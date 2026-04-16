કચ્છ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ઉમેદવારી પરત ખેંચાતા અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ, હવે જંગ વધુ રસપ્રદ બન્યો
નગરપાલિકા સ્તરે ગાંધીધામ, ભુજ, અંજાર, માંડવી, મુંદરા-બારોઇ અને નખત્રાણા સહિતના વિસ્તારોમાં કુલ 380 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા હતા.
Published : April 16, 2026 at 1:12 PM IST
કચ્છ: કચ્છ જિલ્લામાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે વિવિધ નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત ક્ષેત્રોમાંથી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચતા હવે ચૂંટણીનું આખરી ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં હવે બાકી રહેલા ઉમેદવારો વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે, જેના કારણે ચૂંટણી વધુ રસપ્રદ અને સ્પર્ધાત્મક બની છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર નગરપાલિકા સ્તરે ગાંધીધામ, ભુજ, અંજાર, માંડવી, મુંદરા-બારોઇ અને નખત્રાણા સહિતના વિસ્તારોમાં કુલ 380 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા હતા, જેમાંથી માત્ર ૯ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શહેર વિસ્તારોમાં ઉમેદવારોમાં સ્પર્ધાની ભાવના મજબૂત રહી છે અને મોટાભાગના ઉમેદવારો મેદાનમાં ટકેલા છે.
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સ્તરે પણ ચિત્ર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બન્યું છે. કચ્છ જિલ્લા પંચાયત તેમજ વિવિધ તાલુકા પંચાયતોમાં મળીને કુલ 499 ઉમેદવારોમાંથી 39 ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી છે. ભુજ, માંડવી, મુંદરા, અબડાસા, નખત્રાણા, લખપત, અંજાર, ભચાઉ અને રાપર તાલુકાઓમાં આ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા જોવા મળી હતી, જેનાથી કેટલાક વિસ્તારોમાં સીધી ટક્કર વધુ કઠિન બની છે.
ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ હવે તમામ રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારો પોતપોતાના પ્રચારમાં વધુ તાકાત લગાવી રહ્યા છે. મતદારોને રીઝવવા માટે વિકાસના મુદ્દા, સ્થાનિક સમસ્યાઓ અને વચનોને કેન્દ્રમાં રાખીને પ્રચાર તેજ બન્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો માટે રસાકસી વધુ જોવા મળી રહી છે.
આ આખી પ્રક્રિયાએ ચૂંટણીના સમીકરણોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે. જ્યાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટતા સીધી ટક્કર સર્જાઈ છે, ત્યાં કેટલાક વિસ્તારોમાં હજી પણ મુકાબલો યથાવત રહ્યો છે. હવે મતદાનના દિવસે મતદારો કયા ઉમેદવારને પસંદ કરે છે તે પર તમામની નજર રહેશે.
કચ્છ જિલ્લામાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલા જ રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ભાજપને વિવિધ સ્તરે કુલ 26 બેઠકો બિનહરીફ મળતા પક્ષમાં ઉત્સાહનો માહોલ સર્જાયો છે, જ્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસે આ પરિસ્થિતિને લઈને ગંભીર આક્ષેપો કરતા ચૂંટણી માહોલ વધુ તંગ બન્યો છે.
મળતી વિગતો અનુસાર ભાજપને જિલ્લા પંચાયતની એક બેઠક, મહાનગરપાલિકાની એક બેઠક, તાલુકા પંચાયતની 9 બેઠકો અને નગરપાલિકાની 15 બેઠકો બિનહરીફ મળી છે. આ રીતે કુલ 26 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો વિના વિરોધ જીતતા પક્ષે ચૂંટણી પહેલા જ મજબૂત સ્થિતિ બનાવી લીધી છે. આ બિનહરીફ જીતને ભાજપ પોતાના સંગઠનના પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતાનું પ્રતિબિંબ ગણાવી રહ્યો છે.
બીજી તરફ કોંગ્રેસે આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા છે. કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જિલ્લા પ્રમુખ વી.કે. હુંબલે ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને દબાણમાં લેવા માટે પોલીસ તંત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે કેટલાક ઉમેદવારોને ધમકી આપવાની અને ચૂંટણીમાંથી પીછેહઠ કરવા માટે દબાણ કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે.
વી.કે. હુંબલે વધુમાં કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને સાવચેત રહેવા અને જો કોઈ દબાણ કે ધમકી મળે તો તેના કોલ રેકોર્ડિંગ સહિતના પુરાવા એકત્ર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી યોગ્ય સમયે આ મુદ્દો ઊંચા સ્તરે રજૂ કરી શકાય. કોંગ્રેસના આ આક્ષેપોએ ચૂંટણી પ્રક્રિયાની પારદર્શિતાને લઈને ચર્ચાઓને વેગ આપ્યો છે.
આ દરમિયાન ચૂંટણીના મેદાનમાં હજી બાકી રહેલી બેઠકો માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો પુરજોશમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે. બિનહરીફ જીત બાદ ભાજપ વધુ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતર્યું છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારોને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસોમાં લાગી છે.
કુલ મળીને કચ્છ જિલ્લાના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હવે માત્ર મતદાન પૂરતી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ રાજકીય આક્ષેપ-પ્રત્યારોપોના કારણે વધુ રસપ્રદ અને તંગ બની ગઈ છે. આવનારા દિવસોમાં આ મુદ્દા ચૂંટણીના પરિણામો પર કેટલો પ્રભાવ પાડે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.