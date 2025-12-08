મિત્રના દબાણમાં મજબૂરીમાં રોલ કર્યો, હવે લોકો ભગવાન સમજી આશીર્વાદ માગે છે, 'લાલો' ફિલ્મના એક્ટરનો Exclusive ઇન્ટરવ્યૂ
"લાલો:કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મમાં શ્રીકૃષ્ણનું પાત્ર ભજવનાર અભિનેતા શ્રુહદ ગોસ્વામી સાથે Exclusive વાતચીત
Published : December 8, 2025 at 4:33 PM IST
અમદાવાદ: બોક્સ ઓફિસ પર 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરીને ઇતિહાસ રચનારી પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે"ની સ્ટારકાસ્ટ અમદાવાદની મુલાકાતે છે. આ ફિલ્મમાં શ્રીકૃષ્ણનું પાત્ર ભજવનારા અભિનેતા શ્રૃહદ ગોસ્વામી સાથે ETV Bharatના સંવાદદાતા રોશન આરાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે ફિલ્મમાં પોતાના રોલથી લઇને તેની સફળતા પાછળના કારણો જણાવ્યા હતા.
શ્રીકૃષ્ણનો રોલ એક્ટરને કેવી રીતે મળ્યો?
ફિલ્મમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો રોલ એક્ટરને કેવી રીતે મળ્યો અને તે રોલ માટે કેટલી મહેનત કરવી પડી તેના વિશે વાત કરતા શ્રૃહદ ગોસ્વામી કહે છે કે,
"ડિરેક્ટર પાસે કોઇ વિકલ્પ નહતો, તે મારા મિત્ર હોવાને કારણે દબાણ કરીને આ રોલ કરવા મજબૂર કર્યો. પહેલા લાગ્યું કે હું આવો રોલ નહીં કરી શકું. આટલો મોટો રોલ કેવી રીતે કરીશ અને તે પાત્રને કેવી રીતે ન્યાય આપી શકીશ પરંતુ બાદમાં ભગવાને જ મને આત્મવિશ્વાસ આપ્યો અને તેમણે અમારી મદદ કરી."
દિવાળી સમયે માત્ર 3 સ્ક્રીન પર જ હતી ફિલ્મ હતી અને પછી...
'લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે' ફિલ્મ રિલીઝ થઇ તે સમયે તેને ઘણી ઓછી સ્ક્રિન મળી હતી અને દિવાળી જેવા તહેવારના સમયે માત્ર 3 જ સ્ક્રિન પર ફિલ્મ ચાલતી હતી અને તે પછી અચાનક જ આ ફિલ્મને જોવાનો ક્રેઝ એટલો બધો વધી ગયો કે આ ફિલ્મે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડ્રસ્ટીમાં ઇતિહાસ રચી 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરનાર પ્રથમ ફિલ્મ બની. ફિલ્મમાં શ્રીકૃષ્ણનો પાત્ર ભજવનાર શ્રૃહદ ગોસ્વામી ફિલ્મના કલેક્શન વિશે વાત કરતા કહે છે,
"દિવાળીમાં ફિલ્મની 3 જ સ્ક્રીન હતી એટલે અમે અંદરથી હારી ગયા હતા કે હવે શું કરીશું પછી જીવનમાં ભગવાન આવ્યા અને તે જ આ ફિલ્મને આગળ વધારી રહ્યા છે. આ અમારા માટે અભૂતપૂર્વ અનુભવ છે અને અમને ખૂબ આનંદ અને ખુશી થઇ રહી છે. "
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો રોલ ભજવ્યા બાદ 26 વર્ષના એક્ટરને જાણે લોકો સાક્ષાત ભગવાન માની બેઠા છે. ફિલ્મ પ્રત્યે લોકોનો પ્રેમ અને શ્રદ્ધા કેવી અતૂટ જોવા મળી રહી છે તેનું ઉદાહરણ આપતા એક્ટર શ્રૃહદ ગોસ્વામી ભાવુક થઇ જાય છે.
તે કહે છે, "હું ફક્ત 26 વર્ષનો છું અને આટલી નાની ઉંમર છતાં લોકો આવીને મારા પગે પડીને આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છે. લોકો મારી અંદર ભગવાનને જોઇ રહ્યા છે, આ લોકોનો પ્રેમ અને શ્રદ્ધાં છે.
