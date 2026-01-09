કચ્છ: પડાણામાં દારૂના કાળાબજાર પર મોટો પ્રહાર, પોલીસની રેડમાં 10.87 લાખનો વિદેશી દારૂ જપ્ત
પોલીસ દ્વારા કુલ રૂ. 10.87 લાખથી વધુ કિંમતનો વિદેશી દારૂ, કાર અને મોબાઇલ ફોન સહિતનો મુદામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
Published : January 9, 2026 at 10:45 AM IST
કચ્છ: પૂર્વ કચ્છની ઔદ્યોગિક નગરી તરીકે ઓળખાતા ગાંધીધામ નજીક આવેલા પડાણા વિસ્તારમાં પ્રોહીબીશનનો એક ગંભીર અને સંગઠિત ગુનો બહાર આવ્યો છે. ગાંધીધામ શહેર ‘બી’ ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા વહેલી સવારના પેટ્રોલિંગ દરમ્યાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે કરાયેલ રેઇડમાં વિદેશી દારૂના મોટા જથ્થા સાથે પાંચ આરોપીઓને રંગેહાથ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.
પડાણા પંચરત્ન માર્કેટ પાછળ આવેલા પ્લોટ નંબર-૨૨માં લોખંડના દરવાજા અને દીવાલથી બંધ મોટા વરંડામાં આરોપીઓ દ્વારા પૂર્વ આયોજન મુજબ ટ્રક મારફતે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ મંગાવી તેને ફોર વ્હીલર કારમાં ભરવામાં આવી રહ્યો હતો. માહિતીની પુષ્ટિ થયા બાદ પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને રેડ હાથ ધરી હતી.
રેડ દરમિયાન વરંડામાંથી વિદેશી દારૂથી ભરેલી સ્કોડા રેપિડ કાર, જમીન પર પડેલા અલગ-અલગ બ્રાન્ડના દારૂના પેટા તેમજ પાંચ શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા. પોલીસ દ્વારા કુલ રૂ. 10.87 લાખથી વધુ કિંમતનો વિદેશી દારૂ, કાર અને મોબાઇલ ફોન સહિતનો મુદામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશના રહેવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે કચ્છ વિસ્તારમાં રહીને દારૂની ગેરકાયદે હેરાફેરી કરતા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે મુખ્ય આરોપી સ્વરૂપસિંગ ચૌહાણ સામે અગાઉ પણ અંજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહીબીશનનો ગુનો નોંધાયેલ હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
પોલીસે આ કેસમાં વિદેશી દારૂ મોકલનાર, ટ્રક ચાલક, પ્લોટ આપનાર અજાણ્યા ઇસમ તેમજ દારૂ લઇ જનાર અન્ય બે વ્યક્તિઓને ફરાર આરોપી જાહેર કરી તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે. તમામ પકડાયેલા આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહીબીશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ રેડથી એક તરફ દારૂના કાળાબજારને મોટો ફટકો પડ્યો છે તો બીજી તરફ ગાંધીધામ ‘બી’ ડિવિઝન પોલીસની સતર્કતા અને કામગીરીની સરાહના સ્થાનિકોમાં થઈ રહી છે.
બાતમી મુજબ લોખંડના દરવાજા અને દીવાલથી બંધ મોટા વરંડામાં આરોપીઓ દ્વારા પૂર્વ આયોજિત કાવતરાં મુજબ ટ્રક મારફતે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ મંગાવી ફોર વ્હીલર કારમાં ભરી લેવાતો હતો. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને રેઇડ કરતા દારૂ ભરેલી કાર, જમીન પર પડેલા અલગ–અલગ બ્રાન્ડના પેટા તેમજ પાંચ શખ્સોને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓના નામ:
- સ્વરૂપસિંગ નારાયણસિંગ ચૌહાણ
- પ્રવિશિંગ છેલશિંગ ચૌહાણ
- રોહિત સોનિયા તાંડીલકર
- અજય ગ્યાનીલાલ મરાવી
- સુરજીતસિંગ બીશનસિંગ વરકડે
ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્ય આરોપી સ્વરૂપસિંગ ચૌહાણ સામે અગાઉ પણ અંજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહીબીશનનો ગુનો નોંધાયેલ હોવાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ સામે આવ્યો છે.
પકડવાના બાકી આરોપીઓ:
- પરબતસિંગ બાઘસિંગ રાઠોડ – રહે. ચોહટન, રાજસ્થાન
- પરબતસિંગને પ્લોટ (વાડો) આપનાર અજાણ્યો ઇસમ
- વિદેશી દારૂનો જથ્થો લઇ આવનાર ટ્રક ચાલક
- કારમાં આવી દારૂ લઇ જનાર બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ
પોલીસે પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ તેમજ ફરાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહીબીશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહીથી ગાંધીધામ–પડાણા વિસ્તારમાં દારૂના ગેરકાયદે વેપાર પર મોટો પ્રહાર થયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
