કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર: સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાંથી એક-બે દિવસમાં છોડાશે પાણી
રાજ્યના જળ પુરવઠા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે માંગરોળ તાલુકામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મોટું નિવેદન આપ્યું
Published : August 30, 2026 at 3:51 PM IST
સુરત: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાની ઋતુના 85 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં, અપેક્ષિત વરસાદ ન વરસવાને કારણે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં પાણીની વિકટ અછત ઊભી થઈ છે. ખાસ કરીને દ્વારકા, કચ્છ, રાજકોટ અને જામનગર જેવા જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાના રિસાઈ જવાના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.
રાજકોટ જિલ્લામાં સિઝનની જરૂરિયાત સામે માત્ર આંશિક વરસાદ જ વરસતા 70% જેટલી વરસાદની અછત નોંધાઈ છે. આ અછત અને વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટવાને કારણે મગફળી અને કપાસના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, જો આ જ સ્થિતિ રહી તો મગફળીનો ફાલ સારો નહીં ઉતરે અને દાણા નાના રહી જવાથી બજારમાં યોગ્ય ભાવ પણ નહીં મળે. આ કટોકટીભરી સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્યના જળ પુરવઠા વિભાગના મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે માંગરોળ તાલુકામાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની અછત અને સિંચાઈના પાણીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાંથી આગામી એક-બે દિવસમાં જ પાણી છોડવામાં આવશે. આ પાણી દ્વારા ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે, જેથી પાકને બચાવી શકાય અને પાણીની સમસ્યાનું નિવારણ થઈ શકે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ચાલુ વર્ષે વરસાદની અનિયમિતતા જોવા મળી રહી છે અને સમગ્ર રાજ્યમાં અપેક્ષાકૃત વરસાદ ન થવાને કારણે ખેડૂતોની ચિંતાઓ વધી છે.
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