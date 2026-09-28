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રાજકોટઃ ધિરાણના જમીન હડપવાનો ખેલ, સાઉથની ફિલ્મને ટક્કર મારે તેવી મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો

રાજકોટમાં ખેડૂતોની જમીન પચાવી પાડવાનું મહાકૌભાંડ સામે આવ્યું, કોલ સેન્ટરથી ખેડૂતોને ફસાવીને પચાવી પાડી કરોડોની જમીન

કોલ સેન્ટરથી ખેડૂતોને ફસાવીને પચાવી પાડી કરોડોની જમીન
કોલ સેન્ટરથી ખેડૂતોને ફસાવીને પચાવી પાડી કરોડોની જમીન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 9:59 PM IST

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રાજકોટઃ ધિરાણ આપવાના બહાને ભોળા ખેડૂતોને ફસાવીને તેમની કરોડો રૂપિયાની જમીન પડાવી લેવાના કૌભાંડમાં રોજ નવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. નાનામવા રોડ પર મની પ્લસ નામે મંડળી અને ટ્વિન ટાવર તથા અમદાવાદના ગોતા ખાતે કોલ સેન્ટર ચલાવીને અનેક ખેડૂતોને ફસાવ્યા. શું છે આખું કૌભાંડ? કેવી રીતે ખેડૂતોને ફસાવવામાં આવતા હતા? જુઓ આ ઈન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ.

રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે વેરીફાઈ કરેલા 24 દસ્તાવેજોમાંથી જ 126 વીઘા જમીન આ ઠગ ટોળકીએ હડપી લીધી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ઠગ ટોળકીએ પચાવી પાડેલી જમીનની બજાર કિંમત અંદાજિત 40 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. કૌભાંડની વ્યાપકતાને જોતા ગ્રામ્ય પોલીસે SIT ની રચના કરી છે. આ ટોળકીના સૂત્રધાર અલ્પેશ દોંગા અને તેના ભાગીદાર અક્ષીત અકબરી ઉર્ફે હેપ્પી પટેલ સામે અત્યાર સુધીમાં 13 FIR નોંધાઈ છે.

રાજકોટમાં ખેડૂતોની જમીન પચાવી પાડવાનું મહાકૌભાંડ સામે આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ધિરાણના બહાને જમીન હડપવાનો ખેલ

આ ટોળકીની મોડસ ઓપરેન્ડી એકદમ ચાલાકીપૂર્વકની હતી. ટ્વિન ટાવર રાજકોટ અને અમદાવાદના ગોતા ખાતે કોલ સેન્ટર ચલાવીને ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોનો ડેટા એકત્ર કરવામાં આવતો હતો. ખાસ કરીને જેમના નામમાં 'ગીતા' હોય તેવા ખેડૂત પરિવારોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા. સર્ચ દરમિયાન પોલીસને માત્ર 4800 ગીતા નામની વ્યક્તિના ફોન નંબરનો ડેટા મળ્યો છે.

કોલ સેન્ટરમાંથી ફોન કરીને ખેડૂતોને સસ્તા વ્યાજે લોન આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. જ્યારે ખેડૂત લોન લેવા માટે નાનામવા રોડ પર આવેલી મની પ્લસ મંડળીની ઓફિસે પહોંચતો., ત્યારે તેની પાસેથી સાટાખત કરવાના બહાને વેચાણ દસ્તાવેજ કરાવી લેવામાં આવતો હતો. ખેડૂતને ખબર પણ ન પડે કે તેની જમીન વેચાઈ ગઈ છે.

જામનગરના ખેડૂત સાથે 5 કરોડની છેતરપિંડી

આ કૌભાંડનો ભોગ બનેલા જામનગર જિલ્લાના નિકાવા ગામના ખેડૂત શૈલેષ સોજીત્રાએ મીડિયા સમક્ષ પોતાની આપવીતી વર્ણવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2025 માં આરોપીઓએ સસ્તા ભાવની લોનની લાલચ આપી તેમને 20 લાખ રૂપિયાની લોન આપી હતી. બદલામાં તેમની 5 કરોડ રૂપિયાની બજાર કિંમત ધરાવતી જમીનના સાટાખતના બદલે વેચાણ દસ્તાવેજ કરાવી લીધો હતો. જ્યારે ખેડૂતે વિરોધ કર્યો, તો આરોપીઓ દ્વારા ધમકી આપવામાં આવી કે, જો તેઓ પોલીસનો સંપર્ક કરશે તો તેમની જમીન ક્યારેય પરત નહીં મળે. આવી જ રીતે સૌરાષ્ટ્રના જુદા જુદા જિલ્લાઓના 150થી વધુ ખેડૂતો આ ટોળકીનો ભોગ બન્યા હોવાની આશંકા પોલીસ વ્યક્ત કરી રહી છે. આજે 7થી વધુ ખેડૂતો એસપી કચેરી ખાતે ફરિયાદ લઈને પહોંચ્યા હતા.

100 કરોડથી વધુની ઠગાઈની શક્યતા

રાજકોટ શહેરમાં 7 અને ગ્રામ્યમાં 6 મળી કુલ 13 FIR નોંધાઈ છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 24 દસ્તાવેજો વેરીફાઈ કર્યા છે, જેમાંથી 126 વીઘા જમીન આ ટોળકીએ પોતાના નામે કરી લીધી છે. જેની બજાર કિંમત 40 કરોડથી વધુ છે. પોલીસને ઓફિસમાંથી મળેલા અન્ય સાટાખત અને 7/12 ઉતારાની ચકાસણી સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી મારફતે ચાલુ છે, જે પૂર્ણ થતા આ આંકડો 100 કરોડને પાર કરી જાય તેવી શક્યતા છે.

થર્ડ પાર્ટીની ભૂમિકા શંકાના ઘેરામાં

પોલીસ તપાસમાં એવી વિગત સામે આવી છે કે, ખેડૂતો પાસેથી જમીનના દસ્તાવેજ સીધા આરોપીઓના નામે નહીં પરંતુ થર્ડ પાર્ટીના નામે કરાવવામાં આવતા હતા. આ થર્ડ પાર્ટીમાં આરોપીઓના મળતિયાઓ ઉપરાંત નાણાકીય રીતે સક્ષમ ખરીદદારોની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ હવે ઓછા ભાવે જમીન મેળવનાર વ્યક્તિઓ અને નાણાકીય વ્યવહારોની પણ તપાસ કરશે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ અને રાજકોટના કોલ સેન્ટરમાંથી 4800 ગીતા નામની વ્યક્તિઓનો ડેટા ઉપરાંત અન્ય અનેક ખેડૂત પરિવારોનો ડેટા મળ્યો છે. પોલીસ હાલ તે તમામને ફોન કરીને પૂછી રહી છે કે શું તેમનો આરોપીઓએ સંપર્ક કર્યો હતો? તેઓ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે કે કેમ?

SIT સાથે પોલીસ પણ કરશે તપાસ

કૌભાંડની ગંભીરતાને જોતા રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી વિજયસિંહ ગુર્જર દ્વારા SITની રચના કરવામાં આવી છે. જેની અધ્યક્ષતા ASP સિમરન ભારદ્વાજ કરી રહ્યા છે. આ SITમાં લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઈમના અધિકારીઓનો સમાવેશ કરાયો છે. બીજી તરફ રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા પણ DCP ક્રાઈમ જગદીશ બાંગરવાની રાહબરી હેઠળ PSI સી.બી. જાડેજા અને તેમની ટીમ દ્વારા સમાંતર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેર પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 2 દસ્તાવેજો વેરીફાઈ કર્યા છે અને અન્ય દસ્તાવેજોની ચકાસણી ચાલુ છે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરના જણાવ્યા અનુસાર, કૌભાંડની તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી છે, અત્યાર સુધીમાં 13 FIR નોંધાઈ છે અને 126 વીઘા જમીનનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. કોલ સેન્ટરમાંથી મળેલા 4800 લોકોના ડેટા અંગે અને થર્ડ પાર્ટી અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તાજેતરમાં પડધરી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનામાં મુખ્ય આરોપી અલ્પેશ દોંગાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે 5 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી પરંતુ પડધરી કોર્ટે રિમાન્ડ અરજી નામંજૂર કરી હતી. જેની સામે પોલીસે હવે સેશન્સ કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી કરી છે. જ્યારે બીજો મુખ્ય આરોપી અક્ષીત અકબરી ઉર્ફે હેપ્પી પટેલ હજુ પણ ફરાર છે અને પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી છે.

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TAGGED:

RAJKOT POLICE SIT
ALPESH DONGA HAPPY PATEL
લોનના બહાને જમીન હડપવાનું કૌભાંડ
રાજકોટમાં ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી
LAND GRABBING SCAM IN RAJKOT

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