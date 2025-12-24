કુંવરજી બાવળિયાની પદયાત્રા ચાર દિવસમાં 200 KM અંતર કાપી જૂનાગઢ પહોંચી, યોજનાનો લાભ ઉઠાવવા લોકોને માહિતગાર કર્યા
કુંવરજી બાવળિયાની ઘેલા સોમનાથથી જનકલ્યાણ શિવ વંદના પદયાત્રા ચોથા દિવસે જૂનાગઢ પહોંચી
Published : December 24, 2025 at 7:34 AM IST
જૂનાગઢ: રાજ્યના રોજગાર અને યુવા કલ્યાણ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા ઘેલા સોમનાથથી સોમનાથ સુધીની જનકલ્યાણ શિવ વંદના પદયાત્રા ચોથા દિવસે જૂનાગઢ ખાતે આવી પહોંચી હતી. જસદણથી શરૂ થઈને જુનાગઢ સુધીના માર્ગ પર કુંવરજી બાવળિયાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રસ્તામાં આવતા ગામ લોકો સાથે મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગની જનકલ્યાણ યોજનાઓને લઇને લોકોને લાભ લેવા માટે માહિતગાર કર્યા હતા.
રાજ્યના રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા ઘેલા સોમનાથથી સોમનાથ સુધીની જન કલ્યાણ પદયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી જેમાં તેમના ટેકેદારોએ કુંવરજી બાવળિયા સાથે પદયાત્રા કરીને ચોથા દિવસે જૂનાગઢ પહોંચ્યા હતા. રાત્રી દરમિયાન જૂનાગઢ ખાતે પદયાત્રા વિરામ લેશે ત્યાર બાદ વહેલી સવારે સોમનાથ તરફ પદયાત્રા રવાના થશે. ચાર દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 200KM જેટલું અંતર પદયાત્રા દરમિયાન કેબિનેટ પ્રધાન કુંવરજી બાવળિયાએ ચાલીને પૂરું કર્યું છે. તેમની આ પદયાત્રા દરમિયાન માર્ગમાં આવતા ગામોના લોકો સાથે પણ તેમના વિભાગની યોજના લોકોને સમજાવીને તેમનો લાભ ગામ લોકો મેળવે તે માટેની શિબિર પર આયોજીત કરી હતી.
કુંવરજી બાવળિયાએ પ્રથમ વખત આ પ્રકારે લાંબી પદયાત્રા કરી છે. આ પહેલા ભાવનગરમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયા દ્વારા પણ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારના આયોજનથી સરકારની લોક કલ્યાણકારી યોજનાઓ કેબિનેટ પ્રધાનો મારફતે સીધી લોકો સુધી પહોંચે અને સરકારને આવી યોજનાઓ થકી લોકોનું સમર્થન પ્રાપ્ત થાય તે બાદે મહત્ત્વની માનવામાં આવે છે. જૂનાગઢ શહેરમાં પદયાત્રાનું આગમન થતા જ જિલ્લા ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સામાજિક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા અગ્રણીઓએ પણ પદયાત્રામાં સામેલ કેબિનેટ પ્રધાન કુંવરજી બાવળિયાનું સન્માન કરી પદયાત્રાને બિરદાવી હતી.
