સુરતમાં ભૂમાફિયાઓએ ટ્રાન્સપોર્ટરને 12 કરોડમાં લૂંટ્યો!, CMના નામે લાંચ લઈને રચ્યું ષડયંત્ર

જમીન મંજૂર કરાવવા માટે સરકારી અધિકારીઓ ઉપરાંત તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના નામે પણ રુ.2.50 કરોડની લાંચ પેટે નાણાં ઉસેટી લીધા હતા.

સુરતમાં ભૂમાફિયાઓએ ટ્રાન્સપોર્ટરને 12 કરોડમાં લૂંટ્યો
સુરતમાં ભૂમાફિયાઓએ ટ્રાન્સપોર્ટરને 12 કરોડમાં લૂંટ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 2:44 PM IST

સુરત : ભૂમાફિયાઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલા એક ચોંકાવનારા મેગા-ફ્રોડનો પર્દાફાશ થયો છે. 11 વર્ષ પૂર્વે, ખોલવડ ખાતેની સરકાર હસ્તકની રુ.100 કરોડની કિંમતની જમીન સસ્તામાં અપાવવાના બહાને ભૂમાફિયાઓની એક ટોળકીએ સુરતના એક ટ્રાન્સપોર્ટર પાસેથી ટુકડે-ટુકડે રુ.12 કરોડ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.

આ ઠગ ટોળકીએ તો હદ વટાવીને, જમીન મંજૂર કરાવવા માટે સરકારી અધિકારીઓ ઉપરાંત તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના નામે પણ રુ.2.50 કરોડની લાંચ પેટે નાણાં ઉસેટી લીધા હતા.

CMના નામે લાંચ લઈને રચ્યું ષડયંત્ર (ETV Bharat Gujarat)

કેવી રીતે રચાયું 12 કરોડનું ષડયંત્ર?

2013માં શરૂઆત: મૂળ મહેસાણાના અને સુરતમાં ખેતી તથા ટ્રાન્સપોર્ટના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા કરમશી જગશી દેસાઈ (ઉ.વ. 65)ની ઓળખાણ ટ્રાન્સપોર્ટર લક્ષ્મણ ગાયડનાથ યોગી સાથે થઈ હતી.

લોભામણી લાલચ: લક્ષ્મણે કરમશીભાઈને પોતાની સરકારી કચેરીઓમાં ઊંચી ઓળખાણ હોવાનું કહી, ખોલવડની 1 લાખ ચો.મી.થી વધુની સરકારી જમીન સસ્તામાં અપાવવાની બાંહેધરી આપી.

ગાંધીનગર કનેક્શન: આ કામ માટે ગાંધીનગરના દેહગામ તાલુકાના બાદરસિંહ લાલસિંહ ઠાકોર અને તેમના પરિવાર (સંગ્રામસિંહ, સંજયસિંહ, મહોબતસિંહ, રતનસિંહ) સાથે કરમશીભાઈની મુલાકાત કરાવી, તેમને 'ઊંચી પહોંચ' ધરાવતી વ્યક્તિઓ તરીકે રજૂ કર્યા.

બોગસ દસ્તાવેજોનો ખેલ: જમીન મેળવવા માટે કરમશીભાઈ અને તેમના ભાગીદાર નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ સંયુક્ત નિર્ણય લીધો. ઠગ ટોળકીએ શહેરી વિકાસ, મહેસૂલ વિભાગ, સચિવાલયના સેક્શન અધિકારીઓ અને સુરત કલેક્ટરની મંજુરીના બોગસ લેટર તૈયાર કર્યા.

મુખ્યમંત્રીની સહી બાકી છે' કહીને અઢી કરોડ પડાવ્યા

જમીનનું મોટા ભાગનું કામ પતી ગયું છે, માત્ર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીની સહી બાકી હોવાનું જણાવીને ટોળકીએ કરમશી દેસાઈ પાસેથી બીજા રુ.2.50 કરોડની માંગણી કરી. મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને લખાયેલો નકલી લેટર બતાવીને આ રકમ પણ પડાવી લેવામાં આવી. આમ, સરકારી અધિકારીઓ અને અન્ય કામગીરીના નામે રુ.9.50 કરોડ અને મુખ્યમંત્રીના નામે રુ.2.50 કરોડ મળીને કુલ રુ.12 કરોડની માતબર રકમ ભૂમાફિયાઓએ પડાવી લીધી.

ભાગીદારી તૂટી, મોતાગામની જમીન પણ ગુમાવી

આ મેગા-ફ્રોડમાં ફસાયેલા કરમશીભાઈ દેવાળિયા થઈ ગયા. સરકારી જમીનના સોદામાં જો નુકસાન જાય તો સિક્યોરિટી પેટે કરમશીભાઈએ તેમની મોતાગામની જમીન ભાગીદાર નરેન્દ્રસિંહને લખી આપી હતી. ઠગ ટોળકી નાણાં ચાંઉ કરી જતાં, કરમશીભાઈએ પોતાની મોતાગામની જમીન પણ ગુમાવવી પડી અને તેમનો ટ્રાન્સપોર્ટનો ધંધો પણ પડી ભાંગ્યો.

11 વર્ષ બાદ ફરિયાદ, ત્રણ આરોપી ઝડપાયા

લાંબા સમય સુધી કામ ન થતાં, આખરે કરમશી દેસાઈને પોતે છેતરાયા હોવાનો અહેસાસ થયો. 11 વર્ષ બાદ આ મામલે ગોડાદરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધવામાં આવતાં પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ગુનાની તપાસ કરી રહેલી ઇકો સેલ (Economic Offence Wing) દ્વારા મુખ્ય આરોપીઓ સંગ્રામસિંહ બાદરસિંહ, સંજયસિંહ બાદરસિંહ અને રતનસિંહ લાલસિંહને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે બોગસ દસ્તાવેજો અને નાણાંની લેવડદેવડની ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે.

