દેવ દિવાળીની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી: ડાકોરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો, શામળાજીમાં હજારો ભક્તોએ કુંડમાં ડૂબકી લગાવી
રાજ્યના વિવિધ યાત્રાધામોએ દેવ દિવાળી નિમિત્તે શ્રદ્ધાળુઓનું કિડિયારું ઊભરાયું
Published : November 24, 2026 at 5:32 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે કાર્તિક પુર્ણિમા દેવ દિવાળીની ભક્તિપુર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભગવાન રણછોડરાયજીને આજે વિશેષ શણગાર કરવા સહિત રત્નજડિત મોટો મુગટ ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો.વહેલી સવારથી જ રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઊમટી પડ્યો હતો.ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
ભગવાનને વિશેષ શણગાર સહિત રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવાયો
આજે કાર્તિક પુર્ણિમા દેવ દિવાળીએ ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો.તેમજ ભગવાન રણછોડરાયજીને કીમતી રત્નો જડિત મોટો મુગટ ધરાવાયો હતો.જેમાં ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપ અને ભવ્ય શણગારના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો.ધોળી ધજા તેમજ તુલસી ના ક્યારા સાથે મોટી સંખ્યામાં દર્શને પહોંચેલા ભાવિકોના જય રણછોડ માખણ ચોરના નારાથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠયું હતુ. આજના દિવસે ભગવાન દ્વારિકાથી ડાકોર પધાર્યા હતા.
ભક્ત બોડાણાની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ સંવત 1212 માં કાર્તિક પુર્ણિમાએ ભગવાન દ્વારકાધીશ દ્વારિકા થી ડાકોર પધાર્યા હતા.ભક્તની ભક્તિથી પ્રેરાઈને ભગવાન બળદગાડામાં બેસીને ડાકોર આવ્યા હતા.આજના દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ભગવાનના દર્શને આવે છે અને મંદિરે ધજા અર્પણ કરે છે.
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતુ કે આજે પ્રાત:કાલે ભગવાનને મંગળા આરતી ત્યારબાદ કેસર સ્નાન અલંકાર આભૂષણ.આજનો આ દિવસ સવિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.આજે ભગવાન સવા લાખનો અમૂલ્ય મુગટ ધારણ કરે છે.આજે ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી ભાવથી ચાલીને લોકો ડાકોર આવે છે. કારણ કે વિ.સં. 1212 માં દ્વારિકાથી ભગવાન દ્વારકાધીશ બોડાણાની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ આ ભુમિ પર આવ્યા હતા. લાખો ભક્તો ડાકોર આવે છે.આજનો આ દિવસ શ્રી મહાદેવજીને સમર્પિત છે.એવુ કહેવાય છે કે ત્રિપુરાસુર રાક્ષસનો વધ શિવજીએ આજે કર્યો હતો.દેવોએ એ માનમાં દિવા પ્રગટાવ્યા હતા, જેનુ કાશીમાં ખૂબ જ મહત્વ છે.
શામળાજીમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર, નાગધારા કુંડમાં હજારો શ્રદ્ધાળુની ડૂબકી
બીજી તરફ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે ભરાયેલ કાર્તિકી પૂનમના મેળામાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાન દેવ ગદાદર શામળિયાના દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા. મંદિર ટ્રષ્ટ દ્વારા દર્શને આવતા યાત્રાળુઓ શ્રદ્ધાથી દર્શન કરી શકે તે માટે તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ કાર્તિકી પૂનમના મેળામાં સમગ્ર ગુજરાત અને આસપાસ ના પાડોશી રાજ્યોમાંથી યાત્રાળુઓ ઉમટી પડે છે. અહીં ભગવાનને શોળે શણગાર થી સજવામાં આવે છે. મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની લાંબી લાંબી કતારો લાગી હતી અને સમગ્ર શામળાજીમાં શ્રદ્ધાનું ઘોડાપુર છાલકાયેલું જોવા મળ્યું હતું.
કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ શામળાજી મેશ્વો નદી કિનારે આવેલ નાગધરા કુંડમાં સ્નાનનું ખાસ મહત્વ છે. નાગધરા કુંડ બહાર સમગ્ર ગુજરાત રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ ના હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પિતૃઓના મોક્ષ માટે તર્પણ વિધિ કારાવેછે અને પિતૃઓના અસ્થિ નાગધરા કુંડમાં પધરાવે છે.
ભાવિકોને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં દર્શન અને પવિત્ર સ્નાનની સુવિધા મળી રહે તેમજ ટ્રાફિક અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આ અંગે DySP જે.ડી. વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, મેળાની સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે 1 DySP, 4 PI, 14 PSI સહિત આશરે 550 પોલીસ જવાનો, હોમગાર્ડ અને GRD જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. બે શિફ્ટમાં ગોઠવાયેલો પોલીસ બંદોબસ્ત મેળા દરમિયાન યથાવત ચાલુ રહેશે.
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