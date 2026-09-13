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કોટેશ્વર-એરપોર્ટ મેટ્રો કોરિડોરમાં ‘આશ્રમ રોડ’ સ્ટેશનના નામે વિવાદ, કોંગ્રેસે આસારામ આશ્રમના સંદર્ભનો લગાવ્યો આક્ષેપ

કોટેશ્વર-એરપોર્ટ મેટ્રો કોરિડોરના દસ્તાવેજમાં ‘આશ્રમ રોડ’નો ઉલ્લેખ, કોંગ્રેસે આસારામ આશ્રમના સંદર્ભનો આક્ષેપ કર્યો, GMRC કહે છે નામ કામચલાઉ, અંતિમ નામ ઓપરેશન પહેલાં નક્કી થશે

કોટેશ્વર-એરપોર્ટ મેટ્રો કોરિડોરમાં ‘આશ્રમ રોડ’ સ્ટેશનના નામે વિવાદ
કોટેશ્વર-એરપોર્ટ મેટ્રો કોરિડોરમાં ‘આશ્રમ રોડ’ સ્ટેશનના નામે વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 1:39 PM IST

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અમદાવાદ: મેટ્રો પ્રોજેક્ટના પ્રસ્તાવિત એક સ્ટેશનના નામને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. ફેઝ-2(A) હેઠળ કોટેશ્વર રોડ જંક્શનથી એરપોર્ટ સુધીના નવા મેટ્રો કોરિડોરમાં પ્રસ્તાવિત સ્ટેશનનું નામ ‘આશ્રમ રોડ’ રાખવામાં આવ્યું હોવાનો સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં ઉલ્લેખ સામે આવ્યો છે. જોકે આ નામને લઈને હવે રાજકીય અને સામાજિક સવાલો ઊઠ્યા છે. કારણ કે કોટેશ્વર વિસ્તારમાં પ્રસ્તાવિત આ સ્ટેશન અમદાવાદના ઐતિહાસિક સાબરમતી આશ્રમથી આશરે 9થી 10 કિલોમીટર દૂર છે, જ્યારે કોટેશ્વર વિસ્તારમાં જ આસારામ સાથે સંકળાયેલો આશ્રમ આવેલો છે.

આ સમગ્ર મામલે એડવોકેટ અને કોંગ્રેસ નેતા સુબોધ કુમુદે ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) દ્વારા અમદાવાદ ફેઝ-2(A) હેઠળ કોટેશ્વર રોડ જંક્શનથી એરપોર્ટ સુધી નવો મેટ્રો રૂટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ કોરિડોર પરના પ્રસ્તાવિત સ્ટેશનો પૈકી એકનું નામ ‘આશ્રમ રોડ જંક્શન’ રાખવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

કોટેશ્વર-એરપોર્ટ મેટ્રો કોરિડોરમાં ‘આશ્રમ રોડ’ સ્ટેશનના નામે વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)

સુબોધ કુમુદે આક્ષેપ કરતાં કહ્યું હતું કે આ સ્ટેશનનું નામ નજીક આવેલા વિવાદાસ્પદ આસારામ આશ્રમને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યું છે કે કેમ તે અંગે મેટ્રો તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે આખરે આ નામ કયા કારણોસર અને કોના કહેવાથી રાખવામાં આવ્યું છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર અમદાવાદમાં ‘આશ્રમ રોડ’ની ઓળખ મહાત્મા ગાંધીના સાબરમતી આશ્રમ અને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા ઐતિહાસિક વારસાને કારણે છે. તેમની દલીલ છે કે જો કોટેશ્વર નજીકના આશ્રમના સંદર્ભમાં આ નામ આપવામાં આવ્યું હોય તો તે ગંભીર બાબત છે.

કોટેશ્વર રોડ મેટ્રો સ્ટેશન
કોટેશ્વર રોડ મેટ્રો સ્ટેશન (Etv Bharat Gujarat)

સુબોધ કુમુદે આસારામનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે આસારામ અનેક દીકરીઓ પર બળાત્કારના કેસમાં દોષિત ઠરીને જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યો છે. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભૂતકાળમાં આ આશ્રમ સાથે બાળકોના રહસ્યમય મોત અને હત્યાના ગંભીર આરોપો પણ જોડાયા હતા. તેમના મતે આવા વિવાદાસ્પદ સ્થળ અથવા વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલા સંદર્ભને જો મેટ્રો સ્ટેશનના નામ સાથે પ્રોત્સાહન મળે તો તે અમદાવાદ અને ગુજરાત માટે શરમજનક બાબત ગણાય.

‘આશ્રમ રોડ’ નામ પાછળનો ગાંધી આશ્રમ સાથેનો ઐતિહાસિક સંબંધ

આ વિવાદ વચ્ચે ‘આશ્રમ રોડ’ નામનો ઐતિહાસિક સંદર્ભ પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. મૂળ આશ્રમ રોડ 1976માં વિકસાવવામાં આવ્યો હતો અને આ માર્ગ પાલડીના કોચરબ આશ્રમથી સાબરમતી આશ્રમ સુધી વિસ્તરેલો હતો. બંને આશ્રમનો મહાત્મા ગાંધી અને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન સાથે મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક સંબંધ રહ્યો છે.

અમદાવાદ મેટ્રોલાઈન મેપ
અમદાવાદ મેટ્રોલાઈન મેપ (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે આશ્રમવાસી ધીમંત બઢિયાએ ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સાબરમતી આશ્રમથી કોચરબ આશ્રમ સુધીનો ઐતિહાસિક માર્ગ ‘આશ્રમ રોડ’ તરીકે ઓળખાય છે. આવી સ્થિતિમાં કોટેશ્વર નજીકના મેટ્રો સ્ટેશનને ‘આશ્રમ રોડ’ નામ આપવાનો નિર્ણય યોગ્ય કે વ્યાજબી નથી.

ધીમંત બઢિયાએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે સરકાર ભવિષ્યમાં ગાંધીનગરમાં કોઈ કોમ્પ્લેક્સ કે મ્યુઝિયમ બનાવીને તેને પણ ‘આશ્રમ રોડ’ નામ આપી દે તો શું તેને ગાંધીજી સાથેનો ઐતિહાસિક સંદર્ભ આપી શકાય? તેમના જણાવ્યા મુજબ બાપુના વિચારો સમજવા માટે ગાંધી આશ્રમના ઐતિહાસિક વારસાને સમજવો જરૂરી છે, માત્ર ‘આશ્રમ રોડ’ નામ આપી દેવાથી તેનો મૂળ અર્થ જળવાતો નથી.

તેમણે સરકારને અપીલ કરતાં કહ્યું હતું કે આવા સંવેદનશીલ નિર્ણયો લેતા પહેલાં મહાત્મા ગાંધી સાથે સંકળાયેલી તમામ ટ્રસ્ટ-સંસ્થાઓ તેમજ વર્ષોથી ગાંધી આશ્રમની ભૂમિ સાથે જોડાયેલા આશ્રમવાસી પરિવારોને વિશ્વાસમાં લેવા જોઈએ.

ધીમંત બઢિયાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે દેશમાં જે કહેવાતા સાધુઓ ખોટાં કૃત્યોના કારણે વર્ષોથી જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે, તેમના નામ અથવા આશ્રમ સાથે જોડાણ થાય તે રીતે મેટ્રો સ્ટેશનનું નામ રાખવાનો વિચાર થયો હોય તો તે અત્યંત શરમજનક બાબત છે. તેમણે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા સવાલો અને આક્ષેપોને સમર્થન આપ્યું હતું અને સરકારને વિવાદાસ્પદ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાની માંગ કરી હતી.

સાબરમતી આશ્રમને પણ સ્ટેશનના નામની જાણ નહોતી?

આ વિવાદ અંગે સાબરમતી આશ્રમના ડિરેક્ટર અતુલ પંડ્યાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેઓ હાલ કોઈ સત્તાવાર વિગતવાર ટિપ્પણી માટે ઉપલબ્ધ નહોતા. તેમણે પ્રાથમિક તબક્કે આવા કોઈ મેટ્રો સ્ટેશનના નામકરણ અંગે પોતાની પાસે પૂર્વ જાણકારી હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

જોકે, તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ સમગ્ર મામલે અમે આશ્રમ તરફથી સંપૂર્ણ તપાસ કરીશું. જો સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં ખરેખર આવું નામ રાખવામાં આવ્યું હોય, તો તેના મૂળ સંદર્ભ સુધી જઈને યોગ્ય તપાસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે."

GMRCના નિવેદનથી વધુ ગૂંચવણ

બીજી તરફ સ્ટેશનના નામને લઈને મેટ્રો સત્તાધીશો તરફથી પણ અલગ-અલગ સ્પષ્ટતા સામે આવી છે. GMRCના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય ગુપ્તાએ ‘આશ્રમ રોડ’ નામથી સ્ટેશન રાખવાની કોઈ યોજના ન હોવાનું જણાવ્યું હતું.

પરંતુ બીજી તરફ ફેઝ-2(A)ના સત્તાવાર પ્રોજેક્ટ દસ્તાવેજોમાં ‘આશ્રમ રોડ’ નામનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવા મળ્યો છે. જેના કારણે નામ અંગેનો વિવાદ વધુ ચર્ચામાં આવ્યો છે.

બાદમાં સંજય ગુપ્તાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે મેટ્રો પ્રોજેક્ટના સર્વે દરમિયાન પ્રસ્તાવિત સ્ટેશનોને નજીકના લેન્ડમાર્કના આધારે કામચલાઉ નામ આપવામાં આવે છે. મેટ્રોનું કોમર્શિયલ ઓપરેશન શરૂ થાય તે પહેલાં સ્ટેશનોના નામ અંતિમ કરવામાં આવે છે.

GMRCના અન્ય એક અધિકારીએ પણ સ્ટેશનનું નામ બદલવામાં આવી રહ્યું હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. જોકે આ નામમાં ફેરફાર વર્તમાન વિવાદ બાદ કરવામાં આવ્યો છે કે અગાઉથી પ્રક્રિયાનો ભાગ હતો, તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.

કેન્દ્રીય કેબિનેટના દસ્તાવેજમાં ‘આશ્રમ રોડ’નો ઉલ્લેખ

આ સમગ્ર મામલે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે 10 જૂને કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા ફેઝ-2(A)ના દસ્તાવેજમાં 6.032 કિલોમીટરના આ કોરિડોર પરના પાંચ સ્ટેશનના નામ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં ‘આશ્રમ રોડ’, કોટેશ્વર પ્રાચીન મંદિર, સાબરમતી રિવર, સરદારનગર અને એરપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રોજેક્ટની કિંમત ₹2,169.04 કરોડ છે. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ અમદાવાદ-ગાંધીનગરનું કાર્યરત મેટ્રો નેટવર્ક 77.63 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરવાનું છે.

હવે એક તરફ સત્તાવાર દસ્તાવેજમાં ‘આશ્રમ રોડ’ નામનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે GMRC તેને સર્વે દરમિયાન અપાયેલું કામચલાઉ નામ ગણાવી રહ્યું છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ અને આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા લોકો આ નામના સંદર્ભ અને પસંદગી અંગે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેથી આખરે ‘આશ્રમ રોડ’ નામ કોના સંદર્ભમાં આવ્યું હતું અને મેટ્રો શરૂ થાય ત્યારે સ્ટેશનનું અંતિમ નામ શું રહેશે, તે મુદ્દે હવે સ્પષ્ટતા થવી બાકી છે.

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AHMEDABAD METRO ASHRAM ROAD STATION
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