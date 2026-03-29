નખત્રાણામાંથી 6.80 લાખના એલ્યુમીનીયમ કેબલ ચોરી, LCBએ 5 આરોપીને દબોચ્યા
ઝડપાયેલા આરોપીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે રાત્રિના સમયે જડોદર ગામની સીમમાં વીજ થાંભલાઓ પર લગાવેલા કેબલ કાપી ચોરી કરી હતી.
Published : March 29, 2026 at 10:33 AM IST
નખત્રાણા: પશ્ચિમ કચ્છ LCBની સતર્ક કામગીરીના કારણે નખત્રાણા તાલુકામાં મોટી કેબલ ચોરીનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરી પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડી કુલ રૂ.6.80 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
માહિતી મુજબ, LCBની ટીમ નખત્રાણા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે વિરાણી ફાટક નજીક ખાનગી સૂત્રો દ્વારા જાણ મળી હતી કે, નાના વરનોરા ગામનો સુલતાન જુસબ મોખા તેના સાથીદારો સાથે મળીને કોટડા (જડોદર) તરફથી બોલેરો પીકઅપમાં એલ્યુમીનીયમના વાયર લોડ કરી નખત્રાણા તરફ આવી રહ્યો છે. મળેલી બાતમી અનુસાર આ વાયર ચોરીના હોવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી હતી અને તેને ભુજ ખાતે વેચાણ માટે લઈ જવાઈ રહ્યો હતો.
આ માહિતી મળતાં જ પોલીસે તાત્કાલિક ચક્રવ્યૂહ રચી માર્ગ પર નાકાબંધી કરી તપાસ હાથ ધરી. દરમિયાન એક બોલેરો પીકઅપ ઝડપાઈ આવી, જેમાં પાંચ વ્યક્તિઓ સવાર હતાં. વાહનની તપાસ કરતાં તેમાં મોટા પ્રમાણમાં એલ્યુમીનીયમ કેબલના ગુચડા મળી આવ્યા હતા.
પોલીસ દ્વારા આ તમામ લોકોની કડક પૂછપરછ કરતા આરોપીઓએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું કે, બે દિવસ અગાઉ રાત્રિના સમયે જડોદર ગામની સીમમાં વીજ થાંભલાઓ પર લગાવેલા કેબલ કાપી ચોરી કરી હતી અને આ માલને વેચવા માટે લઈ જઈ રહ્યા હતા.