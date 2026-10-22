5 રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન, શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાને લઈને જુનાગઢના શ્રમિકોનો વસવસો
5 રૂપિયામાં પૌષ્ટિક અને ગુણવત્તા સભર ભોજન મેળવી રહેલા જુનાગઢના બાંધકામ શ્રમિકોએ ઈટીવી ભારતને પોતાના પ્રતિભાવો જણાવ્યાં હતાં.
Published : October 22, 2026 at 1:59 PM IST
જુનાગઢઃ સરકાર દ્વારા 5 રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન કે જેમાં દાળ-ભાત, શાક-રોટલી અને ગોળ સંપૂર્ણ ભોજન તરીકે કોઈપણ બાંધકામ શ્રમિકને આપવાની યોજના જુનાગઢ શહેરમાં છેલ્લાં દસ દિવસથી શરૂ થઈ છે. જેમાં હવે કેટલાક બાંધકામ શ્રમિકો તેમને પણ યોજનાનો ભાગ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે 60 વર્ષ કરતાં વધારે વયના કોઈ પણ વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળતો નથી. જેથી 60 વર્ષ કે તેથી વધારેની વય ધરાવતા અને આજે પણ બાંધકામ શ્રમિક તરીકે ગુજરાન ચલાવતા વ્યક્તિઓએ નિયમમાં ફેરફાર થાય તેવી માંગ કરી છે.
બાંધકામ સાથે જોડાયેલા શ્રમિકોએ રજૂ કરી પોતાની વ્યથા
જુનાગઢ શહેરના કાળવા ચોકમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 5 રૂપિયામાં ભરપેટ અને પૌષ્ટિક ભોજન આપવાની શરૂઆત થઈ છે. સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા સુધી કોઈ પણ બાંધકામ શ્રમિક, કાર્ડ ધરાવતો શ્રમિક અહીંથી માત્ર પાંચ રૂપિયામાં દાળ-ભાત, શાક-રોટલી અને ગોળ જેવો પૌષ્ટિક અને સંપૂર્ણ આહાર મેળવતો થયો છે.
ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને કોઈ પણ પ્રકારના સવાલો કે પ્રશ્નો ઊભા થયા નથી. શુદ્ધ અને સારું ભોજન માત્ર પાંચ રૂપિયામાં પીરસવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં સરકારની મર્યાદા અનુસાર 60 વર્ષ કે તેથી વધુ વય ધરાવતો અને બાંધકામ શ્રમિક તરીકે કામ કરતો વ્યક્તિ આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી બની શકતો નથી. જેને કારણે બાંધકામ શ્રમિક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા શ્રમિકો સરકારની આ જોગવાઈને બાંધકામ શ્રમિકોના હિતમાં દૂર કરવામાં આવે તેવી લાગણી સભર માગણી રજૂ કરી રહ્યા છે.
શ્રમિકોની રજૂઆત
પાછલા દસેક દિવસથી પાંચ રૂપિયામાં પૌષ્ટિક અને ગુણવત્તા સભર ભોજન મેળવી રહેલા બાંધકામ શ્રમિકો સાથે ઈટીવી ભારતે શ્રમિકોના પ્રતિભાવો જાણવાના પ્રયાસ કર્યા હતા. જેમાં દયારામ ભણસાલી, હિતેશ ચુડાસા, મહમદશા, પરસોત્તમ વાઘેલા અને મેપાભાઇ પરમારે ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, સરકારની આ યોજના ખૂબ સારી છે. બાંધકામ શ્રમિકોને લાભ મળી રહ્યો છે.
પરંતુ સરકારની આ યોજનામાં અમે લોકો કે જેની વય 60 વર્ષ કરતા વધુ છે, તેવા લોકોને શ્રમિક કાર્ડમાં પણ પાંચ રૂપિયામાં ભોજન મળતું નથી. જેમાં સરકાર થોડીક રાહત આપે અને બાંધકામ શ્રમિક તરીકેનું ઓળખકાર્ડ ધરાવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને પાંચ રૂપિયામાં ભોજન આપે તેવી માંગ કરી હતી.
શ્રમિકો માટે મજૂરી એકમાત્ર આવકનું સાધન
સામાન્ય રીતે શ્રમિકો માટે મજૂરી એકમાત્ર આવકનું સાધન છે, આવી સ્થિતિમાં સરકારી કર્મચારીને અમલમાં મૂકવામાં આવતા નિયમો જો મજૂરોને લાગુ કરવામાં આવે તો તેમાં લાભાર્થીઓને અન્યાય થવાની શક્યતા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેનું ગુજરાન માત્ર મજૂરી પર ચાલી રહ્યું છે, જેના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવાનો એકમાત્ર માધ્યમ બાંધકામ શ્રમિક સાથે જોડાયેલા મજૂરી કામ પર નિર્ભર છે.
આવી સ્થિતિમાં 60 વર્ષથી વધારે વય પસાર કરી ચૂકેલા કોઈપણ વ્યક્તિ ઘરે બેસી શકે તેવી સ્થિતિ પણ નથી, કોઈ પણ મજૂરે તેના પરિવારને યોગ્ય રીતે ચલાવવા માટે જ્યાં સુધી તેનું શરીર ચાલે ત્યાં સુધી મજૂરી કામ કરવું પડે છે, આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ પણ વ્યક્તિને 60 વર્ષની મર્યાદામાં બાંધી દેવામાં આવે તો તેના પરિવારના ભરણ પોષણ પણ સૌથી મોટો પ્રશ્ન આવીને ઊભો થઈ શકે તેમ છે.
જેથી સરકારે 60 વર્ષની જે મર્યાદા બાંધી છે, તે માત્ર શ્રમિકો પૂરતી ખુલ્લી રાખવામાં આવે અને કોઈ પણ બાંધકામ શ્રમિક ઓળખકાર્ડ ધરાવનાર વ્યક્તિ પાંચ રૂપિયામાં ભોજન મેળવી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવાની સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે.
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