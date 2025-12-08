ETV Bharat / state

Exclusive ઇન્ટરવ્યૂ: લાલો ફિલ્મ જોઈને ઘણી મહિલાઓ ભાવુક થઈ જાય છે, આ ઘર ઘરની કહાણી- એક્ટ્રેસ રિવા રાછ

આ ફિલ્મે બધા જ રેકોર્ડ તોડીને 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરનારી પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ બની ગઈ છે.

એક્સક્લુઝિવ વાતચીત
એક્સક્લુઝિવ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 7:45 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : લાલો ફિલ્મ ગુજરાતી સિનેમાના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ છે. 10 ઓક્ટોબર 2025ના દિવસે જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી, ત્યારે તેણે ફક્ત 2 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી, ત્યારપછી લોકોના જબરદસ્ત પ્રતિસાદના કારણે આ ફિલ્મે બધા જ રેકોર્ડ તોડીને 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરનારી પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ બની ગઈ છે.

'લાલો' ફિલ્મના કલાકારો અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે ફિલ્મમાં તુલસીનું પાત્ર ભજવનાર રિવા રાછ અને ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અજય પડરીયાએ ETV ભારત સાથેએક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા કેટલાક રસપ્રદ કિસ્સાઓ જણાવ્યા હતા.

લાલો ગુજરાતી ફિલ્મ (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અજય પડરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા અમે નક્કી કર્યું કે એક ફિલ્મ બનાવવાની છે, ત્યારપછી અમે ગામ શોધ્યું, જ્યાં સિનેમા નથી, ટીવી નથી અને ફિલ્મ જોવા માટે સાધનો નથી, ત્યાં અમે એક સારી ફિલ્મ બનાવી. ઠાકોરજીએ અમારી મહેનતને અહીંયા સુધી પહોંચાડી. અમે આ ઇતિહાસ રચ્યો. સમાજમાં ઘરે ઘરે શરાબ પીવાની ટેવ ચાલી રહી છે, અને શરાબ પીને ઘરમાં મારઝુડ કરે છે. આ માહોલ મેં જોયો છે. આ બધી પરિસ્થિતિને જોઈને અમે ફિલ્મમાં તેને દર્શાવ્યું, આવા ન્યુસનથી લોકો બચે, અમે તેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. ઘરમાં આવીને મારપીટ કરવી, દારૂ પીવો આ બધી બાબતો ના જ હોવી જોઈએ. આ ફિલ્મમાં આ જ વસ્તુને દર્શાવવામાં આવી છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યારે આ ફિલ્મ નહીં ચાલી ત્યારે બહુ જ મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. કારણ કે તે સમયે ઘણી બધી ફિલ્મો હતી. અને અમારી સ્ક્રીન પણ ઓછી હતી, ત્યારે એવું લાગી રહ્યું હતું કે કેમ નથી ચાલતી? એ પછી અમે મહેનત શરૂ કરી.
લાલો ફિલ્મમાં 'તુલસી કેરેક્ટર' ભજવનાર રિવા રાછ એ જણાવ્યું કે "આ ફિલ્મ બનાવવા પાછળનું મૂળ કારણ એ હતું કે આ સ્ટોરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતી, અને મારું કેરેક્ટર પણ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. જ્યારે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને લોકો જોવા લાગ્યા, ત્યારે પછી ઘણી બધી મહિલાઓ અમને મળવા આવે અને ભાવુક થઈ જાય છે. એમની સાથે પણ આવું જ થયેલું છે, જે અમે ફિલ્મમાં દર્શાવ્યું છે. આ એક ઘર ઘરની કહાની છે."
લાલો ગુજરાતી ફિલ્મ
લાલો ગુજરાતી ફિલ્મ (ETV Bharat Gujarat)

શ્રીકૃષ્ણનો રોલ એક્ટરને કેવી રીતે મળ્યો?

ફિલ્મમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો રોલ એક્ટરને કેવી રીતે મળ્યો અને તે રોલ માટે કેટલી મહેનત કરવી પડી તેના વિશે વાત કરતા શ્રૃહદ ગોસ્વામી કહે છે કે,

"ડિરેક્ટર પાસે કોઇ વિકલ્પ નહતો, તે મારા મિત્ર હોવાને કારણે દબાણ કરીને આ રોલ કરવા મજબૂર કર્યો. પહેલા લાગ્યું કે હું આવો રોલ નહીં કરી શકું. આટલો મોટો રોલ કેવી રીતે કરીશ અને તે પાત્રને કેવી રીતે ન્યાય આપી શકીશ પરંતુ બાદમાં ભગવાને જ મને આત્મવિશ્વાસ આપ્યો અને તેમણે અમારી મદદ કરી."

આ પણ વાંચો...

  1. જૂનાગઢનું એ ઘર જ્યાં "લાલો" રહ્યો...ફિલ્મના શૂટિંગ બાદ મળી રહી છે પ્રસિદ્ધિ
  2. ગુજરાતીઓની ભાવના છે "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" : અંકિત સખીયા
Last Updated : December 8, 2025 at 8:00 PM IST

TAGGED:

AJAY PADARIA EXCLUSIVE INTERVIEW
RIVA RACHA EXCLUSIVE INTERVIEW
LALO GUJARATI FILM ACTOR
LALO FILM
LALO GUJARATI FILM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.