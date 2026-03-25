ગાંધીધામમાં RTOના નામે આવતા ઇ ચલણથી લાખોની લૂંટ, સુરતથી ઝડપાયો સાયબર ઠગ

વોટ્સએપ પર RTO e Challan નામની ફાઇલ આવે તો તેને ઓપન કરતા પહેલા વિચારજો નહીં તો બેન્ક એકાઉન્ટ ખાલી થઇ જશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 8:16 AM IST

ભૂજ: સાયબર ઠગ લોકોને ઠગવા માટે નવા નવા હથકંડા અપનાવી રહ્યા છે. ગાંધીધામ પોલીસે RTO ચલણના નામે એક ખતરનાક સ્કેમ કરતા ઠગને સુરતથી ઝડપી લીધો છે.ગાંધીધામમાં RTO ચલણના નામે ખોટી લિંક મોકલી એક વ્યક્તિ પાસેથી લાખો રૂપિયાની ઠગાઇ આચરવામાં આવી હતી.

કેવી રીતે ઠગ આચરે છે સ્કેમ?

આ સ્કેમમાં ઠગ લોકોને વોટ્સએપ પર RTO e-Challan.APK નામની નકલી ફાઇલ મોકલે છે અને જેવો જ કોઇ વ્યક્તિ આ ફાઇલ પર ક્લિક કરે છે તો તેના ફોનમાં માલવેયર ઇંસ્ટોલ થઇ જાય છે, તેના દ્વારા તે બેન્કિંગ ડિટેલ્સ સુધી પહોંચ બનાવે છે. કેટલાક લોકો તેને અસલી RTO ચલણ સમજીને ડાઉનલોડ કરે છે અને અજાણતા જ આ સ્કેમનો શિકાર બને છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

બનાવની વિગત જોઇએ તો ગાંધીધામમાં ઠગ દ્વારા ફરિયાદીને મોબાઇલ પર RTO e-Challan.apk નામની ફાઇલ મોકલવામાં આવી હતી. આ ફાઇલ ખોલતા જ ફરિયાદીના બેન્ક ખાતામાંથી ₹3,59,152ની રકમ ગાયબ થઇ ગઇ હતી. બનાવની જાણ થતાં જ ફરિયાદીએ ગાંધીધામ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેના આધારે પોલીસ સ્ટેશનમાં સાયબર છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

સાયબર ગુનાઓને લઇને સરહદી રેન્જના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ અગાઉથી જ પોલીસને ચુસ્ત રહેવા માટે સૂચનાઓ આપી હતી. આ સૂચનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ સ્થાનિક પોલીસની ટીમે ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને ડિજિટલ ટ્રેકિંગ દ્વારા આરોપીની હિલચાલ પર નજર રાખી હતી.

તપાસ દરમિયાન મળેલી માહિતી અનુસાર આરોપી સુરત શહેરના અમરોલી વિસ્તારમાં છુપાયો હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસની ટીમે ત્યાં પહોંચી સચોટ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને બિક્રમ દિગમ્બર ખટાઈ (ઉં.વ. 36)નામના શખ્સને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.આરોપી મૂળ ઓડિશાનો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. આરોપી પાસેથી આ કેસમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સામગ્રી પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે.

આ ઘટનાને લઈને ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આગળની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ વધુ કોઈ સંડોવણી કે ગેંગના અન્ય સભ્યો અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.

સાવધાન રહો – પોલીસની અપીલ

પોલીસે નાગરિકોને ચેતવણી આપી છે કે અજાણી લિંક, ખાસ કરીને RTO ચલણ, બેંક અપડેટ અથવા ઈનામ સંબંધિત મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરવો. કોઈપણ લિંક ખોલતા પહેલા તેની સચોટતા ચકાસવી અને શંકાસ્પદ લાગ્યે તરત જ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરવો.

