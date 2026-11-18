કોળી સમાજના CMની માંગ વચ્ચે શું બોલ્યા કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા?
પબુભા માણેક, ઋષિભારતી બાપુ કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ તેવું નિવેદન કરી ચુક્યા છે.
Published : November 18, 2026 at 10:52 PM IST
રાજકોટઃ તળપદા કોળી સમાજના સ્નેહમિલન સમારોહમાં કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રીની માગને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળ બાબતનો નિર્ણય કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ એક સમાજ ન લઈ શકે, આ નિર્ણય હાઈકમાન્ડ દ્વારા સૌ સમાજને સાથે રાખીને લેવામાં આવે છે.
પબુભા માણેકે કહ્યું હતું, કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી હોવો જોઈએ.
ભાજપના સિનિયર ધારાસભ્ય પબુભા માણેકે ગુજરાતમાં કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ તેવું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમના આ નિવેદન બાદ રાજ્યભરમાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો હતો અને કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રીની માંગને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની હતી. આ વિવાદ વચ્ચે જ કોળી સમાજના સૌથી મોટા આગેવાન અને રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા રાજકોટમાં યોજાયેલા તળપદા કોળી સમાજના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મીડિયા દ્વારા આગામી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોળી સમાજને મળનારા સ્થાન બાબતે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો.
હાઈકમાન્ડનો નિર્ણય સર્વોપરીઃ કુંવરજી બાવળિયા
આ સવાલના જવાબમાં કુંવરજી બાવળિયાએ અત્યંત સંતુલિત અને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, અમારો કોળી સમાજ ખૂબ મોટો છે, તે વાત સાચી છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હાઈકમાન્ડની એક વ્યવસ્થા છે. હાઈકમાન્ડ દ્વારા સૌ સમાજના લોકોને સાથે રાખીને, સૌનો સરવાળો કરીને નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે. કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ એક સમાજ તેનો નિર્ણય કરી શકે નહીં. તેમના આ નિવેદનથી તેમણે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે, મુખ્યમંત્રી પદ જેવા મહત્વના નિર્ણયો સમાજના દબાણથી નહીં, પરંતુ પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વ દ્વારા લેવાય છે.
સાથે જ કુંવરજી બાવળિયાએ રાજકોટના આ સ્નેહમિલનને કોઈ રાજકીય બેઠક તરીકે જોવાનો પણ સ્પષ્ટ ઈનકાર કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિક્રમ સવંત 2083ના સ્નેહમિલનના ભાગરૂપે અમે બધા મળ્યા છીએ. રાજકોટમાં સમૂહ લગ્ન સમિતિ અને સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો દ્વારા આ સામાજિક સ્નેહમિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગમાં અમારા વર્તમાન કોર્પોરેટરો હોય, પૂર્વ કોર્પોરેટરો હોય, સમાજના અગ્રણીઓ હોય, સમૂહ લગ્ન સમિતિના સભ્યો હોય, કર્મચારી મંડળના સભ્યો હોય અને અમારા સમાજના સંતો-મહંતો બધા એક સામાજિક પ્રસંગમાં ભાગરૂપે મળ્યા છીએ. એ સિવાય અહીંયા કોઈ બીજી રાજકીય વાત છે જ નહીં.
રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, કુંવરજી બાવળિયાનું આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વનું છે. એક તરફ તેઓ કોળી સમાજના સૌથી મોટા નેતા છે, તો બીજી તરફ તેઓ ભાજપના વરિષ્ઠ કેબિનેટ મંત્રી પણ છે. આગામી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોળી સમાજને રીઝવવા અને સાથે જ પાર્ટીની શિસ્ત જાળવી રાખવા વચ્ચે તેમણે સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે સમાજના ગૌરવને જાળવી રાખીને કહ્યું કે સમાજ મોટો છે, પરંતુ સાથે જ પાર્ટીના હાઈકમાન્ડના નિર્ણયને સર્વોપરી ગણાવ્યો છે.
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