સુરત: કોસંબા સિરિયલ કિલિંગ કેસમાં મોટો ખુલાસો, વડ ફળિયામાં ક્રાઈમ સીન રી-કન્સ્ટ્રક્શન
માંગરોળ કોર્ટે માધવદાસ સાધુ અને તેની પત્ની ઉર્મિલાના સાત દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા બાદ પોલીસે મહિલા આરોપી સાથે ક્રાઈમ સીન રી-કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું.
Published : October 2, 2026 at 8:17 PM IST
સુરત: જિલ્લાના કોસંબા વિસ્તારના વડ ફળિયામાં વાડામાં કોંક્રિટ બ્લોકમાંથી દાદી સાસુનું હાડપિંજર મળવાની ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે. આ કોઈ સામાન્ય હત્યા નહીં, પરંતુ બીમાર અને અસહાય સ્વજનોથી છુટકારો મેળવવા માટે પતિ-પત્ની દ્વારા આચરાયેલું ક્રૂર સિરિયલ કિલિંગ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ત્યારે આ પ્રકરણમાં પોલીસ દ્વારા આરોપી દંપતી પૈકી મહિલાને સાથે રાખીને ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ સીનનું 'રી-કન્સ્ટ્રક્શન' કરવામાં આવ્યું હતું.
માંગરોળ કોર્ટે મુખ્ય આરોપી માધવદાસ સાધુ અને તેની પત્ની ઉર્મિલા ઉર્ફે જયાના 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. રિમાન્ડના બીજા જ દિવસે પોલીસે મહિલા આરોપીને સાથે રાખી કોસંબાના વડ ફળિયા સ્થિત ઘટનાસ્થળે લાવીને રી-કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.
ઓશીકું દાબીને હત્યા, પછી કોંક્રિટમાં દાટી દીધા
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ કઈ રીતે ઓશીકું દાબીને નિર્દોષ મહિલાઓની હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ લાશ છુપાવવા માટે વાડામાં સિમેન્ટ-કોંક્રિટનું પાકું બાંધકામ કર્યું હતું. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી હત્યામાં વપરાયેલી મોડસ ઓપરેન્ડી અને સિમેન્ટ ક્યાંથી ખરીદવામાં આવી હતી તેની પળેપળની કડીઓ મેળવી છે.
પોલીસની અત્યાર સુધીની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી માધવદાસ સાધુ અને તેની પત્ની ઉર્મિલાએ વર્ષ 2022 દરમિયાન માત્ર 8 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં ઉપરાછાપરી ત્રણ સગી મહિલાઓની ઓશીકું દાબીને હત્યા કરી નાખી હતી. બીમાર અને અસહાય સ્વજનોની સેવા-ચાકરી કરવામાં કંટાળીને આ ભયાનક અપરાધ આચરવામાં આવ્યો હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે.
પત્ની 9 મહિનાથી ગાયબ હોવાનું રહસ્ય શું છે?
આ કેસમાં હજી અનેક રહસ્યો પડદા પાછળ છે. આરોપી માધવદાસને શક હતો કે તેની પત્ની 9 મહિનાથી જે અદ્રશ્ય થઈ ગઈ છે, તેની પાછળ ફોઈસાસુના દીકરા અફઝલનો હાથ છે અને તે અફઝલને આ કેસમાં ફસાવવા માંગતો હતો. હવે જ્યારે પોલીસ પકડમાં ખુદ પત્ની ઉર્મિલા પણ આવી ગઈ છે, ત્યારે પોલીસ પૂછપરછમાં તેના 9 મહિનાથી ગાયબ થવા પાછળનો અસલી ભેદ પણ બહાર આવે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
કોસંબા પોલીસ મથકના પીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ અદાલતમાં મજબૂત કેસ ઊભો કરવા અને તેમને કડકમાં કડક સજા અપાવવા માટે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા એક પછી એક તમામ વૈજ્ઞાનિક અને મૌખિક પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે. રી-કન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પોલીસની ટીમે ફૂલપ્રૂફ તપાસ કરી છે, જેથી ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં આરોપીઓ છટકી ન શકે.
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