ભુજ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, પોલીસ-બોમ્બ સ્ક્વોડે સઘન તપાસ હાથ ધરી

પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ન્યાયાલય વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સામાન્ય લોકોની અવરજવર પર રોક લગાવવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 1:54 PM IST

કચ્છ : જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજમાં સ્થિત ન્યાયાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ધમકીભર્યા મેસેજો ઝડપથી વાયરલ થતાં પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ તેમજ અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ તરત જ ન્યાયાલય પરિસરે પહોંચી ગઈ હતી અને સમગ્ર વિસ્તારની સુરક્ષા કડક બનાવી દેવામાં આવી હતી.

સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ પરિસરને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટમાં હાજર વકીલો, ન્યાયાધીશો અને કોર્ટ સ્ટાફને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ન્યાયાલય વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સામાન્ય લોકોની અવરજવર પર રોક લગાવવામાં આવી હતી.

ધમકીના સંદર્ભમાં બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. બંને ટીમોએ કોર્ટ પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ દ્વારા દરેક ખૂણાની ચકાસણી કરીને કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે સામગ્રી હોવાની શક્યતા અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી.

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા મેસેજોના સ્ત્રોત સુધી પહોંચવા માટે સાયબર ક્રાઈમ સેલને પણ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા આ મેસેજ કોણે મોકલ્યો અને તેનો મૂળ સ્ત્રોત શું છે, તે અંગે ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર દ્વારા ભુજ શહેરની સંવેદનશીલ સરકારી કચેરીઓ તેમજ જાહેર સ્થળોએ સુરક્ષા વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.

પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવાની અને કોઈ પણ શંકાસ્પદ માહિતી કે પ્રવૃત્તિ જણાય તો તરત પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે વધુ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા સમય પહેલાં ભુજની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યાની ઘટના બની હતી. તે ઘટનાના પગલે શહેરમાં પહેલેથી જ ચિંતાનું વાતાવરણ હતું અને હવે ન્યાયાલયને ધમકી મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સતર્ક બની ગઈ છે.

