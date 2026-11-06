ઓનલાઇન-મોલ છોડીને લોકો પહોંચ્યા જૂના બજારમાં, ભદ્રથી પાનકોર નાકા સુધી ભીડ
ધનતેરસે ત્રણ દરવાજા અને ભદ્ર બજારમાં ખરીદદારોનો ધસારો, ભદ્રથી પાનકોર નાકા સુધી પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં, ઓનલાઇન અને મોલ કલ્ચર છતાં જૂના બજારની લોકપ્રિયતા અકબંધ.
Published : November 6, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઐતિહાસિક ત્રણ દરવાજા અને ભદ્ર બજારમાં દિવાળીના તહેવારને લઈને ખરીદીનો ભારે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. દિવાળીને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે ધનતેરસના દિવસે પણ બજારમાં ખરીદદારોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો. ભદ્રથી લઈને પાનકોર નાકા સુધીના સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકોની એટલી ભીડ જોવા મળી રહી છે કે બજારમાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા રહી નથી.
આધુનિક યુગમાં ઓનલાઇન શોપિંગ અને મોલ કલ્ચરનો વ્યાપ વધ્યો હોવા છતાં અમદાવાદના જૂના બજારોની લોકપ્રિયતા આજે પણ અકબંધ છે. નાના બાળકોનાં કપડાં, મહિલાઓ અને પુરુષોનાં વસ્ત્રો, ઘરવખરી, સોના-ચાંદીના દાગીના, પૂજાની સામગ્રી, તોરણ, દીવડા અને ઘરની સજાવટની વસ્તુઓ ખરીદવા લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે. દિવાળીની ખરીદીની સાથે લગ્નસરાની ખરીદી પણ બજારમાં ધમધમી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે અમદાવાદ ઉપરાંત ગુજરાતના અન્ય શહેરો અને બહારગામથી પણ લોકો ખરીદી કરવા અહીં પહોંચી રહ્યા છે.
"દિવાળીને હવે માત્ર બે દિવસ બાકી છે અને ત્રણ દરવાજા બજારમાં ખરીદી માટે ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. અહીં સસ્તા અને વ્યાજબી ભાવે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ મળી રહે છે. તેથી નાના અને ગરીબ પરિવારોની સાથે પૈસાદાર લોકો પણ મોલ છોડીને અહીં ખરીદી કરવા આવે છે. અત્યારે મોંઘવારી થોડી વધી છે, છતાં લોકો ઉત્સાહથી ખરીદી કરી રહ્યા છે. દિવાળીની સાથે લગ્નસરાની ખરીદી પણ ચાલી રહી છે. ભદ્રથી પાનકોર નાકા સુધી બજાર ગ્રાહકોથી ભરેલું છે." - સિદ્ધાર્થ કહાર, વેપારી
વેપારી અનીશ અહેમદે જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા 35 વર્ષથી આ બજારમાં ધંધો કરું છું. આજે ધનતેરસ છે અને દિવાળીની ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી લોકોની ભારે ભીડ છે. આ બજારમાં સોયથી લઈને સોના સુધીની તમામ વસ્તુઓ મળે છે. દિવાળીના સમયે લાખો લોકો ખરીદી કરવા આવે છે અને વેપારીઓને સારો ધંધો થાય છે. ઓનલાઇન ખરીદી હોવા છતાં લોકો અહીં જ આવે છે. આખા ગુજરાતમાંથી લોકો ખરીદી કરવા આવે છે. આ ઐતિહાસિક બજાર સાથે હજારો દુકાનદારો, પથારાવાળા અને સેવા કરતી મહિલાઓની રોજીરોટી જોડાયેલી છે. અહીં હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પણ સુંદર ઉદાહરણ જોવા મળે છે."
"હું સત્તાધારથી લાલ દરવાજા ખરીદી કરવા આવી છું. દિવાળી માટેની મોટાભાગની ખરીદી કરી લીધી છે. હવે માત્ર એક દિવસ બાકી હોવાથી ઘરની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ઘરની સજાવટ માટે તોરણ, દીવડા અને પૂજાની સામગ્રી સહિતની અનેક વસ્તુઓ ખરીદી રહી છું." - શિલ્પાબેન, ગ્રાહક
"અમે દર વર્ષે લાલ દરવાજા અને ત્રણ દરવાજા ખરીદી કરવા આવીએ છીએ. હું અત્યારે મંગળસૂત્ર અને વીંટી ખરીદી રહી છું. મહિનામાં બે વાર તો અહીં ખરીદી કરવા આવીએ જ છીએ. અહીં તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ એક જ જગ્યાએ અને વ્યાજબી ભાવે મળી રહે છે. ગમે તેટલી ભીડ હોય, પરંતુ ખરીદી કરવા માટે અમને ત્રણ દરવાજા બજાર જ ગમે છે."
ભદ્ર બજારના મહિલા પથારાવાળા વેપારી લતા બેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે વર્ષોથી ભદ્ર બજારમાં ધંધો કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. અહીં મહિલાઓ કટલરી, તોરણ, રૂમાલ, મોજાં, જૂતાં-ચંપલ, બેગ, એસેસરીઝ અને મેકઅપની વસ્તુઓ વેચીને રોજીરોટી કમાય છે. હાલમાં ભદ્રમાં જાળી લગાવવામાં આવી હોવાથી અંદરની સાઇડમાં ભારે ભીડ થાય છે. તેના કારણે ચોરીની ઘટનાઓનો પણ ભય રહે છે. જોકે પોલીસ દ્વારા એલર્ટ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી ધંધો સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે."
વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે મોંઘવારીની અસર હોવા છતાં ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. વ્યાજબી ભાવ અને એક જ સ્થળે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ મળી રહેતી હોવાથી મધ્યમવર્ગ અને સામાન્ય પરિવારોની પ્રથમ પસંદગી આજે પણ ત્રણ દરવાજા અને ભદ્ર બજાર છે. આ બજાર હજારો વેપારીઓ, પથારાવાળા અને સેવા આપતી મહિલાઓની રોજીરોટીનું પણ મોટું કેન્દ્ર છે.
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