દાહોદમાં નકલી N.A. પ્રકરણમાં એક વર્ષથી ફરાર જમીન દલાલ રામુ પંજાબીની ધરપકડ
Published : October 27, 2025 at 5:12 PM IST
દાહોદ: ગત વર્ષે દાહોદ જિલ્લામાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીના નામે નકલી જમીન એન.એ. (નોન-એગ્રીકલ્ચર) હુકમો બનાવવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. આ અંગે દાહોદ એ-ડિવિઝન અને બી-ડિવિઝન પોલીસ મથકે અલગ-અલગ ફરિયાદો નોંધાઈ હતી, જેમાં જમીન દલાલ રામુ પંજાબીની સંડોવણી સામે આવી હતી. એક વર્ષથી ફરાર રહેલા રામુ પંજાબીને ઝડપી પાડવા પોલીસે વિવિધ દિશામાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આખરે, બાતમીના આધારે અમદાવાદ ખાતે રામુ પંજાબીની ધરપકડ કરવામાં આવી.
દાહોદના બિલ્ડરો અને અન્ય મળતિયાઓએ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલી જમીનોના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પ્રાંત અધિકારી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીના નકલી એન.એ. હુકમો તૈયાર કરી, ખોટી રીતે પ્રોપર્ટી કાર્ડ બનાવ્યા હતા. આ મામલે એક જમીનનો હુકમ નકલી હોવાનું બહાર આવતાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને તપાસ શરૂ થઈ હતી. તપાસ આગળ વધતાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા. ભેજાબાજોએ આવા અનેક નકલી હુકમો બનાવી, સરકારી ટેક્સ બચાવીને કરોડો રૂપિયાનું સરકારી પ્રીમિયમ ચોર્યું હતું, જેનાથી સરકારને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. અલગ-અલગ ફરિયાદોમાં અત્યાર સુધીમાં સરકારી કર્મચારીઓ, બિલ્ડરો અને જમીન માલિકો સહિત 35 લોકોની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. કેટલાક આરોપીઓએ જેલવાસ ભોગવ્યા બાદ જામીન પર છૂટકારો મેળવ્યો હતો, પરંતુ આ કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે. રામુ પંજાબીની ધરપકડથી વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતાં જ રામુ પંજાબી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો હતો. તપાસમાં તેની મુખ્ય ભૂમિકા સામે આવી હતી. બિલ્ડરો, જમીન માલિકો અને સરકારી કચેરીઓના કર્મચારીઓ સાથે સાંઠગાંઠની મુખ્ય કડી રામુ પંજાબી હતો. નકલી એન.એ. હુકમો બનાવવામાં તેની મહત્વની ભૂમિકા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પોલીસે તેને ઝડપી પાડવા અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ તે હાથ લાગ્યો નહોતો. પોલીસે કોર્ટ મારફતે તેની મિલકત જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી હતી. અંતે, એક વર્ષ પછી અમદાવાદમાં રામુ પંજાબી આવવાની માહિતી મળતાં પોલીસની ટીમોએ તેની ધરપકડ કરી અને રિમાન્ડની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દાહોદ છોડ્યા બાદ રામુ પંજાબી ભારતના વિવિધ તીર્થસ્થાનો, મંદિરો અને આશ્રમોમાં ફરતો રહ્યો હતો. પોલીસ તેનું લોકેશન શોધી લેશે તેવી ભીતિએ તેણે પોતાના પરિવારજનો સાથે પણ કોઈ સંપર્ક કર્યો નહોતો. એક વર્ષની શોધખોળ બાદ પોલીસને આખરે રામુ પંજાબીને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે.
