bank) પાસેથી મંજૂરી મેળવવામાં અને કામ ઝડપી બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
પછાત વર્ગના ઉત્થાન, શિક્ષણ, સ્વ. માધવસિંહ સોલંકીજીનો 1985નો ઐતિહાસિક ચૂંટણી વિજય
1985માં કોંગ્રેસે ગુજરાત વિધાનસભાની 182માંથી 149 બેઠકો જીતીને ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો હતો. (આ રેકોર્ડ વર્ષ 2022 સુધી અકબંધ રહ્યો.)
માધવસિંહ સોલંકી વિશે પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, દુનિયામાં કેટલાક એવા લોકો હોય છે કે એ જતા રહેશે પરંતુ તેમના કામથી લોકોને હંમેશા યાદ રાખે છે. હું ખુશ કિસ્મત છું કે એમના સમયમાં બહુ જ નજીકથી એમની સાથે કામ કર્યું હતું. એમની સાથે યુદ્ધ લીડરથી લઈને વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય તરીકે પણ મેં કામ કર્યું છે. તેમને ગુજરાત માટે જે ખાસ કર્યું એ ખૂબ જ ઉમદા છે.
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