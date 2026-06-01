કોસંબા-માંગરોળ સ્ટેટ હાઈવે પર ડમ્પરે મોપેડ પર જતા મુસ્લિમ દંપતીને અડફેટે લીધા, બન્નેનું મોત

અકસ્માતમાં મોપેડ પર સવાર દંપતીમાંથી પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે પત્નીને સારવાર માટે કોસંબા ખસેડવામાં આવી હતી.

Published : June 1, 2026 at 9:40 PM IST

સુરત: સુરતમાં રહેતા મુસ્લિમ દંપતી પોતાની ભાણેજની ખબર લેવા સુરતથી કોસંબા આવ્યાં હતાં. ત્યાંથી મોસાલી જવા માટે તેઓ પોતાની મોપેડ પર જઈ રહ્યાં હતાં. આ દરમિયાન કોસંબા-માંગરોળ સ્ટેટ હાઈવે પર વેલાછા ગામે મસ્જિદ પાસે એક કાળા મુખવાળા ડમ્પરે તેમની મોપેડને અડફેટે લીધી હતી.

અકસ્માતમાં મોપેડ પર સવાર દંપતીમાંથી પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે પત્નીને સારવાર માટે કોસંબા ખસેડવામાં આવી હતી. ત્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું પણ મૃત્યુ થતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.

ઘટનાસ્થળેથી મળતી માહિતી મુજબ, વેલાછા મસ્જિદ પાસે ડમ્પર નંબર GJ-21-V-9997ના ચાલકે મોપેડ નંબર GJ-05-TX-4788 પર સવાર દંપતીને અડફેટે લીધાં હતાં. જેમાં પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે પત્નીનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું.

આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા દંપતી સુરતના વતની હતાં. મૃતકના પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, ઐયુબ ખાન પઠાણ અને તેમની પત્ની નાઝમીન ઐયુબ ખાન પઠાણ સુરતથી કોસંબા ખાતે સગા સંબંધીઓને મળવા આવ્યાં હતાં. ત્યાંથી તેમની ગર્ભવતી ભાણેજની ખબર કાઢવા માંગરોળ જઈ રહ્યાં હતાં. બપોરે બે વાગ્યાના સુમારે આ દુર્ઘટના બની હતી.

આ અકસ્માતમાં પતિ-પત્ની બંનેનું મોત થતાં તેમના ઘરમાં ત્રણ બાળકો નિરાધાર બની ગયાં છે. ઘટનાના પગલે મોટા પ્રમાણમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો ભેગા થયા હતા. પોલીસે મૃતકોના પરિવારજનોની ફરિયાદ લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

કોસંબા પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, "બનેલી ઘટનામાં પતિનું ઘટનાસ્થળે અને પત્નીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. મૃતકોના પરિવારની ફરિયાદના આધારે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે."

