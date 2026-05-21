પાલોદમાં કેમિકલ ચોરીનું મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું; 1.71 કરોડના મુદ્દામાલ સાથે 3 લોકોની ધરપકડ
માંગરોળના પાલોદ કેમિકલના ટેન્કરોમાંથી કિંમતી કેમિકલની ચોરી કરતું એક મોટું નેટવર્ક ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે.
Published : May 21, 2026 at 10:00 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળના પાલોદ ગામની સીમમાં નેશનલ હાઇવે પરથી પસાર થતા કેમિકલના ટેન્કરોમાંથી કિંમતી કેમિકલની ચોરી કરતું એક મોટું નેટવર્ક ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી બે મોટા ટેન્કર સહિત કૂલ 1.71 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ ઘટનામાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે પાંચ ગુનામાં સંડોવાયેલો મુખ્ય સૂત્રધાર ફરાર છે તેને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સુરત વિભાગના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમ વીર સિંહ, સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધીક્ષક રાજેશ ગઢિયા અને ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધીક્ષક અક્ષેશ એન્જીનિયરના માર્ગદર્શન હેઠળ હાઇવે પર થતી ચોરીઓ રોકવા માટે LCB PI એન.જી.પાંચાણીની આગેવાનીમાં અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત હતી.
દરમિયાન એલ.સી.બી.ની ટીમને ચોક્કસ ખાનગી બાતમી મળી હતી કે, પાલોદ ગામની હદમાં નેશનલ હાઈવે-48 નજીક આવેલા અજંતા કોમ્પ્લેક્ષ સામે ખુલ્લી જગ્યામાં જગદીશ ખટીક નામનો ઈસમ ટેન્કર ચાલકો સાથે મળીને કેમિકલની ચોરી કરાવી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડો પાડીને સ્થળ પરથી બે ટેન્કરો (GJ-12-BV-6914 અને NL-01-AF-5903)માંથી કેમિકલ ચોરી કરતા ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, ટેન્કર ચાલકો હજીરા (સુરત)ની કેમિકલ કંપનીમાંથી કિંમતી કેમિકલ ભરીને દહેજ જવા નીકળતા હતા. રસ્તામાં પાલોદ ગામની સીમમાં મુખ્ય સૂત્રધાર જગદીશ ખટીક તેમનો સંપર્ક કરતો અને અજંતા કોમ્પ્લેક્ષના પાર્કિંગમાં ટેન્કરો ઊભા રખાવી તેમાંથી આશરે 200 લીટર કેમિકલની ચોરી કરવામાં આવતી હતી. આ ચોરીના કેમિકલ પેટે જગદીશ ખટીક ટેન્કર ચાલકોને પ્રતિ લીટર ₹100/- ચૂકવતો હતો. પોલીસ રેડ દરમિયાન જગદીશ ખટીકનો પુત્ર અજય અને બંને ટેન્કર ચાલકો રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓ:
- અજય જગદીશભાઈ ખટીક (ઉં.વ. 19, રહે. જે.પી. રો-હાઉસ, પાલોદ, તા. માંગરોળ, જી. સુરત)
- સલમાન નીઝામ અહેમદખાન - ટેન્કર ચાલક (ઉં.વ. 24, રહે. હાલ અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ, મૂળ રહે. અમેઠી, યુ.પી.)
- મુફીસ સત્તાર ખાન - ટેન્કર ચાલક (ઉં.વ. 27, રહે. અમેઠી, યુ.પી.)
વોન્ટેડ આરોપી (મુખ્ય સૂત્રધાર): જગદીશભાઈ ભુરાલાલ ખટીક (રે. પાલોદ, તા. માંગરોળ, જી. સુરત) -
મુખ્ય સૂત્રધાર જગદીશ વિરુદ્ધ અગાઉ અલગ-અલગ પાંચ જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. પોલીસે જગદીશ ખટીકને પકડવા માટે તજવીજ હાથ ધરી છે.
