કચ્છ: ભુજોડીમાં લુપ્ત થતી 400 વર્ષની વુડન કાર્વિંગ કળા, હવે માત્ર ગણ્યા ગાંઠ્યા જ કારીગરો સંભાળી રહ્યા છે વારસો

એક સમયે રાજા-મહારાજાઓના મહેલો શોભાવતી આ કળા આજે માત્ર થોડાક કારીગરોના હાથમાં જ સીમિત રહી ગઈ છે.

Published : March 22, 2026 at 6:40 AM IST

કચ્છ : જિલ્લાની ધરતી પર અનેક લોકકળાઓ આજે પણ જીવંત છે, પરંતુ કેટલીક કળાઓ સમયની સાથે ધીમે ધીમે લુપ્ત થવાની કગર પર છે. એવી જ એક અનોખી અને અદભુત પરંપરાગત કળા છે. ભુજોડીની વુડન કાર્વિંગ (લાકડાની કોતરણી) કળા, જેનો ઇતિહાસ અંદાજે 400 વર્ષ જૂનો છે. એક સમયે રાજા-મહારાજાઓના મહેલો શોભાવતી આ કળા આજે માત્ર થોડાક કારીગરોના હાથમાં જ સીમિત રહી ગઈ છે.

ભુજોડી, જેને કચ્છની કલા નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં આ કળા પેઢીદર પેઢી વારસામાં મળી રહી છે. રાજાશાહી સમયમાં આ કળાનો ઉપયોગ સોફાસેટ, ટેબલ, ડાઇનિંગ સેટ, પૂજામાં વપરાતા બાજોઠ, પાટલા અને અન્ય સુશોભન વસ્તુઓ બનાવવા માટે થતો હતો. લાકડાની સપાટી પર સૂક્ષ્મ અને જીવંત ડિઝાઇન કોતરવાની આ કળા કારીગરોના કુશળ હાથે જ જીવંત બની રહે છે.

હાલમાં કચ્છ જિલ્લામાં ખાસ કરીને ભુજોડી અને બન્ની વિસ્તારમાં મળીને માત્ર 30 થી 35 જેટલા કારીગરો જ આ પરંપરાગત કળાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. આ કળા શીખવાની પ્રક્રિયા કોઈ સંસ્થામાં નહીં પરંતુ કુટુંબ પરંપરાથી જ ચાલે છે, જ્યાં દાદા-પિતા પાસેથી પુત્ર અને પૌત્ર સુધી જ્ઞાન પહોંચે છે.

ભુજોડીના જાણીતા કારીગર જયમલ માયા મારવાડા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ કળાને સમર્પિત રહ્યા છે. તેમણે આ કળા પોતાના પૂર્વજોથી શીખી છે અને આજે તેમની દસમી પેઢી પણ આ પરંપરાને આગળ વધારી રહી છે. તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા તૈયાર થતી કૃતિઓ દેશ-વિદેશમાં પ્રશંસા મેળવી રહી છે. દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલોર જેવા મોટા શહેરો ઉપરાંત વિદેશમાંથી પણ કલા રસિયાઓ અહીં આવીને આ કળા શીખવાની ઉત્સુકતા દર્શાવે છે.

જયમલ માયા મારવાડાએ ETV Bharat સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ કળા તેમના દાદા પાસેથી શીખી હતી અને તેમના દાદાએ તેમના પર દાદા પાસેથી આ કાળા શીખી હતી. 400 વર્ષ જૂની આ કળા અમારા વંશવારસો સાથે જોડાયેલી છે. પરંપરાગત રીતે એકબીજાને શીખવી આ કળા આજે અમારી 10મી પેઢીમાં પણ નિરંતર ચાલુ છે. જેને જોવા તેમજ શીખવા માટે દિલ્હી, બેંગલોર, મુંબઈ જેવા ભારત દેશના મોટા શહેરો તેમજ વિદેશોથી પણ કલા રસિયા આવે છે અને ઉત્સુકતાપૂર્વક આ કલા શીખવામાં રસ ધરાવે છે.

આ લાકડાની પસંદગી પણ આ કળામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સાગવાન, સીસમ, લીમડો, બાવળ અને આંબા જેવા વિવિધ પ્રકારના લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં ખાસ કરીને લીમડાનો લાકડો વધુ પ્રચલિત છે, કારણ કે તે એન્ટી-બેક્ટેરિયલ ગુણ ધરાવે છે અને તેમાં જીવાત લાગવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. સાથે જ તે ટકાઉ અને ખર્ચમાં સસ્તું હોવાથી ગ્રાહકો માટે અનુકૂળ છે.આ કળામાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો પણ ખાસ હોય છે.

જયમલ મારવાડાના પુત્ર વિજય મારવાડાએ ETV Bharat સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સતત 10મી પેઢીથી આ કલા અમે પરંપરાગત રીતે સાચવી રાખી છે અને હજુ પણ આવનારી પેઢીઓ આ કલા સાથે સંકળાયેલા રહે તેઓ અમારો નિરંતર પ્રયાસ ચાલુમાં છે. જેના કારણે સમગ્ર દેશ દુનિયામાં આજે પણ કચ્છની કલાનો વારસો પ્રખ્યાત થઈ રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા ભારતમાં તેમજ વિદેશોમાં અવારનવાર મેળા મલાખડાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે અમારી કલાનું પ્રદર્શન પણ ગોઠવવામાં આવતું હોય છે.

બજારમાં તૈયાર મળતા સાધનોના બદલે કારીગરો પોતાની જરૂરિયાત મુજબ લુહાર પાસે ખાસ ઓજારો તૈયાર કરાવે છે. ચોરસી, હથોડી અને વિવિધ પ્રકારના કોતરણી સાધનો વડે લાકડામાં સુંદર ડિઝાઇન ઊભી કરવામાં આવે છે. ભુજોડીના જયમલ માયા મારવાડાએ પરંપરાગત રીતે આ કલા શીખી અને આજે પણ આ કલા પર કામ કરી રહ્યા છે એટલું જ નહીં તેમના પુત્ર અને તેના પૌત્ર પણ આ કલામાં કામગીરી કરી અને મહારથ હાંસલ કરેલ છે.

જયમલ મારવાડા અને તેમના પરિવારને તેમની કલાત્મક કામગીરી માટે અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યા છે. તેમને ઇંગ્લેન્ડની ગ્લોબલ બુક ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમની માટે આ કળા માત્ર રોજગારનું સાધન નહીં પરંતુ એક વારસાગત ઓળખ છે.

આજે જ્યારે આધુનિક મશીનો અને મશીનમેડ ફર્નિચરનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે આવી હસ્તકળાઓ માટે પડકારો વધી રહ્યા છે. છતાં પણ ભુજોડીના કારીગરો પોતાની પરંપરાને જીવંત રાખવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આવતી પેઢી આ કળા સાથે જોડાય અને કચ્છની આ અનમોલ ધરોહર વિશ્વભરમાં વધુ પ્રખ્યાત બને, તે માટે સરકાર તેમજ સમાજ બંને તરફથી સહકાર અને પ્રોત્સાહન ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે.

