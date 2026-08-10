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રાજકોટમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝના જથ્થાનો નાશ કરાયો, SOGની મોટી કાર્યવાહી

નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતી ફેક્ટરીઓ સામે રાજકોટ શહેર SOG નાર્કોટીક્સ સેલે લાલ આંખ કરી છે.

રાજકોટમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝના જથ્થાનો નાશ કરાયો
રાજકોટમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝના જથ્થાનો નાશ કરાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 9:56 AM IST

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રાજકોટ: નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતી ફેક્ટરીઓ સામે રાજકોટ શહેર SOG નાર્કોટીક્સ સેલે લાલ આંખ કરી છે. અણીયારા ગામ પાસે આવેલી ગોવાલીયા ફુડ પ્રોડક્ટ પર દરોડા પાડી ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની ઉપસ્થિતિમાં રૂ. 1.85 લાખની કિંમતના અંદાજે 550 કિલોગ્રામ જેટલા હાનિકારક અને પ્રતિબંધિત એનાલોગ પનીર તથા ચીઝના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝના જથ્થાનો નાશ

રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નર બ્રજેશ કુમાર ઝા, અધિક પોલીસ કમિશ્નર ચૈતન્ય માંડલીક અને નાયબ પોલીસ કમિશ્નર કાઈમ જગદીશ બાંગરવાની સૂચનાથી SOG નાર્કોટીક્સ સેલની ટીમ પેટ્રોલીંગમાં હતી. આ દરમિયાન પો.હેડ.કોન્સ. દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ અને પો.કોન્સ. યોગેન્દ્રસિંહ ઝાલાને મળેલી સંયુક્ત બાતમીના આધારે અણીયારા ગામ પાસે ડી.કે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયાના પ્લોટ નં.2 ખાતે આવેલી ગોવાલીયા ફુડ પ્રોડક્ટમાં રેડ કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટમાં એનાલોગ પનીર-ચીઝના જથ્થાનો નાશ કરાયો (ETV Bharat Gujarat)

SOG ઇન્સપેક્ટર એન.બી.ચૌધરી અને પો.સબ.ઇન્સ. વી.વી.ધ્રાંગુના માર્ગદર્શન હેઠળ દરોડો પાડતા ત્યાંથી પ્રતિબંધિત એનાલોગ પનીર અને એનાલોગ ચીઝનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના અધિકારીઓની હાજરીમાં તપાસ કરતા 400 કિ.ગ્રા. એનાલોગ ચીઝ અને 150 કિ.ગ્રા. એનાલોગ પનીર મળી આવ્યું હતું જેની કુલ કિંમત રૂ.1,85,000 થાય છે. એનાલોગ ચીઝની કિંમત રૂ.1,55,000 અને એનાલોગ પનીરની કિંમત રૂ.30,000 આંકવામાં આવી છે. ખોરાકની ગુણવત્તા સાથે ચેડા થતા હોવાથી ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો અને જરૂરી સેમ્પલો કાયદેસરની તપાસ માટે લેવામાં આવ્યા હતા.

આ ફેક્ટરીના સંચાલક તરીકે અશોકભાઈ જેઠાલાલ દલવાડી ઉ.વ.53 રહે. હસનવાડી શેરી નં.2, ગાયત્રીનગર મેઇન રોડ, રાજકોટનું નામ સામે આવ્યું છે. એનાલોગ પનીર અને ચીઝ એટલે કે વનસ્પતિ તેલ અને અન્ય કેમિકલમાંથી બનતો કૃત્રિમ ખાદ્ય પદાર્થ છે. જે માનવ આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે અને FSSAIના નિયમો મુજબ પ્રતિબંધિત છે.

જોકે, આ સમગ્ર બાબતે SOG પોલીસે જણાવ્યું હતુ કે, અમને બાતમી મળી હતી કે ગોવાલીયા ફુડ પ્રોડક્ટમાં પ્રતિબંધિત એનાલોગ પનીર-ચીઝ બનાવવામાં આવે છે. રેડમાં 550 કિ.ગ્રા. જથ્થો મળ્યો હતો. ફૂડ વિભાગની હાજરીમાં આ જથ્થાનો નાશ કર્યો છે. નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

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TAGGED:

ANALOG PANEER AND CHEESE DESTROYED
RAJKOT SOG
ANALOG PANEER RAJKOT
ANALOG PANEER AND CHEESE DESTROYED

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