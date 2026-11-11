જૂનાગઢમાં પ્રવાસીઓનું કિડીયારુંઃ તહેવારો પૂર્ણ થયા ઉમટ્યા અસંખ્ય પ્રવાસીઓ
દિવાળીના તહેવારો પૂર્ણ થયા બાદ જૂનાગઢના પ્રવાસન સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા છે.
Published : November 11, 2026 at 5:26 PM IST
જૂનાગઢઃ દિવાળીના તહેવારો હવે અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. હવે વેકેશનના દિવસોમાં પર્યટન અને પ્રવાસન સ્થળો પર પ્રવાસીઓની વિશેષ હાજરી જોવા મળવાની શરૂઆત થઈ છે. જૂનાગઢના ગિરનાર, રોપવે અને ઉપરકોટમાં સવારથી જ પ્રવાસીઓની ભીડ જોવા મળી હતી. જેમ જેમ હવે વેકેશન અને રજાના દિવસો પૂર્ણતા તરફ આગળ વધતા જોવા મળશે તેમ તેમ પ્રવાસીઓનો ઘસારો પ્રવાસન સ્થળોમાં જોવા મળશે.
પ્રવાસન સ્થળો પર પ્રવાસીઓનો ધસારો
દિવાળીના તહેવારો હવે પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આવા સમયે હવે લોકો તહેવારની ઉજવણીમાં બહાર નીકળીને પર્યટન તરફ આગળ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. જૂનાગઢમાં આવેલા મહત્વના અને ઐતિહાસિક પર્યટન સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓની ભીડ એકત્ર થઈ રહી છે.
જૂૂનાગઢમાં આવેલા ગિરનાર પર્વત, ગિરનાર રોપ વે અને ઉપરકોટ સહિત બૌદ્ધ અને ખાપરા-કોડીયા ગુફાઓ, અશોક શિલાલેખ, 100 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જૂનો વિલિંગ્ટન ડેમ અને ગિરનારમાં આવેલા ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લેવા માટે પ્રવાસીઓ ધીમે ધીમે વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. આજે ગિરનાર આવેલા કેટલાક પ્રવાસીઓએ રોપવેની સાથે ગિરનાર પર્વત પર આવેલા ધાર્મિક સ્થાનોની મુલાકાત લઈને દિવાળીના તહેવારોમાં તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.
પ્રવાસનથી ખુશ, પાર્કિંગની સમસ્યાથી પરેશાન
તહેવારોમાં સમયમાં જૂનાગઢ આવેલા પ્રવાસીઓ નવીનચંદ્રભાઇ, પ્રફુલાબેન, સોનલબેન અને ભરતભાઈએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જૂનાગઢ અને ખાસ કરીને ગિરનારના પ્રવાસન અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લઈને રાજીપો વ્યક્ત કર્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું કે, દર વર્ષે પ્રવાસન ગતિ વિધિ અને પ્રવાસીઓને મળતી સુવિધામાં ચોક્કસ પણે થોડો ઘણો ફેરફાર અને વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ જૂનાગઢ શહેર અને ખાસ કરીને ગિરનારની તળેટીમાં વાહન પાર્કિંગ કરવાની લઈને ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી છે. અલગ અલગ જગ્યા પર અને બેથી પાંચ કિલોમીટર દૂર સુધી ખાનગી જગ્યામાં 100થી લઈને 200 રૂપિયા સુધીના પાર્કિંગ ચાર્જ આપીને વાહન પાર્ક કરવાની ફરજ પડી રહી છે. જેથી ટુરિસ્ટોને સરળતાથી અને યોગ્ય રીતે વાહન પાર્કિંગ થઈ શકે તેવી પાર્કિંગ વ્યવસ્થા ભવનાથ તળેટીમાં ઊભી થાય તેવી જૂનાગઢ પ્રવાસે આવેલા પ્રવાસીઓ માંગ કરી રહ્યા છે.
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