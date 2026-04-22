વિશ્વાસઘાતથી કરોડોની સાયબર ઠગાઈ: ભુજમાં એકાઉન્ટ કિટ રેકેટનો પર્દાફાશ, રુ.70 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનનો ખુલાસો
ભુજ શહેર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 તેમજ આઈ.ટી. એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
Published : April 22, 2026 at 1:30 PM IST
કચ્છ : જિલ્લામાં સાયબર ગુનાખોરી સામે કડક કાર્યવાહી કરતાં સાયબર સેલ અને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (એલ.સી.બી.) દ્વારા એક મોટું રેકેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આરોપીઓએ સામાન્ય લોકોનો વિશ્વાસ જીતી તેમના નામે બેન્ક ખાતાઓ ખોલાવી અને તે ખાતાઓની કિટ બહારની ગેંગને કમિશનના આધારે આપીને મોટા પાયે છેતરપિંડી આચરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ 'સમન્વય પોર્ટલ' પરથી મળતી માહિતીના આધારે પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ એકાઉન્ટ્સની વિગતવાર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ તપાસ દરમિયાન ભુજના કોડકી રોડ વિસ્તારના નીખીલભાઈ નાનજીભાઈ મહેશ્વરી અને નખત્રાણા તાલુકાના બીબર ગામના રાજેન્દ્રકુમાર ઉર્ફે રાજા ગરવા સાયબર ફ્રોડમાં સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું.
પોલીસ તપાસ મુજબ, આરોપીઓ લોકો પાસેથી વિશ્વાસમાં લઇ તેમના નામે અલગ-અલગ બેન્કોમાં ખાતા ખોલાવતા અને ત્યારબાદ તેની પાસબુક, ચેકબુક, ATM કાર્ડ સહિતની એકાઉન્ટ કિટ અન્ય અજાણ્યા તત્વોને સોંપી દેતા. આ ખાતાઓ મારફતે સાયબર છેતરપિંડીના મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવતા હતા.
પોલીસે આરોપી નીખીલ મહેશ્વરીના ઘરેથી મોટી સંખ્યામાં પુરાવા જપ્ત કર્યા છે. જેમાં 27 પાસબુક, 8 ચેકબુક, 18 ATM કાર્ડ, 21 સિમ કાર્ડ, 5 મોબાઇલ ફોન, 2 લેપટોપ, ડેટા ડિવાઇસ, રાઉટર, QR કોડ અને વિવિધ સ્ટેમ્પનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો એ થયો કે આ તમામ એકાઉન્ટ્સમાં મળીને આશરે રુ.70 કરોડ જેટલી રકમના ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા છે. સમગ્ર મામલો મોટા સાયબર ગેંગ સાથે જોડાયેલ હોવાની શંકા મજબૂત બની છે.
આ ઘટનાને લઇ ભુજ શહેર એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 તેમજ આઈ.ટી. એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપીઓને ઝડપી લઇ વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસે લોકોને ચેતવણી આપી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિને પોતાના બેન્ક ખાતાની વિગતો કે દસ્તાવેજો આપતા પહેલા સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે, નહીં તો તેઓ અજાણતા જ સાયબર ગુનાનો ભાગ બની શકે છે.
આ પણ વાંચો...