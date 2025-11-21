કોસંબા નજીક વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ, કરોડો રૂપિયાનો જથ્થો બળીને થયો ખાક
કોસંબા નજીક આવેલા મહુવેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં સ્થિત એક લાકડાના ગોડાઉનમાં મોડી રાત્રે અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી.
Published : November 21, 2025 at 8:12 AM IST
સુરત : ફરી એકવાર સુરત જિલ્લામાં વિકરાળ આગની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં લાકડાના એક મોટા ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. કરોડો રૂપિયાનો કિંમતી જથ્થો બળીને ખાક થઈ ગયો હતો. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી.
લાકડાના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ
કોસંબા નજીક આવેલા મહુવેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં સ્થિત યુનિવર્સલ વેરહાઉસ નામના લાકડાના ગોડાઉનમાં મોડી રાત્રે અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. ગોડાઉનમાં મોટી માત્રામાં રાખવામાં આવેલ લાકડા અને પ્લાયવુડના જથ્થાના કારણે આગે થોડી જ વારમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.
આગની લપેટો એટલી ઊંચી હતી કે દૂર દૂર સુધી દેખાતી હતી, જેના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, આગની શરૂઆત થતાં જ કર્મચારીઓ અને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક બહાર નીકળી ગયા હતા, જેના કારણે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
મેજર કોલ જાહેર, લાખોનું નુકસાન
આગની ગંભીરતા જોતા ફાયર વિભાગ દ્વારા તેને મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સુરત અને આસપાસની ફાયર બ્રિગેડની અનેક ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી, અને આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. લાકડાના મોટા જથ્થાને કારણે આગ ઓલવવામાં ફાયર વિભાગને ભારે જહેમત ઉઠાવી પડી હતી.
"લાકડાના વેરહાઉસમાં આગ લાગ્યાની માહિતી મળતા પાંચ જેટલી ગાડી સાથે ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આગ લાગવાના કારણ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે." -- પૃથ્વીરાજ નિનામા (ફાયર ઓફિસર, કડોદરા)
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, વેરહાઉસમાં રાખવામાં આવેલ લાકડા અને પ્લાયવુડનો કિંમતી જથ્થો સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે.
પોલીસ તપાસ શરૂ : આ ઘટનાની જાણ થતાં જ કોસંબા પોલીસ પણ તુરંત સ્થળ પર દોડી આવી હતી. પોલીસે વિસ્તારમાં ભીડને નિયંત્રિત કરી હતી અને ફાયર વિભાગને મદદ કરી હતી. પોલીસે આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. શોર્ટ-સર્કિટ કે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે તે અંગેની વિગતો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
આ પણ વાંચો...