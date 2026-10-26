અમદાવાદઃ 2000 કિલો નકલી ટામેટો સોસના લેબ રિપોર્ટમાં ખૂલ્યા રાઝ, જુઓ શેમાંથી બનાવાતા હતા સોસ?
અમદાવાદના બહેરામપુરા અને ગોતા વિસ્તારમાં બે એકમોમાં તપાસ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં નકલી સોસ મળી આવ્યો હતો.
Published : October 26, 2026 at 5:55 PM IST
અમદાવાદઃ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા અને નકલી સોસ બનાવતા એકમો સામે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બહેરામપુરા અને ગોતા વિસ્તારમાં સોસ બનાવતા બે એકમોમાં તપાસ દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવેલા સોસના સેમ્પલ સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે. એકમોમાં નોન-પરમિટેડ સિન્થેટિક કલર અને સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ થતો હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ મામલે ફૂડ વિભાગે બંને એકમોને સીલ કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે
સેમ્પલમાંથી મળ્યા ચાર પ્રકારના કલર
AMCના ફૂડ વિભાગે 15 ઓક્ટોબરના રોજ બહેરામપુરા વિસ્તારમાં ટોમેટો સોસ બનાવતા એકમમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન સોસના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા અને મોટી માત્રામાં સોસનો જથ્થો સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સેમ્પલનો લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સોસની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર બાબતો સામે આવી છે. ફૂડ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બહેરામપુરા સ્થિત એકમમાં સોસ બનાવવા માટે નોન-પરમિટેડ સિન્થેટિક કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. લેબોરેટરી રિપોર્ટમાં સોસના સેમ્પલ સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે. સોસમાં ચાર અલગ-અલગ પ્રકારના કલર ઉપરાંત સ્ટાર્ચ પણ મળી આવ્યું છે.
આ એકમમાં 'સ્નેક ટચ અપ' નામથી સોસનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાની માહિતી સામે આવી હતી. ટોમેટો કેચ-અપને મળતા આવતા નામનો ઉપયોગ કરીને સોસ વેચવામાં આવતો હોવાની વિગતોના આધારે તપાસ કરવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન અંદાજે 2,000 કિલો સોસનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. હાલ આ એકમને સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
ગોતામાં આઈ શ્રી ખોડિયાર ગૃહ ઉદ્યોગ સામે કાર્યવાહી
બીજી તરફ, AMCના ફૂડ વિભાગની ટીમે 17 ઓક્ટોબરના રોજ ગોતા વિસ્તારમાં આવેલા મેલડી એસ્ટેટમાં 'આઈ શ્રી ખોડિયાર ગૃહ ઉદ્યોગ' નામના એકમમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન સોસ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતા કાચા માલ અને તૈયાર જથ્થાની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. ફૂડ વિભાગની તપાસમાં સોસમાં નોન-પરમિટેડ સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત સોસ બનાવવા માટે ટામેટાં અને બટાકાની પેસ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
કાર્યવાહી દરમિયાન AMCએ આ એકમને સીલ કરી દીધું હતું. સાથે જ નકલી સોસ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કાચા માલનો કુલ 10,630 કિલોગ્રામ જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જપ્ત કરાયેલા આ જથ્થાની કિંમત અંદાજે રૂ. 4.20 લાખ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
AMCના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર તેજસ શાહે જણાવ્યું કે, 15 ઓક્ટોબરના રોજ બહેરામપુરામાં ટોમેટો સોસ બનાવતા એકમમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યાંથી લેવામાં આવેલા સેમ્પલનો લેબોરેટરી રિપોર્ટ મળ્યો છે. રિપોર્ટમાં સોસના સેમ્પલ સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે. સોસમાં ચાર અલગ-અલગ પ્રકારના સિન્થેટિક કલર અને સ્ટાર્ચ મળી આવ્યાં છે, જે નિયમ મુજબ પરમિટેડ નથી. આ એકમને હાલ સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 17 ઓક્ટોબરના રોજ ગોતામાં પણ મોટા પ્રમાણમાં સોસનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેના સેમ્પલના રિપોર્ટમાં પણ નોન-પરમિટેડ સ્ટાર્ચ મળી આવ્યું છે. સોસ બનાવવા માટે ટામેટાં અને બટાકાની પેસ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, જેમાં પણ નિયમોનું પાલન થતું ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ એકમને પણ સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
જપ્ત કરાયેલા નકલી સોસના જથ્થાનો કરાશે નાશ
ફૂડ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બહેરામપુરા અને ગોતા સ્થિત બંને એકમોમાંથી મળેલા સોસ તથા અન્ય સંબંધિત જથ્થા અંગે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બહેરામપુરા સ્થિત એકમમાં રહેલા સોસના જથ્થાનો નાશ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. બંને એકમોને નોટિસ આપવાની અને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે.
અમદાવાદમાં સોસ બનાવતા એકમોમાંથી નોન-પરમિટેડ કલર અને સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સામે આવતાં ફૂડ વિભાગની કામગીરી સામે આવી છે. હવે આ બંને એકમો સામે તપાસમાં કયા વધુ તથ્યો સામે આવે છે અને જવાબદાર સંચાલકો સામે કેવા પગલાં લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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