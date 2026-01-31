ETV Bharat / state

વિદેશી પક્ષીઓ બન્યા કચ્છના નાના રણના મહેમાન, 4 મહિના સુધી જોવા મળશે

દેશ વિદેશથી પક્ષીઓને જોવા માટે રણ વિસ્તારની મુલાકાત માટે લોકો આવી રહ્યા છે.

વિદેશી પક્ષીઓ બન્યા કચ્છના નાના રણના મહેમાન
વિદેશી પક્ષીઓ બન્યા કચ્છના નાના રણના મહેમાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : કચ્છના નાના રણનો વિસ્તાર અત્યંત મોટો છે. જે 4953 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે, ત્યારે આ રણની અંદર ઠંડીની સિઝનમાં દર વર્ષે વિદેશી પક્ષી શિયાળો ગાળવા માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કચ્છના નાના રણમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે. દર વર્ષે સંખ્યામાં વધારો થાય છે, જેમાં ચાલુ વર્ષે 30 હજારથી વધુ વિદેશી પક્ષીઓ સુરેન્દ્રનગરના રણના મહેમાન બન્યા છે. હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપીને વિદેશી પક્ષીઓ રણની અંદર 4 મહિના સુધીનો સમયગાળો વિતાવે છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે, ત્યારે ઠંડા વાતાવરણ વચ્ચે રણમાં વિદેશી પક્ષીઓએ ધામા નાખતા પર્યટકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે. સમગ્ર ગુજરાત નહી, પરંતુ દેશ વિદેશથી પક્ષીઓને જોવા માટે રણ વિસ્તારની મુલાકાત માટે લોકો આવી રહ્યા છે. જેને લઇને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને રોજગારીની તકોનું પણ સર્જન થઈ રહ્યું છે.

વિદેશી પક્ષીઓ બન્યા કચ્છના નાના રણના મહેમાન (ETV Bharat Gujarat)

વિદેશી પક્ષીઓ બન્યા કચ્છના નાના રણના મહેમાન

યુરોપ સહિતના ઠંડા પ્રદેશમાંથી અલગ અલગ પ્રજાતિના વિદેશી પક્ષીઓ સુરેન્દ્રનગરના રણ વિસ્તારના મહેમાન બન્યા છે. જેમાં ખાસ કરીને ફ્લેમિંગો, સ્પૂન બીલ, કુંજ, ટીલોર, પેરીગ્રીન, ફાલ્કન, રણ ચકલી, નાઈટ જાર જેવા અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓએ રણની શોભામાં વધારો કર્યો છે. ખુલ્લા પડેલા રણમાં માનવ મહેરામણ ખેંચી લાવવાનું કામ પણ આ વિદેશી પક્ષીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

વિદેશી પક્ષીઓ
વિદેશી પક્ષીઓ (ETV Bharat Gujarat)

4 મહિના જેટલો સમયગાળો વિદેશી પક્ષીઓ આ રણમાં વિતાવે છે, ત્યારે રણની અંદર વિવિધ પ્રકારની શિબિરનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં આ શિબિર દરમિયાન સ્કૂલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને રણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે. રણમાં આવતા વિદેશી પક્ષીઓથી માહિતગાર કરવામાં આવે છે. આ શિબિર એક મહિના સુધી ચાલે છે, જેમાં 1000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ રણમાં જ રહી અને વિવિધ પ્રકારનું માર્ગદર્શન મેળવે છે.

અભયારણ્ય વિભાગ દ્વારા વિદેશથી આવતા પક્ષીઓને ડિસ્ટર્બ ન કરે તે માટેની કાળજી

શિયાળાની સીઝનમાં વિદેશી પક્ષીઓ સુરેન્દ્રનગરના મહેમાન બને જેમાં ખારાઘોડા નિમકનગર કુડા સહિતના વિસ્તારોમાં વિદેશી પક્ષીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં અને ડિસ્ટર્બ ન થાય તે પ્રકારે વસવાટ કરે છે. રણની અંદર કોઈ શિકારી કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વિદેશથી આવતા પક્ષીઓને ડિસ્ટર્બ ન કરે તે માટેની કાળજી અભયારણ્ય વિભાગ દ્વારા પણ રાખવામાં આવી રહી છે.

વિદેશી પક્ષીઓ
વિદેશી પક્ષીઓ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાકૃતિક શિબિરનું પણ આયોજન

હાલના તબક્કામાં પ્રાકૃતિક શિબિરનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. રણને નજીકથી હવે સારી રીતે બાળકો જાણે વિદ્યાર્થીઓ જાણે તે માટે 40 જેટલી શિબિરો શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે હવે રણના મહેમાન વિદેશી પક્ષીઓ બનતા રણ પણ પક્ષીઓના કલરવ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું છે. ચોમાસામાં રણ બેટમાં ફેરવાઈ જાય છે, ત્યારે શિયાળામાં પાણી ઓસરતા વિદેશી પક્ષીઓ માટે આ વાતાવરણ અનુકૂળ બને છેય

વિદેશી પક્ષીઓ
વિદેશી પક્ષીઓ (ETV Bharat Gujarat)

વિદેશી પક્ષીઓ ઉપરાંત શિયાળ, લોકડી પણ જોવા મળે

વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રણમાં થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદના વાતાવરણ વચ્ચે રણ બેટમાં ફેરવાઈ જતું હોય છે. શિયાળામાં આ પાણી ઓસરી જતું હોય છે, જેને લઈને યાયાવર અને શિકારી પક્ષીઓ માટે આ વાતાવરણ ખૂબ અનુકૂળ હોય છે. આ પક્ષીઓને જોવા માટે અને નજીકથી નિહાળવા માટે વિદેશથી પણ લોકો આવતા હોય છે.

વિદેશી પક્ષીઓ ઉપરાંત શિયાળ, લોકડી જેવા પક્ષીઓ પણ રણમાં દેખાતા હોય છે, તેને પણ નજીકથી જોવા માટે પર્યાવરણ પ્રેમીઓ આવતા હોય છે. વિદેશથી આવતા પક્ષીઓની સલામતી માટે ઘુડખર અભ્યારણનો સ્ટાફ 4 મહિના સુધી ખડે પગે રહે છે અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધરી અને શંકાસ્પદ લોકોને ઝડપી લઇ અને તેમના ઉપર કાર્યવાહી પણ કરે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આપણી મજા અબોલ માટે સજા: યાયાવર પક્ષીઓને ખોરાક આપતા પહેલા વિચારજો...
  2. Porbandar News : પોરબંદરમાં વિદેશી પક્ષીઓની ગૂંજ વ્યાપી, ફ્લેમિંગો સહિત 248 પ્રજાતિના પક્ષી આવ્યાં

TAGGED:

EXOTIC BIRDS KUTCH SMALL RANN
FLAMINGO SPOONBILL ORIOLE TAYLOR
ARRIVAL OF MIGRATORY BIRDS
ARRIVAL OF MIGRATORY BIRDS IN KUTCH
KUTCH SMALL RANN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.