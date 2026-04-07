ભારતમાં સરોગસી દ્વારા જન્મેલા બાળકોને નાગરિકતા મળે ? ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો

જર્મન પિતા અને ભારતીય સરોગેટ માતાથી જન્મેલા બાળકોને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ‘જન્મ દ્વારા નાગરિકતા’ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સંભળાવ્યો.

ઐતિહાસિક ચુકાદો
ઐતિહાસિક ચુકાદો (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 7, 2026 at 1:42 PM IST

અમદાવાદ: ભારતમાં સરોગસી અને નાગરિકતાના મુદ્દે એક ઐતિહાસિક અને મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો હતો. આ કેસમાં વિદેશી દંપતી દ્વારા ભારતમાં સરોગસી દ્વારા જન્મેલા બાળકોને ભારતીય નાગરિકતા મળે કે નહીં તેવો મૂળભૂત પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો. કોર્ટે આ ઐતિહાસિક ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતમાં જન્મેલા બાળકોને ‘જન્મ દ્વારા નાગરિકતા’ મેળવવાનો અધિકાર છે.

કેસની પૃષ્ઠભૂમિ શું હતી?

આ કેસમાં અરજદાર જર્મનીનો નાગરિક હતો. તેની પત્ની બાયોલોજીકલ કારણોસર ગર્ભ ધારણ કરી શકતી નહોતી. તેથી આ દંપતીએ ભારતમાં સરોગસી દ્વારા સંતાન મેળવવાનું નક્કી કર્યું. તેઓએ IVF (ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન) પ્રક્રિયાનો સહારો લીધો. પતિના સ્પર્મ અને એક ભારતીય મહિલાના ડોનેટ કરાયેલા ઓવાના સંયોજનથી ભ્રૂણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ ભ્રૂણને ભારતીય સરોગેટ માતાના ગર્ભમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. સરોગેટ માતાએ બંને બાળકોને જન્મ આપ્યો.

ગુજરાત હાઈ કોર્ટના ઐતિહાસિક ચુકાદો (Etv Bharat Gujarat)

સરોગસી કરાર શું હતો?

સરોગસી કરાર મુજબ, બાળકોના જન્મ બાદ તેમની સંપૂર્ણ જવાબદારી બાયોલોજીકલ પિતાની રહેશે. સરોગેટ માતા કોઈ પણ પ્રકારના હક્કનો દાવો નહીં કરે તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.

કોર્ટનો ચુકાદો શું આવ્યો?

કોર્ટ સમક્ષ મુખ્ય પ્રશ્ન એ હતો કે આ બંને બાળકોને ભારતીય નાગરિકતા મળશે કે નહીં, કારણ કે તેમના બાયોલોજીકલ પિતા વિદેશી હતા. કોર્ટે આ મુદ્દે વિગતવાર ચર્ચા કરીને જણાવ્યું કે બાળકોનો જન્મ ભારતની અંદર થયો હોવાથી તેઓ “જન્મ દ્વારા નાગરિકતા” મેળવવા માટે પાત્ર છે.

કોર્ટે Citizenship Act, 1955 ની કલમ 3(1) નો અર્થ સમજાવતા કહ્યું કે ભારતમાં જન્મેલા દરેક બાળકને નાગરિકતા મળવી જોઈએ, જો તે કાયદાની શરતો પૂર્ણ કરે છે. આ કેસમાં બંને બાળકો તે શરતો પૂર્ણ કરતા હોવાથી તેમને ભારતીય નાગરિક તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી.

સરોગસી માટે કાયદો ન હતો તો શું થયું?

કોર્ટએ એક મહત્વપૂર્ણ નોંધ લીધી કે તે સમયગાળામાં ભારતમાં સરોગસી, ઓવા ડોનેશન અથવા આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન પર કોઈ સ્પષ્ટ પ્રતિબંધક કાયદો નહોતો. તેથી આ પ્રકારના કરારો કાયદેસર માનવામાં આવ્યા. કોર્ટએ માનવ અધિકારો, નાગરિકતાના સિદ્ધાંતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય આપ્યો.

આ ચુકાદાનું મહત્વ શું છે?

આ ચુકાદો ભારતના કાનૂની ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ મીલનો પથ્થર સાબિત થયો. તેની સૌથી મોટી મહત્વતા એ છે કે સરોગસી અંગે કોઈ સ્પષ્ટ કાયદો ન હોવા છતાં, કોર્ટે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત આપ્યો. આથી અનેક સમાન કેસોમાં દિશા મળી અને કાનૂની અનિશ્ચિતતા ઘટી.

કોર્ટે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં લાગુ સરોગસી કાયદાઓનો પણ અભ્યાસ કરીને આ ક્ષેત્રમાં નિયમન કરવાની જરૂરિયાત તરફ સંકેત આપ્યો.

ચુકાદા બાદ શું બદલાયું?

આ કેસે સરકાર અને કાનૂન નિર્માતાઓને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો કે સરોગસી જેવા સંવેદનશીલ વિષયમાં નિયમન ખૂબ જ જરૂરી છે. પરિણામે, આગળ ચાલીને 2021માં સરોગસી રેગ્યુલેશન એક્ટ અમલમાં આવ્યો. આ કાયદામાં સરોગસી માટે સ્પષ્ટ નિયમો, પ્રતિબંધો અને સુરક્ષાઓ નક્કી કરવામાં આવી.

આમ, આ ચુકાદો માત્ર એક કેસનો નિર્ણય નહોતો, પરંતુ ભારતમાં સરોગસી કાનૂનની રચનામાં એક મહત્વપૂર્ણ પાયો સાબિત થયો. તે સમયના અનિયમિત ક્ષેત્રમાં કોર્ટે જે માર્ગદર્શન આપ્યું, તે આજે પણ કાનૂની અને સામાજિક દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે.

