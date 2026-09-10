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ગુજરાતના રક્ષક દેવ કુંતેશ્વર મહાદેવ: જ્યાં એક જ સ્થળે બિરાજે છે નવ શિવલિંગ, નર્મદની કવિતામાં પણ ઉલ્લેખ

વાપીથી 7 કિલોમીટર દૂર દમણ સરહદ પાસે કુંતા ગામમાં આવેલું કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિર પ્રાચીન શિવધામ છે, જ્યાં અર્ધનારીશ્વર સહિત કુલ નવ શિવલિંગ સ્થાપિત છે.

ગુજરાતના રક્ષક દેવ કુંતેશ્વર મહાદેવ
ગુજરાતના રક્ષક દેવ કુંતેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 6:33 AM IST

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વલસાડ: ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ કવિ નર્મદે ‘જય જય ગરવી ગુજરાત’ કવિતામાં ગુજરાતની ચારેય દિશાના રક્ષક દેવસ્થાનોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતની રક્ષા કરતા દેવ તરીકે કુંતેશ્વર મહાદેવનું નામ લેવામાં આવ્યું છે. વાપી નજીક આવેલું આ પૌરાણિક શિવધામ આજે પણ ભક્તોની આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર છે. જે વાપી નજીક આવેલા કુંતા ગામ ખાતે આવેલું છે, જ્યાં લોકોની અતૂટ આસ્થા છે.

દમણ સરહદ નજીક આવેલું પૌરાણિક શિવધામ

વાપીથી આશરે સાત કિલોમીટર દૂર દમણની સરહદને અડીને આવેલા કુંતા ગામમાં કુંતેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. મંદિરની વિશેષતા એ છે કે અહીં અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપના શિવલિંગ સહિત કુલ નવ શિવલિંગ સ્થાપિત છે.

એક જ સ્થળે બિરાજે છે નવ શિવલિંગ, નર્મદની કવિતામાં પણ ઉલ્લેખ (Etv Bharat Gujarat)

મહાભારતકાળ સાથે જોડાયેલી છે મંદિરની લોકવાયકા

કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો ઇતિહાસ દ્વાપર યુગ અને મહાભારતકાળ સાથે જોડાયેલો હોવાનું સ્થાનિક લોકવાયકા કહે છે. પાંડવો વનવાસ દરમિયાન દંડકારણ્યની આ ભૂમિમાં આવ્યા હતા અને ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા અહીં આરાધના કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

માતા કુંતી સહિત પાંડવોએ કરી હતી શિવ આરાધના

લોકમાન્યતા મુજબ માતા કુંતી, પાંચ પાંડવો, દ્રૌપદી અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અહીં શિવલિંગ બનાવી ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા કરી હતી. ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થઈ અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હોવાનું શ્રદ્ધાળુઓ માને છે. જેને લઈને લોકોની અહીં શ્રાવણ માસમાં અનેરી આસ્થા જોવા મળે છે.

કુંતેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

એક જ સ્થળે નવ શિવલિંગની પૂજા વિશેષ આકર્ષણ

મંદિરમાં અર્ધનારીશ્વર શિવલિંગ ઉપરાંત યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, દ્રૌપદી અને શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા શિવલિંગની પણ પૂજા થાય છે. એક જ સ્થળે કુલ નવ શિવલિંગ હોવું મંદિરની આગવી વિશેષતા માનવામાં આવે છે. સમગ્ર ગુજરાત નહીં, સમગ્ર ભારતમાં ક્યાંય આવું દુર્લભ શિવલિંગ જોવા નહીં મળે, જેમાં ભગવાનની વહેતી જળધારામાં કુલ નવ શિવલિંગ સ્થાપિત છે.

કુંતા માતાના નામ પરથી પડ્યું કુંતા ગામ

માતા કુંતીએ અહીં શિવલિંગની સ્થાપના કરી હોવાની લોકમાન્યતા હોવાથી ગામનું નામ કુંતા અને મંદિરનું નામ કુંતેશ્વર મહાદેવ પડ્યું હોવાનું કહેવાય છે. અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપના શિવલિંગની સ્ત્રી અને પુરુષ બંને દ્વારા પૂજા કરી શકાય છે. સાથે પાંડવો દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલા શિવલિંગ પણ સામેલ છે.

એક જ સ્થળે બિરાજે છે નવ શિવલિંગ
એક જ સ્થળે બિરાજે છે નવ શિવલિંગ (Etv Bharat Gujarat)

1832ના જીર્ણોદ્ધારની તખ્તી મંદિરની પ્રાચીનતાનો પુરાવો

મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર લગાવવામાં આવેલી તખ્તી પરથી તેની પ્રાચીનતાનો મહત્વનો પુરાવો મળે છે. તખ્તી પર સંવત 1888 એટલે કે ઇ.સ. 1832માં મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. મંદિરના મહંતના જણાવ્યા મુજબ તેમની આઠમી પેઢી મંદિરમાં પૂજન કરે છે. પરંતુ કોના દ્વારા જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો તેનો કોઈ પુરાવો કે ઓળખ મળી નથી.

મંદિર સાથે જોડાયેલા લોકોના જણાવ્યા મુજબ 1832ના જીર્ણોદ્ધાર પહેલાં પણ મંદિરનો બે વખત જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેના પરથી મંદિરના લાંબા ઐતિહાસિક વારસાનો અંદાજ આવે છે.

કુંતેશ્વર મહાદેવ
કુંતેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

દીપમાળા સાથે જોડાયેલી છે પવિત્ર માન્યતા

મંદિર પરિસરમાં આવેલી ભવ્ય દીપમાળા પણ શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે. સ્થાનિક માન્યતા અનુસાર આ સ્થળ એક પવિત્ર સ્ત્રી સંન્યાસિનીની જીવતી સમાધિ સાથે જોડાયેલું છે અને માનતા પૂર્ણ થયા બાદ ભક્તો અહીં દીવો પ્રગટાવે છે. એકસાથે 100થી વધુ દીપકો પ્રગટાવવાની દીપમાળા મંદિર પરિસરમાં આવેલી છે, જે એક સાથે દીપકો ઝળહળે તો રોશની અદભૂત હોય છે.

મનોકામના પૂર્ણ થવાની ભક્તોમાં અતૂટ શ્રદ્ધા

ભક્તોની માન્યતા મુજબ સાચી શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવથી ભગવાન શિવની આરાધના કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે. જીવનની વિવિધ મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ માટે શ્રદ્ધાળુઓ અહીં પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે.

સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પણ દંપતીઓ કરે છે પ્રાર્થના

કુંતેશ્વર મહાદેવના પૂજન-અર્ચન કરવાથી નિઃસંતાન દંપતીઓ સંતાન પ્રાપ્તિની આશા સાથે અહીં પૂજા કરતા હોવાની સ્થાનિક ધાર્મિક માન્યતા છે. અનેક શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થવાની આસ્થા સાથે કુંતેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા પહોંચે છે. ભૂતકાળમાં અનેક કિસ્સાઓ એવા બન્યા છે, જેમાં નિઃસંતાન દંપતીઓને પૂજન-અર્ચન કરવાથી અહીં સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ છે.

આસ્થા અને ઐતિહાસિક વારસાનું અનોખું સંગમ

કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિર માત્ર શિવભક્તો માટેનું આસ્થાધામ જ નહીં, પરંતુ મહાભારતકાળની લોકવાયકા, પ્રાચીન પરંપરા અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું ઐતિહાસિક સ્થળ પણ છે. નર્મદની કવિતામાં સ્થાન પામેલું આ પૌરાણિક શિવધામ આજે પણ દક્ષિણ ગુજરાતની ધાર્મિક ઓળખને ઉજાગર કરી રહ્યું છે.

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