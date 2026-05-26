'લાલો' ફિલ્મના આ કલાકારે જુનાગઢમાં અભિનયનો વર્કશોપ યોજ્યો, નવોદિતોને અભિનય ક્ષેત્રે આગળ લાવવાનો પ્રયાસ
સફળતાના તમામ માપદંડો સર કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો સાથે સંકળાયેલા જુનાગઢના કલાકાર કૌશિક મહિડાએ નવોદિત કલાકારોની ક્ષમતાઓને બહાર લાવવા માટે વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે.
Published : May 26, 2026 at 10:40 AM IST
જુનાગઢ: 'લાલો' શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે ગુજરાતી ચલચિત્ર એ કમાણીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા અને અત્યાર સુધીની કમાણીની દ્રષ્ટિએ સફળ ગુજરાતી ચલચિત્ર બની ગયું. આ ફિલ્મનું મોટાભાગનું શુટિંગ જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં થયું છે. આ ચલચિત્રની પટ કથા પણ જુનાગઢ શહેરમાં રહેતા મોટા ભાગના પાત્રોને વણીને બનાવવામાં આવી છે.
ફિલ્મની સફળતાને લઈને હવે જુનાગઢ શહેરમાં રહેતા નવોદિત કલાકારો કે જે પોતાની જાતને સ્ટેજ કલાકાર થી લઈને ચલચિત્રમાં કામ કરી શકે તેવી પ્રતિભા જાહેર મંચ પર આવે તે માટે અભિનયના વર્કશોપમાં તાલીમ મેળવી રહ્યા છે.
અભિનયનો વર્કશોપ
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો' આ સદીની ગુજરાતમાં કમાણીની દ્રષ્ટિએ સૌથી સફળ ચલચિત્ર બની ગઈ છે. ફિલ્મએ 125 કરોડ કરતાં પણ વધારેની કમાણી કરી છે. આ ચલચિત્રને જુનાગઢ શહેર અને તેની આસપાસમાં વણીને બનાવવામાં આવી હતી. ફિલ્મમાં કામ કરનાર મોટા ભાગના કલાકારો પણ જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. 'લાલો'ફિલ્મની સફળતા બાદ હવે ધીમે ધીમે જુનાગઢ તેની અસલી ઓળખ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
નવાબના સમયમાં અને તેથી પૂર્વે પણ જુનાગઢ શહેર રંગમંચ અને કલાના શહેર તરીકે ખૂબ જ પ્રખ્યાત હતું. જેને કારણે જૂનાગઢમાં અનેક રંગમંચ પણ જોવા મળતા હતા. પરંતુ ધીમે ધીમે રંગમંચ ગુમ થતા કલાકારો પણ ઓછા થતા ગયા. પરંતુ લાલો ચલચિત્રએ ફરી એક વખત ગુજરાતી કલાકાર અને રંગમંચને જાણે કે સો વર્ષ પૂર્વેનો ઓક્સિજન આપી દીધો હોય તે પ્રકારનું વાતાવરણ હવે ધીમે ધીમે ફરી એક વખત જૂનાગઢમાં ઉભું થતું જોવા મળી રહ્યું છે.
સ્થાનિક કલાકારે યોજ્યો વર્કશોપ
જૂનાગઢના સ્થાનિક કલાકાર અને અત્યાર સુધીની ગુજરાતની સૌથી સફળ ચલચિત્ર 'લાલો'માં કામ કરી ચુકેલા કૌશિક મહિડાએ જુનાગઢ શહેર માંથી રંગભૂમિના કલાકારો સામે આવે, નવોદિત કલાકારોમાં પડેલી કલાક્ષેત્રની ક્ષમતાઓને બહાર લાવી શકાય તે માટે વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે. સાત દિવસના આ વર્કશોપમાં કલા અને રંગભૂમિ સાથે જોડાયેલી નાની નાની બાબતો યુવાન અને કલાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માંગતા કલાકારો આત્મસાત કરીને પોતે પણ એક અદના કલાકાર છે, તે પ્રકારનું પ્રદર્શન કરી શકે તે માટે આ વર્કશોપનું આયોજન થયું છે.
કૌશિક મહીડા માને છે કે એક સમયે જુનાગઢ કલા અને રંગભૂમિના શહેર તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતુ હતું, પરંતુ ધીમે ધીમે રંગમંચ અને કલાક ક્ષેત્રનો કક્કો ઓછો થતો ગયો, તેમ તેમ જૂનાગઢ રંગભૂમિ અને કલાની દ્રષ્ટિએ પોતાની નામના પણ ઓછી થતી ગઈ, પરંતુ તાજેતરમાં જ સફળ બનેલી ગુજરાતી ચલચિત્રએ ફરી એક વખત જૂનાગઢના કલા વારસાને જાણે કે ઉત્તેજના આપી હોય તે પ્રકારે નવા અને યુવાન કલાકારો પણ કલા ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે આવી રહ્યા છે, જે જૂનાગઢ માટે ખૂબ સારી વાત છે.
નવોદિત કલાકારોએ પણ આપ્યો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢમાં રહેતી અને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતી રિદ્ધિ જોષીએ આ સંદર્ભે જણાવ્યું હતું કે, તે હાલ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગના વ્યવસાયમાં સામેલ છે, પરંતુ તે વર્ષોથી ઈચ્છા રાખી રહી હતી કે કલાના ક્ષેત્રમાં કામ કરવાની તક મળે તો કામ કરવું જોઈએ. ઘણા વર્ષો પછી ગુજરાતી ચલચિત્ર ખૂબ જ ચાલ્યું જેને લઇને તેનામાં એન્જિનિયરની સાથે સાથે કલાનો જીવ પડેલો હતો, તે ફરી એક વખત કલા ક્ષેત્રમાં આવવા માટે આગળ વધ્યો છે.
આજે તે કૌશિક મહીડાએ આયોજિત કરેલા વર્કશોપમાં કલાની નાની નાની બાબતોને શીખવા અને તેને આત્મસાત કરીને રંગમંચ કે અન્ય કલાના ક્ષેત્રમાં કામ કરવાને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. લાલો ચલચિત્રમાં જે રીતે ભાવનાત્મક ફિલ્માંકન થયું છે, તે તેને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું છે અને આ જ પ્રકારના કલાના ક્ષેત્રમાં તે આગળ આવવા માંગે છે.