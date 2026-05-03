કચ્છમાં સરકારી શાળાની વિદ્યાર્થિનીએ રોશન કર્યું દેશનું નામ, જાપાનના ‘સકુરા સાયન્સ એક્શન પ્રોગ્રામ-2026’ માટે પસંદગી
વર્ષ 2024માં કોમલ ચારણની સફળતા બાદ ફરી એક વાર માધાપર મોડેલ સ્કૂલની પ્રતિભા પર દેશ-વિદેશની મહોર, સરકારી શિક્ષણ સંસ્થાઓની ગુણવત્તાનો જીવંત પુરાવો.
Published : May 3, 2026 at 3:54 PM IST
કચ્છ: જિલ્લાના શૈક્ષણિક ગગનમાં ફરી એકવાર ગૌરવનો ચમકારો થયો છે. ભુજ નજીક આવેલી સરકારી મોડેલ સ્કૂલ માધાપરની ધોરણ-12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની વિદ્યાર્થીની નિશા અરજણભાઈ આયરની પસંદગી જાપાનના પ્રતિષ્ઠિત ‘સકુરા સાયન્સ એક્શન પ્રોગ્રામ-2026’ માટે થતાં જિલ્લાભરમાં આનંદ વ્યાપી ગયો છે. સરકારી શિક્ષણ સંસ્થાઓ મહેનત અને માર્ગદર્શનથી વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક મંચ સુધી લઈ જઈ શકે છે, તેનો આ જીવંત દાખલો છે.
જાપાનની એક અગ્રણી વિજ્ઞાન શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવા પેઢીમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ, સંશોધનવૃત્તિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમજણ વિકસાવવાનો છે. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય શિક્ષણ વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ દેશભરમાંથી માત્ર 56 મેધાવી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ગુજરાતના ચાર વિદ્યાર્થીઓએ સ્થાન મેળવ્યું છે, જેમાં કચ્છ જિલ્લાનું એકમાત્ર પ્રતિનિધિત્વ નિશા આયર કરી રહી છે.
માધાપર મોડલ સ્કૂલ માટે આ સિદ્ધિ સતત બીજા વર્ષની છે. વર્ષ 2024માં આ જ શાળાની વિદ્યાર્થિની કોમલ અરવિંદભાઈ ચારણે પણ આ જ કાર્યક્રમ માટે પસંદગી પામીને જાપાનના સેમિનારમાં ભાગ લીધો હતો. સતત બીજી વખત સમાન સ્તરની સફળતાએ શાળાના શૈક્ષણિક વાતાવરણ અને વૈજ્ઞાનિક ઘડતરની ગુણવત્તા પર ફરી મહોર લાગી છે.
પસંદગીના સમાચાર મળતાં જ ગામથી લઈને સમગ્ર કચ્છ શિક્ષણ વર્તુળમાં ખુશી ફેલાઈ ગઈ. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સંજયભાઈ પરમારે વિદ્યાર્થીની નિશા આયરને રૂબરૂ શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેના જાપાન પ્રવાસ માટે પ્રોત્સાહિત કરી. તેમણે શાળાના આચાર્ય વિજયભાઈ કાલરીયા તથા સમગ્ર શિક્ષકવર્ગને પણ અભિનંદન આપ્યા હતા. શાળામાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જાગૃતિ, પ્રેઝન્ટેશન કૌશલ્ય અને શૈક્ષણિક શિસ્ત પર અપાતા ભારને કારણે જ આ સફળતા શક્ય બની હોવાનું શિક્ષકો જણાવે છે.
શાળાના આચાર્યએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી 24 મે થી 30 મે 2026 દરમિયાન યોજાનાર જાપાન પ્રવાસ દરમિયાન નિશા આયર આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારમાં ભાગ લેશે. અહીં ‘વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીના અનુભવો’ વિષય પર યોજાનારી ચર્ચા, પ્રેઝન્ટેશન અને વૈજ્ઞાનિક સંવાદમાં તે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. વિશ્વસ્તરીય શિક્ષણ પદ્ધતિ, આધુનિક સંશોધન પ્રયોગશાળાઓ અને જાપાનના ટેક્નોલોજીકલ માહોલનો સીધો અનુભવ તેને મળશે, જે ભવિષ્યમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ પ્રેરણાસ્ત્રોત બનશે.
શાળાના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 મેથી 30 મે 2026 દરમિયાન જાપાનમાં યોજાનાર કાર્યક્રમ દરમિયાન નિશા આયર 'વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીના અનુભવો' વિષયક સત્રો, સંશોધન પ્રદર્શનો અને વૈજ્ઞાનિક સંવાદમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. જાપાનની આધુનિક પ્રયોગશાળાઓ, ત્યાંની ટેક્નોલોજી આધારિત અધ્યયન પદ્ધતિ અને વૈશ્વિક સમકક્ષો સાથેના સંવાદનો સીધો લાભ તેને મળશે.
નોંધનીય છે કે માધાપર મોડેલ સ્કૂલ છેલ્લા ઘણા સમયથી માત્ર શૈક્ષણિક પરિણામોમાં જ નહીં પરંતુ નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, રમતગમત અને પર્યાવરણ જાગૃતિ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આગવી ઓળખ ઊભી કરી રહી છે. ગુજરાતની છેવાડાની સરકારી શાળામાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચેલી આ વિદ્યાર્થિનીની સિદ્ધિ સમગ્ર કચ્છના યુવાનો માટે આત્મવિશ્વાસની નવી ચેતના લઈને આવી છે.
