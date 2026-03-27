કચ્છ: પંચાયતી રાજની નવી ગોઠવણી; જિલ્લા પ્રમુખ ST મહિલા માટે અનામત, તાલુકા સ્તરે રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર
જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ પદ માટે જુદી-જુદી શ્રેણી મુજબ આરક્ષણ ફાળવાયું છે. આને કારણે ઘણા રાજકીય દાવપેચ બદલાઈ જશે અને નવા ચહેરાઓ આગળ આવશે
Published : March 27, 2026 at 7:27 PM IST
ભુજ: કચ્છ જિલ્લામાં પંચાયતી રાજની રાજકીય દિશા બદલાવા જઈ રહી છે. ગુજરાત સરકારે 25 માર્ચ 2026ના રોજ ગેઝેટ નોટિફિકેશન જાહેર કરીને જિલ્લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે નવી રોટેશન જાહેર કરી છે. આ જાહેરાત બાદ જિલ્લામાં રાજકીય ચર્ચાઓ, અંદાજો અને વ્યૂહરચનાઓનું વાતાવરણ ગરમાયું છે
સર્વોચ્ચ સ્તરે, કચ્છ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખનું પદ અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયથી પ્રથમ વખત અથવા લાંબા સમય પછી ST મહિલા નેતૃત્વને જિલ્લા સ્તરે મહત્વપૂર્ણ તક મળશે. રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલાથી સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયમાં રાજકીય સક્રિયતા વધશે અને મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધુ મજબૂત બનશે.
તાલુકા પંચાયતોમાં આરક્ષણથી બદલાશે રાજકીય દ્રશ્ય
જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ પદ માટે જુદી-જુદી શ્રેણી મુજબ આરક્ષણ ફાળવાયું છે. આ રોટેશનને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં હાલના રાજકીય દાવપેચ બદલાઈ જશે અને નવા ચહેરાઓ આગળ આવશે. નવી અનામત વ્યવસ્થાએ સ્થાનિક રાજકીય ગતિવિધિઓને તેજ બનાવી દીધી છે. વિવિધ રાજકીય પક્ષો હવે આ નવી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ઉમેદવારોની પસંદગી અને ગઠબંધનની વ્યૂહરચના તૈયાર કરશે. ખાસ કરીને મહિલા અને અનુસૂચિત વર્ગોમાંથી નવા નેતાઓને તક મળવાથી રાજકારણમાં નવી દિશા જોવા મળશે.
તાલુકાવાર નવી અનામત ગોઠવણી:
- નખત્રાણા તાલુકા પંચાયત: SEBC (બક્ષીપંચ) મહિલા
- રાપર તાલુકા પંચાયત: SEBC
- લખપત તાલુકા પંચાયત: SC (અનુસૂચિત જાતિ)
- ભુજ તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય મહિલા
- ભચાઉ તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય મહિલા
- માંડવી તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય મહિલા
- મુંદ્રા તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય મહિલા
- અબડાસા તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય (જનરલ)
- અંજાર તાલુકા પંચાયત: સામાન્ય (જનરલ)
આ ગોઠવણી મુજબ, કુલ 4 તાલુકાઓમાં મહિલા અનામત હોવાથી “મહિલા રાજ”ની સ્થિતિ ઉભી થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ભુજ, ભચાઉ, માંડવી અને મુંદ્રા તાલુકાઓમાં મહિલા ઉમેદવારો માટે રાજકીય તક વધશે.
રાજકીય પક્ષો માટે નવી પડકારો અને તક
આ રોટેશન જાહેર થતાં જ રાજકીય પક્ષોમાં ચહલપહલ વધી છે. જે નેતાઓ અગાઉ પ્રમુખ પદ માટે દાવેદાર હતા, તેઓ હવે અનામતના કારણે બહાર થઈ શકે છે, જ્યારે નવા ઉમેદવારો માટે રસ્તો ખુલ્યો છે. પક્ષોને હવે જાતિ અને લિંગના આધારે ઉમેદવારો પસંદ કરવા પડશે. સ્થાનિક સ્તરે ગઠબંધન અને આંતરિક રાજકારણમાં ફેરફાર થશે. મહિલાઓ અને પછાત વર્ગના નેતાઓને સશક્ત થવાની તક મળશે. ખાસ કરીને ST મહિલા માટે જિલ્લા પ્રમુખ પદ અનામત થવાથી, રાજકીય પક્ષો આ વર્ગમાંથી મજબૂત અને લોકપ્રિય ચહેરા શોધવામાં લાગી જશે.
કાનૂની માળખું: બંધારણીય જોગવાઈઓનો અમલ
આ રોટેશન ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 243D અને ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, 1993 હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. આ જોગવાઈઓ અનુસાર, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં SC, ST, SEBC અને મહિલાઓને આરક્ષણ આપવું ફરજિયાત છે. આ આરક્ષણ સમયાંતરે રોટેશન આધારે બદલવું પડે છે. તમામ વર્ગોને સમાન પ્રતિનિધિત્વ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. સરકારનો આ નિર્ણય સંવિધાનિક ફરજ સાથે સાથે સામાજિક સમાનતા તરફનું મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.
સ્થાનિક સ્તરે શું બદલાશે?
આ નવી ગોઠવણીથી કચ્છના રાજકારણમાં નીચે મુજબના ફેરફારો જોવા મળી શકે છે:
- જૂના રાજકીય સમીકરણો તૂટશે અને નવા ગઠબંધનો ઉભા થશે
- યુવા અને મહિલા નેતાઓને આગળ આવવાની તક મળશે
- ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રાજકીય સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બનશે
- વિકાસના મુદ્દાઓ સાથે સામાજિક પ્રતિનિધિત્વ પણ મુખ્ય મુદ્દો બનશે
આગળ શું?
હવે આ અનામત મુજબ તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો દ્વારા પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી યોજાશે. આગામી દિવસોમાં ઉમેદવારી, રાજકીય બેઠકો અને વ્યૂહરચનાઓ વધુ તેજ બનશે.
કુલ મળીને, આ રોટેશન માત્ર આરક્ષણની પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ કચ્છના રાજકીય ભવિષ્યને નવી દિશા આપનાર મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન છે. આગામી ચૂંટણીમાં કોણ આગળ આવે છે અને કેવી રીતે સત્તા સમીકરણો બદલાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
