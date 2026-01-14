જૂનાગઢમાં મકરસંક્રાંતિએ લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા યોજાઇ, અશોક પ્રીતમાણી 10 મિનિટમાં 17 લાડુ ખાઇ ગયા
જૂનાગઢમાં સિનિયર સિટીઝન મંડળ દ્વારા મકરસંક્રાંતિના પાવન પર્વે દર વર્ષે લાડુ ખાવાની એક વિશેષ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
જૂનાગઢ: મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર ધામધૂમપૂર્વક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. પતંગ ચગાવવાની સાથે દાન પુણ્ય અને ધર્મ કાર્યને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે. જૂનાગઢના સિનિયર સિટીઝન મંડળ દ્વારા છેલ્લા 13 વર્ષથી મકરસંક્રાંતિના દિવસે વિવિધ પ્રકારના લાડુ ખાવાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આજે લાડુ ખાવાની આ સ્પર્ધામાં જૂનાગઢના અશોક પ્રીતમાણી અને ચંદ્રિકાબેન મહેતા વિજેતા બન્યા છે. અશોક પ્રીતમાણીએ 17 જ્યારે ચંદ્રિકાબેન મહેતાએ 14 લાડુ ખાઇ સ્પર્ધા જીતી હતી.
જૂનાગઢમાં મકરસંક્રાંતિએ લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા
આ સ્પર્ધામાં સિનિયર સિટીઝન મંડળ સાથે જોડાયેલા મહિલા અને પુરૂષો જોડાઇ અનોખી રીતે મકરસંક્રાંતિની ઉજવણી કરે છે.
સિનિયર સિટીઝન મંડળ દ્વારા આ સ્પર્ધામાં 57 વર્ષ બાદ નિવૃત્ત થયેલા કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની સ્વેચ્છાએ જોડાઈ શકે છે જેમાં આ વર્ષે ચંદ્રિકાબેન મહેતા અને અશોકભાઈ પ્રીતમાણી મહિલા અને પુરુષ વિભાગમાં સૌથી વધારે લાડુ ખાવાની સ્પર્ધામાં વિજેતા જાહેર થયા છે. ચંદ્રિકાબેન મહેતાએ 10 મિનિટમાં 13.5 લાડુ અને અશોક ભાઈ પ્રીતમાણીએ 10 મિનિટમાં 17 લાડુ આરોગીને આ સ્પર્ધા જીતી લીધી હતી. ગત વર્ષે આ જ સ્પર્ધામાં અશોકભાઈ પ્રીતમાણીએ પાંચ મિનિટમાં 8:30 લાડુ ખાઈને સ્પર્ધા જીતી હતી.
ચંદ્રિકાબેને 10 મિનિટમાં 14 લાડુ ખાઇ સ્પર્ધા જીતી
મહિલા વિભાગમાં 10 મિનિટમાં 14 લાડુ ખાઇને જીતેલા ચંદ્રિકાબેને ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આ વર્ષે લાડુ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવી. છેલ્લા ચાર વર્ષથી તેઓ મહિલા કેટેગરીમાં લાડુ ખાવાની સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ રહ્યા છે અને એકથી ત્રણમાં વિજેતા પણ બની રહ્યા હતા. અખિલ હિંદ પરિષદમાં પણ આ પ્રકારે લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા યોજાઇ હતી જેમાં તેઓ વિજેતા રહ્યા હતા. અશોકભાઈ પ્રીતમાણીએ 17 લાડુ આરોગ્યા બાદ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ 17 લાડુ ખાવા માટે એકદમ ધીરજથી 10 મિનિટનો સમય લીધો હતો.
"સતત 13 વર્ષથી આયોજિત થતી આ સ્પર્ધા દર વખતે સિનિયર સિટીઝનો માટે ખૂબ જ સારી રીતે સંપન્ન થતી હોય છે. નિવૃત થયા બાદ જીવનમાં કઇ રીતે પ્રવૃતિ કરી શકાય તે માટે તેમણે સિનિયર સિટીઝન મંડળની સ્થાપના કરી હતી જેમાં આજે 100 કરતા વધારે ભાઇઓ અને બહેનો સભ્ય બની ચુક્યા છે અને દર વર્ષે આવા અનેક આયોજન કરીને સિનિયર સિટીઝનોને પણ જ્ઞાનની સાથે ગમ્મત મળે તે પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે." જ્યોતિષ માંકડ, સીનિયર સિટીઝન મંડળના સંસ્થાપક
