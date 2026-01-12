લાખણીના જડીયાલી ગામે અનાજ ભરેલું પીકઅપ ડાલુ લોકોએ ઝડપ્યું, મામલતદારે મુદ્દામાલ સીઝ કર્યો
Published : January 12, 2026 at 3:45 PM IST
વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાના લાખણી તાલુકાના જડીયાલી ગામે ગામ લોકોએ અનાજ ભરેલ પીકઅપ ડાલું ઝડપીને મામલતદાર અને પોલીસને જાણ કરતા મામલતદારએ સ્થળ પર પહોંચી અનાજનો જથ્થો સરકારી ગોડાઉનમાં જમા કરીને કાર્યવાહી કરી છે.
જિલ્લામાં ઘણીવાર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો સસ્તા અનાજનો જથ્થો બારોબાર કાળા બજારમાં વેચી દેવાના બનાવો સામે આવતા હોય છે. ત્યારે વધુ એકવાર લાખણી તાલુકાના જડીયાલી ગામના લોકોએ ગામમાંથી સરકારી અનાજનો જથ્થાનું સંચાલક દ્વારા સગેવગે કરાતું હોવાનું શંકાના આધારે વોચ રાખી હતી. પીકઅપ ડાલામાં અનાજ ભરીને ધાનેરા મોકલાતું હોવાની બાતમી મળતા ગામ લોકોએ ગામની સીમમાં અનાજ ભરેલુ ડાલુ ઝડપી લીધું હતું અને તાત્કાલિક પોલીસ અને મામલતદારની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. લાખણી મામલતદાર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને પંચનામુ કરી અનાજનો મુદ્દામાલ સરકારી ગોડાઉનમાં જમા કરીને સમગ્ર મામલે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
લોકોએ સરકારી અનાજ હોવાનો દાવો કરી મામલતદારને જાણ કરી હતી. જોકે પીકઅપ ડાલાના ચાલકે આ અનાજ ધાનેરા લઈ જવાતું હોવાનું વીડિયોમાં કબૂલાત કરી હતી. એટલું જ નહીં પીકઅપ ડાલાના ચાલક દ્વારા સંચાલકને જાણ કરવામાં આવતા સંચાલક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને દલીલો કરી, દમ મારી પીકઅપ ડાલાની ચાવી ગામ લોકો પાસે માગી હતી પરંતુ ગામલોકોએ ચાવી આપી ન હતી. સંચાલક અને ગામ લોકો વચ્ચે થયેલી આ સમગ્ર વાતચીતનો વિડીયો પણ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ગામ લોકોને છેલ્લા ઘણા સમયથી શંકા હતી કે સસ્તા અનાજનો જથ્થો બારોબાર કાળા બજારમાં જઈ રહ્યો છે, જેને લઈને ગામલોકોએ વોચ રાખી હતી અને આખરે ગામ લોકોએ અનાજ ભરેલ પીકઅપ ડાલુ ઝડપ્યું હતું. સમગ્ર મામલે સરકારી અધિકારીઓએ કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.
